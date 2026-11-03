Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν μετά από 3 μήνες στη θάλασσα - Παρασύρθηκαν 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό

Είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο για ένα ταξίδι μιας ώρας, αλλά έπεσαν σε καταιγίδα - Άλλα 4 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν μετά από 3 μήνες στη θάλασσα - Παρασύρθηκαν 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι μετά από σχεδόν τρεις μήνες στη θάλασσα.
  • Το σκάφος τους παρασύρθηκε περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό μετά από καταιγίδα.
  • Οι επιζώντες ήταν μεταξύ εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα.
  • Η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη μετά την ανεύρεση του σκάφους από κατοίκους του χωριού.
Snapshot powered by AI

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι, αφού παρέμειναν στη θάλασσα για σχεδόν τρεις μήνες, έχοντας παρασυρθεί περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό!

Οι επιζώντες ήταν μεταξύ των εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι με σκάφος που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα, πριν μια καταιγίδα τους εκτρέψει από την πορεία τους.

Κάτοικοι του χωριού εντόπισαν το σκάφος τους την Κυριακή, αλλά η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο Γκουάμ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το σκιφ με εννέα επιβαίνοντες είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο αφού δεν επέστρεψε στο νησί Ruo στη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου.

Ακολούθησε έρευνα 10 ημερών που κάλυπτε 85.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα χωρίς κανένα σημάδι του αγνοούμενου σκάφους ή των επιβαινόντων, ανέφερε.

Σύμφωνα με το ABC οι πέντε ήταν σοβαρά αφυδατωμένοι και υποσιτισμένοι. Οι επιζώντες δεν είχαν ακόμη μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία τους και είχαν ζητήσει ιδιωτικότητα, ανέφερε ο αυστραλιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Chuuk της Μικρονησίας, Alexander Narruhn, εξέδωσε δήλωση την Κυριακή λέγοντας ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Κιριμπάτι για να φέρει τους επιζώντες στην πατρίδα τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη καταδίκη ιερέα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

20:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος εξόδου 26% για όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία – FT: «Ανησυχία στους πλούσιους αλλοδαπούς»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ψηφοδέλτια σε σακούλες, τεράστιες ουρές και κόντρα για τους παρατηρητές στις κρίσιμες πολιτείες

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Το FBI συνέλαβε τον αποστολέα των 700 επιστολών με «λευκή σκόνη» σε μέλη του Κογκρέσου

20:00ΥΓΕΙΑ

Γιατί πονάει η φτέρνα σας στα πρώτα βήματα όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι

19:59ΚΟΣΜΟΣ

«Kανόνι» βρετανικής ταξιδιωτικής εταιρείας για διακοπές σε Ελλάδα, Τουρκία, Πορτογαλία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ανατροπή στην εκπνοή - Πάνω από τις 2.616 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν μετά από 3 μήνες στη θάλασσα - Παρασύρθηκαν 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό

19:32WHAT THE FACT

Γιατί ο σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας ονομάζεται C: και πού εξαφανίστηκαν τα γράμματα A: και B:

19:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανήκουστη καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της Μαργαρίτας Θάνου - Πώς προσπαθούν να φιμώσουν την δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

19:22ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης: «Επιχειρησιακή» απάντηση στην Τουρκία αν εμποδίσει την πόντιση του καλωδίου

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από την Πέμπτη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς

19:15LIFESTYLE

To «δράμα» του Νίκολας Κέιτζ: Επισήμως «άστεγος» - Από την έπαυλη των 10 εκατ. δολαρίων σε ξενοδοχείο

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για 2 χρόνια «ελληνικού FBI»: Στόχος η «ολική επαναφορά» του νόμου έναντι της αυθαιρεσίας

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: 24χρονη «χτυπήθηκε» από σπάνιο σύνδρομο και πέθανε λίγο πριν τερματίσει

18:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: «Χτύπησε» και σε Αλεξανδρούπολη και Νέστο - Κατολίσθηση στα Άγναντα

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινοπούλου: «Καμία επιχειρηματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία» «Χωριάτικο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