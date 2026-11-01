Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

Snapshot Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό μετά από κολεγιακό αγώνα ποδοσφαίρου στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και ανακρίνει το άτομο αυτό ενώ έχει κατασχέσει πολλά όπλα από τον τόπο του περιστατικού.

Όλες οι εκδηλώσεις πριν τον αγώνα «Magic City Classic» αναβλήθηκαν και ο κόσμος κλήθηκε να εγκαταλείψει άμεσα τις εγκαταστάσεις του «Legion Field».

Ένα από τα τραυματισμένα άτομα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων είναι σταθερή.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυροβολισμών και ζητά από μάρτυρες με βίντεο να τα υποβάλουν. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον οκτώ άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμoύς που σημειώθηκαν μετά από αγώνα ποδοσφαίρου στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα με την αστυνομία να ανακοινώνει μία σύλληψη.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί με την αστυνομία να φτάνει και αν εντοπίζει αρκετά θύματα.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε όλες τις εκδηλώσεις πριν τον αγώνα του «Magic City Classic» και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του «Legion Field» το συντομότερο δυνατό.

Alabama : un mort et plusieurs blessés dans une fusillade après un match universitaire à Birmingham Une fusillade a éclaté e samedi 31 octobre 2026, peu après 19 h 50, près du stade Legion Field, à Birmingham, en Alabama. Les tirs sont survenus sur Graymont Avenue West, après le Magic City Classic, une rencontre de football américain universitaire opposant Alabama A&M à Alabama State. La police a confirmé plusieurs blessés par balle, tandis que le journal local The Birmingham Times rapporte qu’au moins une personne est décédée. Le bilan reste provisoire. Les autorités ont interrompu les rassemblements festifs autour du stade et demandé au public de quitter les lieux et d’éviter le secteur. Une enquête est en cours pour établir les circonstances de la fusillade. La police a également appelé les témoins disposant de vidéos à les transmettre aux enquêteurs. — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) November 1, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάικλ Πικέτ ανέφερε επίσης ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση των επτά υπολοίπων είναι σταθερή. Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει το άτομο που έχασε τη ζωή του.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι κατάσχεσε πολλά πυροβόλα όπλα από τον τόπο του συμβάντος και ανακρίνει ένα άτομο που τέθηκε υπό κράτηση.