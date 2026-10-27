Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

Η στιγμή που ο οκτάχρονος γιος της έτρεξε να την αγκαλιάσει και η γιαγιά του τον σταμάτησε ήταν εκείνη που η Μικαέλα συνειδητοποίησε πόσο σοβαρή ήταν η μάχη που είχε μπροστά της

Newsroom

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της
WHAT THE FACT
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 34χρονη Μικαέλα Ράιλι διαγνώστηκε με θύμωμα τρίτου σταδίου, μια σπάνια μορφή καρκίνου του θύμου αδένα, μετά από επίμονο βήχα που αρχικά απέδωσε στην Covid-19.
  • Υποβλήθηκε σε 21 κύκλους χημειοθεραπείας και μια πολύπλοκη πεντάωρη χειρουργική επέμβαση που περιελάμβανε την αφαίρεση του όγκου και ανακατασκευή αιμοφόρων αγγείων κοντά στην καρδιά.
  • Η θεραπεία ήταν σωματικά και ψυχολογικά απαιτητική, με ανάγκη υποστήριξης για την ίδια και τον γιο της, ενώ προηγήθηκε κρυοσυντήρηση ωαρίων για τη διατήρηση της γονιμότητας της.
  • Πέντε χρόνια μετά, η Μικαέλα έχει αναρρώσει πλήρως, παραμένει χωρίς καρκίνο και απέκτησε μια κόρη χωρίς να χρειαστεί θεραπείες γονιμότητας.
  • Η εμπειρία της αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της εξειδικευμένης φροντίδας και της προσωπικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις σπάνιων καρκίνων.
Snapshot powered by AI

Ένας βήχας που δεν έλεγε να υποχωρήσει, μια δυσκολία στην αναπνοή και η αίσθηση ότι πνίγεται κάθε φορά που ξαπλώνει.

Για τη Μικαέλα Ράιλι, μια νεαρή μητέρα και εκπαιδευτικό από το νότιο Λονδίνο, όλα έμοιαζαν αρχικά με συμπτώματα που είχαν επιμείνει μετά τη λοίμωξη από Covid-19. Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

Τον Φεβρουάριο του 2021, η Μικαέλα ήταν μόλις 34 ετών όταν νόσησε από κορωνοϊό. Παρότι οι ημέρες περνούσαν, ο βήχας της συνέχιζε να την ταλαιπωρεί. Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, εξακολουθούσε να αισθάνεται άρρωστη, ενώ οι πόνοι που αντιμετώπιζε γίνονταν ολοένα πιο έντονοι.

Εκείνη την περίοδο ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη σχολική αίθουσα, έπειτα από ένα διάστημα εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η μητέρα της, όμως, ανησυχώντας για την κατάστασή της, την παρότρυνε να πάει στα Επείγοντα.

Η απόφαση αυτή οδήγησε σε μια διάγνωση που κανείς στην οικογένεια δεν περίμενε: η Μικαέλα είχε θυμώμα τρίτου σταδίου, μια σπάνια μορφή καρκίνου που αναπτύσσεται στον θύμο αδένα, στο εσωτερικό του θώρακα.

«Κάθε φορά που ξάπλωνα, ένιωθα σαν να πνίγομαι»

Περιγράφοντας τα πρώτα συμπτώματα, η Μικαέλα θυμήθηκε ότι ο επίμονος βήχας ήταν εκείνος που αρχικά την προβλημάτισε. «Είχα περάσει Covid, αλλά υπήρχε αυτός ο βήχας που δεν έφευγε», ανέφερε.

Ωστόσο, εκείνο που την τρόμαζε περισσότερο ήταν η αίσθηση που είχε όταν προσπαθούσε να ξαπλώσει.

«Κάθε φορά που ξάπλωνα ανάσκελα, ένιωθα σαν να πνίγομαι. Σαν να γέμιζε ο πνεύμονάς μου με νερό», περιέγραψε.

mitera-diagnosi.jpg

Ακολούθησε ένας κύκλος εξετάσεων, που περιλάμβανε ακτινογραφία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία, βιοψία και PET scan.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε όγκος μεγέθους 6,4 εκατοστών στον θύμο αδένα.

Σύμφωνα με στοιχεία του νοσοκομείου Guy's, περίπου 380 άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο με καρκίνο του θύμου αδένα, με τα θυμώματα να αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων.

«Συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ερχόταν μια μέρα που ο γιος μου δεν θα με αγκάλιαζε ξανά»

Η διάγνωση ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για τη Μικαέλα, που εκείνη την περίοδο είχε έναν γιο μόλις οκτώ ετών.

Όπως εξομολογήθηκε, η πραγματική διάσταση της ασθένειάς της έγινε αντιληπτή μέσα από μια φαινομενικά συνηθισμένη οικογενειακή στιγμή.

