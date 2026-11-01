Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν πολλά όπλα σύμφωνα με την αστυνομία

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αλαμπάμα: Πυροβολισμοί μετά από κολεγιακό αγώνα στο Μπέρμιγχαμ - Ένας νεκρός και 8 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό μετά από κολεγιακό αγώνα ποδοσφαίρου στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και ανακρίνει το άτομο αυτό ενώ έχει κατασχέσει πολλά όπλα από τον τόπο του περιστατικού.
  • Όλες οι εκδηλώσεις πριν τον αγώνα «Magic City Classic» αναβλήθηκαν και ο κόσμος κλήθηκε να εγκαταλείψει άμεσα τις εγκαταστάσεις του «Legion Field».
  • Ένα από τα τραυματισμένα άτομα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων είναι σταθερή.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυροβολισμών και ζητά από μάρτυρες με βίντεο να τα υποβάλουν.
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Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον οκτώ άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμoύς που σημειώθηκαν μετά από αγώνα ποδοσφαίρου στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα με την αστυνομία να ανακοινώνει μία σύλληψη.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, ακούστηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί με την αστυνομία να φτάνει και αν εντοπίζει αρκετά θύματα.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε όλες τις εκδηλώσεις πριν τον αγώνα του «Magic City Classic» και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του «Legion Field» το συντομότερο δυνατό.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάικλ Πικέτ ανέφερε επίσης ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση των επτά υπολοίπων είναι σταθερή. Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει το άτομο που έχασε τη ζωή του.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι κατάσχεσε πολλά πυροβόλα όπλα από τον τόπο του συμβάντος και ανακρίνει ένα άτομο που τέθηκε υπό κράτηση.

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