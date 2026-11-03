Αμερικανικές εκλογές - Άινταχο: Οι πολίτες καλούνται να ψηφίσουν για το «όπλο» της Πολιτείας

Snapshot Οι πολίτες του Άινταχο καλούνται να επιλέξουν το επίσημο κρατικό όπλο ανάμεσα σε έξι ιστορικά πυροβόλα όπλα.

Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει σημαντικά θέματα όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, οι εκλογές για το Κογκρέσο και η νομιμοποίηση της μαριχουάνας.

Το Άινταχο έχει ισχυρή παράδοση οπλοκατοχής, με το 60,1% των ενηλίκων να ζει σε νοικοκυριό με όπλο, κατατάσσοντάς το στην τέταρτη θέση πανεθνικά.

Η επιλογή του κρατικού όπλου συμβαδίζει με το πολιτικό κλίμα της Πολιτείας, που υποστηρίζει σταθερά τους Ρεπουμπλικανούς και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί ελπίζουν ότι η ψηφοφορία για το επίσημο όπλο θα αυξήσει τη συμμετοχή των συντηρητικών ψηφοφόρων στις εκλογές. Snapshot powered by AI

Σε μια εκλογική αναμέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαιτέρως φορτωμένο ψηφοδέλτιο, οι ψηφοφόροι στην Πολιτεία του Άινταχο καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του δικαιώματος στην άμβλωση, να ψηφίσουν για την πολιτική επιβίωση δύο βετεράνων Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο απέναντι σε Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους διεκδικητές, αλλά και να αποφανθούν για το κατά πόσο το τοπικό νομοθετικό σώμα θα πρέπει να διατηρεί την αποκλειστική εξουσία νομιμοποίησης της μαριχουάνας και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.

Ωστόσο, φτάνοντας στο τέλος αυτού του εκτενούς, τετρασέλιδου ψηφοδελτίου, το διακύβευμα παίρνει μια εντελώς διαφορετική και χαρακτηριστικά τοπική τροπή, η οποία αντανακλά την ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

Οι κάτοικοι της Πολιτείας καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι ιστορικά και δημοφιλή πυροβόλα όπλα, από το κλασικό περίστροφο Colt «Peacemaker» του 1873 μέχρι το τουφέκι Remington 700, προκειμένου να απονείμουν σε ένα από αυτά τον συμβολικό τίτλο του επίσημου «κρατικού όπλου» του Άινταχο.

Η πρωτοβουλία αυτή εναρμονίζεται πλήρως με το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα του Άινταχο, το οποίο αποτελεί ιστορικά ένα από τα πιο σταθερά προπύργια των Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις σαρωτικές νίκες του Ντόναλντ Τραμπ τις χρονιές 2016, 2020 και 2024, όπου επικράτησε κάθε φορά με διαφορά που ξεπερνούσε τις τριάντα ποσοστιαίες μονάδες. Η βαθιά ριζωμένη σχέση των κατοίκων με την οπλοκατοχή αποτυπώνεται εξάλλου και στα στατιστικά δεδομένα, καθώς σύμφωνα με την ερευνητική πρωτοβουλία «Gun Policy in America» της RAND Corporation, υπολογίζεται ότι περίπου το 60,1% των ενηλίκων στο Άινταχο ζει σε νοικοκυριό που διαθέτει τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο, κατατάσσοντας την Πολιτεία στην τέταρτη υψηλότερη θέση σε εθνικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη του συγκεκριμένου ερωτήματος στο ψηφοδέλτιο ενδέχεται να εξυπηρετεί και ευρύτερους στρατηγικούς σκοπούς, καθώς, όπως έχει επισημάνει σε ρεπορτάζ του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι η ψηφοφορία για το επίσημο όπλο της Πολιτείας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο, ενθαρρύνοντας ακόμα περισσότερους συντηρητικούς ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.