Είχε επιστρέψει στο σπίτι ύστερα από μία ακόμη επίσκεψη στο νοσοκομείο, όπου είχε υποβληθεί σε PET scan. Λόγω του ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη εξέταση, της είχαν συστήσει να αποφύγει για ένα διάστημα τη στενή επαφή με παιδιά.

Ο γιος της μόλις είχε γυρίσει από το σχολείο και, γεμάτος ενθουσιασμό, έτρεξε προς το μέρος της για να την αγκαλιάσει. Τότε η γιαγιά του φώναξε: «Όχι! Δεν μπορείς να αγκαλιάσεις ακόμη τη μαμά!». Για τη Μικαέλα, εκείνη η στιγμή άλλαξε τα πάντα.

diagnosi.jpg

«Για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ερχόταν μια μέρα που ο γιος μου δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να με αγκαλιάσει», εξομολογήθηκε.

Μέχρι τότε προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση μέσα από εξετάσεις, ιατρικά ραντεβού και θεραπευτικές αποφάσεις. Ξαφνικά, όμως, η πιθανότητα να μην βρίσκεται δίπλα στο παιδί της έγινε ένας πολύ πραγματικός φόβος.

Οι 21 κύκλοι χημειοθεραπείας και η σκληρή καθημερινότητα

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης, η Μικαέλα ζήτησε να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο Guy's του Λονδίνου, το οποίο γνώριζε από την παιδική της ηλικία, καθώς είχε νοσηλευτεί εκεί με μηνιγγίτιδα όταν ήταν 11 ετών.

Πριν αρχίσει η θεραπεία, οι γιατροί της προσέφεραν τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων, προκειμένου να διατηρήσει τις αναπαραγωγικές της επιλογές.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε 21 κύκλους χημειοθεραπείας, με στόχο τη συρρίκνωση του όγκου πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπεία αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

«Η χημειοθεραπεία είναι πολύ σκληρή. Μπαίνεις έτοιμος να την αντιμετωπίσεις και αισθάνεσαι απολύτως καλά, αλλά όταν αρχίζει να επιδρά η θεραπεία, με δυσκολία μπορείς να βγεις περπατώντας», περιέγραψε.

Κάθε συνεδρία της διαρκούσε οκτώ ώρες. «Συχνά ήμουν η πρώτη που έμπαινε και η τελευταία που έφευγε», εξομολογήθηκε.

Η γυναίκα που μέχρι τότε είχε συνηθίσει να εργάζεται, να μεγαλώνει το παιδί της και να διαχειρίζεται μόνη της την καθημερινότητα, αναγκάστηκε να εξαρτάται από τους δικούς της ανθρώπους ακόμη και για τις πιο απλές ανάγκες.

Ο πατέρας της ανέβαινε να την παραλάβει μετά τις θεραπείες και πολλές φορές τη μετέφερε στην αγκαλιά του μέχρι το αυτοκίνητο, καθώς εκείνη δεν είχε τη δύναμη να περπατήσει.

«Από εκεί που είσαι απόλυτα ανεξάρτητη, ξαφνικά χρειάζεσαι τους γονείς σου ή κάποιον άλλον για να σε φροντίζει», ανέφερε.

Η μεγαλύτερη δυσκολία, ωστόσο, ήταν ότι χρειαζόταν βοήθεια όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για το παιδί της. «Χρειαζόμουν κάποιον να φροντίζει εμένα και ταυτόχρονα να αναλαμβάνει τον ρόλο του γονέα για το παιδί μου. Ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολο».

Η πεντάωρη επέμβαση που έσωσε τη ζωή της

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Μικαέλα υποβλήθηκε σε μια ιδιαίτερα πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση, διάρκειας περίπου πέντε ωρών. Επικεφαλής της εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας στο Guy's Hospital ήταν ο καθηγητής θωρακοχειρουργικής Αντρέα Μπίλε.

Η επέμβαση ήταν απαιτητική εξαιτίας της θέσης του θύμου αδένα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην καρδιά και σε μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Οι χειρουργοί χρειάστηκε να ανοίξουν τον θώρακά της για να αφαιρέσουν τον όγκο, καθώς και τμήμα του θυρεοειδούς αδένα.

Ο καρκίνος είχε επεκταθεί και στην άνω κοίλη φλέβα, ένα από τα μεγαλύτερα αιμοφόρα αγγεία του σώματος, που μεταφέρει το αίμα από το άνω μέρος του σώματος προς την καρδιά.

Για τον λόγο αυτόν, οι γιατροί χρειάστηκε να ανακατασκευάσουν το συγκεκριμένο αγγείο, καθώς και μέρος του περικαρδίου, της προστατευτικής μεμβράνης που περιβάλλει την καρδιά.

