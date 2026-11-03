Πέντε ναυαγοί διασώθηκαν μετά από 3 μήνες στη θάλασσα - Παρασύρθηκαν 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό

Snapshot Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι μετά από σχεδόν τρεις μήνες στη θάλασσα.

Το σκάφος τους παρασύρθηκε περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό μετά από καταιγίδα.

Οι επιζώντες ήταν μεταξύ εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα.

Η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη μετά την ανεύρεση του σκάφους από κατοίκους του χωριού. Snapshot powered by AI

Πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, διασώθηκαν στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι, αφού παρέμειναν στη θάλασσα για σχεδόν τρεις μήνες, έχοντας παρασυρθεί περίπου 5.400 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό Ωκεανό!

Οι επιζώντες ήταν μεταξύ των εννέα ατόμων που ξεκίνησαν από τη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου για ένα ταξίδι με σκάφος που θα έπρεπε να διαρκέσει μία ώρα, πριν μια καταιγίδα τους εκτρέψει από την πορεία τους.

Five people, including two children, have been rescued on Kiribati's Fanning Island after drifting an estimated 5,400 kilometers across the Pacific Ocean for nearly three months! The survivors were among nine people who set off from Micronesia on July 30 for what should have been a one-hour boat trip before a storm swept them off course. Villagers spotted their boat on Sunday, but the fate of the other four passengers remains unknown. #GSWNews #Kiribati #Micronesia #PacificOcean #SeaRescue #Survival — Global South World (@g_s_world) November 3, 2026

Κάτοικοι του χωριού εντόπισαν το σκάφος τους την Κυριακή, αλλά η τύχη των άλλων τεσσάρων επιβατών παραμένει άγνωστη.

Authorities say five people, including two children, have been rescued in the South Pacific island nation of Kiribati after three months drifting at sea in a 20-foot skiff. https://t.co/DsR7STvaMJ — The Associated Press (@AP) November 3, 2026

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ στο Γκουάμ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το σκιφ με εννέα επιβαίνοντες είχε αναφερθεί ως αγνοούμενο αφού δεν επέστρεψε στο νησί Ruo στη Μικρονησία στις 30 Ιουλίου.

Ακολούθησε έρευνα 10 ημερών που κάλυπτε 85.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα χωρίς κανένα σημάδι του αγνοούμενου σκάφους ή των επιβαινόντων, ανέφερε.

Σύμφωνα με το ABC οι πέντε ήταν σοβαρά αφυδατωμένοι και υποσιτισμένοι. Οι επιζώντες δεν είχαν ακόμη μιλήσει δημόσια για τη δοκιμασία τους και είχαν ζητήσει ιδιωτικότητα, ανέφερε ο αυστραλιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Chuuk της Μικρονησίας, Alexander Narruhn, εξέδωσε δήλωση την Κυριακή λέγοντας ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Κιριμπάτι για να φέρει τους επιζώντες στην πατρίδα τους.