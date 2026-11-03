Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν μετά από 3 μήνες στη θάλασσα - Παρασύρθηκαν 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό
Είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο για ένα ταξίδι μιας ώρας, αλλά έπεσαν σε καταιγίδα - Άλλα 4 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται
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- Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι μετά από σχεδόν τρεις μήνες στη θάλασσα.
- Το σκάφος τους παρασύρθηκε περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό μετά από καταιγίδα.
- Οι επιζώντες ήταν μεταξύ εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα.
- Η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη μετά την ανεύρεση του σκάφους από κατοίκους του χωριού.
Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι, αφού παρέμειναν στη θάλασσα για σχεδόν τρεις μήνες, έχοντας παρασυρθεί περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό!
Οι επιζώντες ήταν μεταξύ των εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι με σκάφος που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα, πριν μια καταιγίδα τους εκτρέψει από την πορεία τους.
Κάτοικοι του χωριού εντόπισαν το σκάφος τους την Κυριακή, αλλά η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη.
Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο Γκουάμ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το σκιφ με εννέα επιβαίνοντες είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο αφού δεν επέστρεψε στο νησί Ruo στη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου.
Ακολούθησε έρευνα 10 ημερών που κάλυπτε 85.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα χωρίς κανένα σημάδι του αγνοούμενου σκάφους ή των επιβαινόντων, ανέφερε.
Σύμφωνα με το ABC οι πέντε ήταν σοβαρά αφυδατωμένοι και υποσιτισμένοι. Οι επιζώντες δεν είχαν ακόμη μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία τους και είχαν ζητήσει ιδιωτικότητα, ανέφερε ο αυστραλιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Chuuk της Μικρονησίας, Alexander Narruhn, εξέδωσε δήλωση την Κυριακή λέγοντας ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Κιριμπάτι για να φέρει τους επιζώντες στην πατρίδα τους.