Ο καθηγητής Μπίλε εξήγησε ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια για έναν θωρακοχειρουργό.

«Κατά μέσο όρο, ένας θωρακοχειρουργός μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση μία φορά τον χρόνο ή ακόμη και σπανιότερα», ανέφερε, εξηγώντας ότι στο Guy's πραγματοποιούνται περίπου μία τέτοια επέμβαση τον μήνα χάρη στην εξειδικευμένη υπηρεσία που έχει αναπτυχθεί.

Πέντε χρόνια χωρίς καρκίνο – Και μια δεύτερη ευκαιρία στη μητρότητα

Πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή της, η ζωή της Μικαέλα έχει αλλάξει ριζικά. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μπίλε, η γυναίκα έχει αναρρώσει πλήρως και παραμένει χωρίς καρκίνο.

«Η Μικαέλα έχει αναρρώσει πλήρως και τώρα συμπληρώνει πέντε χρόνια χωρίς καρκίνο», ανέφερε ο χειρουργός, τονίζοντας ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων επεμβάσεων με ασφάλεια μπορεί να προσφέρει σε νέους ασθενείς πολύ καλές προοπτικές.

Η ίδια συνεχίζει να υποβάλλεται σε ετήσιες ιατρικές εξετάσεις και απεικονιστικούς ελέγχους. Ωστόσο, η μεγαλύτερη χαρά ήρθε όταν, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της, απέκτησε μια κόρη, η οποία σήμερα πλησιάζει τα δύο χρόνια.

Μάλιστα, κατάφερε να μείνει έγκυος χωρίς να χρειαστεί θεραπεία γονιμότητας, παρά το γεγονός ότι είχε προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση ωαρίων πριν αρχίσουν οι χημειοθεραπείες.

Σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Καρκίνου του Guy's Hospital, η Μικαέλα μοιράζεται την ιστορία της, θέλοντας να αναδείξει τη φροντίδα που δέχτηκε.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν άφησαν τίποτα ανεξέταστο. Κάθε φορά που μιλούσαμε με κάποιον, αισθανόμασταν ότι η αντιμετώπιση ήταν πολύ προσωπική. Ότι πραγματικά νοιάζονταν», δήλωσε.

Κοιτάζοντας πίσω, στη γυναίκα που στα 34 της πίστευε ότι απλώς δεν μπορούσε να ξεπεράσει την Covid, αναγνωρίζει πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.

Όμως σήμερα βρίσκεται ξανά δίπλα στα παιδιά της, έχει επιστρέψει στη ζωή της και αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

«Από τότε η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Το γεγονός ότι πέρασα καρκίνο και κατάφερα να επιβιώσω μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω μια νέα αρχή», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Καταγγελίες Βουράκη για 3on3 - Τα μηνύματα για Λιόλιο και Μαυραγάνη

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η Εκλογική επιτροπή απέρριψε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας - Στις 10 τα πρώτα exit polls

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αδέσποτα τρομοκρατούν μια ολόκληρη συνοικία – Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια παραλία που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Βρετανία: Πρώην πολιτικός νάρκωνε τη γυναίκα του για 13 χρόνια και την «πρόσφερε» σε αγνώστους μέσω διαδικτύου

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λιόλιος διαψεύδει τον… Λιόλιο για τον ισχυρισμό ότι δεν είχε σχέσεις με διαιτητές – Η παρουσία στο σεμινάριο της ΟΔΚΕ και η χειραγώγηση – Ηχητικό

19:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνωστισμός στις κάλπες - Στο 66,7% εκτοξεύτηκε η συμμετοχή

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Σφακιά: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Υψώθηκε υπό βροχή η μεγάλη ελληνική σημαία για την 28η Οκτωβρίου - Δείτε βίντεο

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 για Μαγνησία και Σποράδες - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση στο αλιευτικό καταφύγιο Ν. Μουδανιών – Συνελήφθη ιδιοκτήτης σκάφους

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος, τα φιαλίδια και η έρευνα για φαρμακευτική δηλητηρίαση - Η κρίσιμη συνομιλία μία εβδομάδα πριν τον θάνατο του τραγουδιστή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Εύβοια– «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο» συναγερμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια παραλία που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Εύβοια– «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

16:15ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική κι άλλους 6 νομούς - Πού μπορεί να μην γίνουν παρελάσεις

17:51LIFESTYLE

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 10χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στην Λαμία

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος, τα φιαλίδια και η έρευνα για φαρμακευτική δηλητηρίαση - Η κρίσιμη συνομιλία μία εβδομάδα πριν τον θάνατο του τραγουδιστή

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και άλλες χώρες: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατ. ευρώ - Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