Αμερικανικές εκλογές:Είναι σωστές οι δημοσκοπήσεις για τους Δημοκρατικούς; Τι λένε οι New York Times

Snapshot Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Δημοκρατικούς μπροστά με 9-10 μονάδες στις ενδιάμεσες εκλογές και σε κρίσιμες ρεπουμπλικανικές πολιτείες για τη Γερουσία.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν συστηματικά υποτιμήσει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του 2016 και 2020.

Οι ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να παρουσιάζουν πιο ακριβείς δημοσκοπήσεις λόγω της μειωμένης συμμετοχής απογοητευμένων ψηφοφόρων του Τραμπ.

Οι δημοσκόποι εφαρμόζουν αυστηρές μεθόδους για να αντιπροσωπεύσουν σωστά τους ψηφοφόρους του Τραμπ, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για απόλυτη ακρίβεια.

Υπάρχει πιθανότητα οι δημοσκοπήσεις να υπερεκτιμήσουν τους Δημοκρατικούς σε πολύ ρεπουμπλικανικές πολιτείες, καθώς η ψήφος των Ρεπουμπλικάνων μπορεί να κινηθεί απρόβλεπτα. Snapshot powered by AI

Ο Νέιτ Κον, επικεφαλής πολιτικός αναλυτής των New York Times εξηγεί πώς έχουν αποδώσει οι δημοσκοπήσεις στην εποχή του Τραμπ στις ΗΠΑ και αν πρέπει να εμπιστευτούμε τις φετινές δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είναι ευνοϊκές για τους Δημοκρατικούς.

Τι είπε ο Νέιτ Κον: «Οι δημοσκοπήσεις υπερεκτιμούν τους Δημοκρατικούς για μία ακόμη φορά; Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί τα πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά. Δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί είναι πάνω με 9 ακόμη και 10 μονάδες στο ποιο κόμμα οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν για το Κογκρέσο.

Επίσης δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί είναι μπροστά σε πολύ ρεπουμπλικανικές πολιτείες που χρειάζονται για να πάρουν την Γερουσία, όπως το Οχάιο, η Αλάσκα ακόμη και το Τέξας.Αλλά οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποτίμησαν την δύναμη των Ρεπουμπλικάνων το 2016 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ νίκησε την Χίλαρι Κλίντον και πάλι το 2020 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν νίκησε τον Τζο Μπάιντεν σε μία εκλογική αναμέτρηση που οι δημοσκοπήσεις είχαν πει ότι ο Τζο Μπάιντεν θα κέρδιζε εύκολα. Οπότε είναι δίκαιο να αναρωτιόμαστε: είναι οι δημοσκοπήσεις σωστές αυτή τη φορά; Για να είμαι ειλικρινής οι δημοσκοπήσεις θα μπορούσαν ξεκάθαρα να κάνουν λάθος.

Έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα συμβεί ξανά. Αλλά δεν μπορούμε να υποθέσουμε ούτε ότι οι δημοσκοπήσεις θα υπερεκτιμήσουν τους Δημοκρατικούς. Και στην πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν υπερεκτιμήσει τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές στη διάρκεια της εποχής του Τραμπ, όπως το 2018 και το 2022.

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί λόγοι για να πιστεύουμε ότι ίσως οι δημοσκοπήσεις τα βρίσκουν πιο εύκολα στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολύ υποστήριξη από απογοητευμένους ψηφοφόρους που δεν είναι τόσο πιθανό να συμμετέχουν σε μία δημοσκόπηση αλλά είναι επίσης και λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν σε ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε αυτή η ομάδα ψηφοφόρων που είναι αρνητικά προκατειλημμένη με τις δημοσκοπήσεις σε εκλογές όπως το 2020 και το 2016, μπορεί να μην εμφανιστούν στις ενδιάμεσες εκλογές.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα τα πάνε καλύτερα και θα οδηγεί σε πιο ακριβείς δημοσκοπήσεις. Ένας ακόμη λόγος που οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μην είναι λάθος φέτος είναι ότι πλέον είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι συνήθως. Οι δημοσκόποι έχουν πάρει πραγματικά αυστηρά μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουν και να διασφαλίσουν ότι παρουσιάζουν τους υποστηρικτές του Τραμπ με το να ρωτούν απλά τους ψηφοφόρους εάν ψήφισαν τον Τραμπ ή την Κάμαλα Χάρις στις τελευταίες εκλογές. Και μετά δίνουν μεγαλύτερο βάρος στους ψηφοφόρους που λένε ότι ψήφισαν Ντόναλντ Τραμπ οπότε η ψήφος Τραμπ στην δημοσκόπηση να ταιριάζει με το πραγματικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών.

Παρόλα αυτά ακόμη και αυτές οι τεχνικές πραγματικά δεν είναι εγγύηση ότι οι δημοσκοπήσεις θα είναι σωστές. Ακόμη κι αν οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές υπάρχει η πιθανότητα ότι μπορεί να υπερεκτιμήσουν τους Δημοκρατικούς σε αυτές τις πολύ ρεπουμπλικανικές πολιτείες που θα αποφασίσουν τη Γερουσία. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι είναι μπερδεμένοι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζυγίζουν το εάν θα ψηφίσουν έναν Δημοκρατικό ή αν θα μείνουν σπίτι. Και στο τέλος μπορεί να εμφανιστούν και να ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους όπως συνήθως κάνουν».