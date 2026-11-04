Αμερικανικές εκλογές:  Απειλές για βόμβες σε σχολεία του Οχάιο

Snapshot Απειλές για βόμβες σε σχολεία του Οχάιο προκάλεσαν εκκενώσεις και αναστάτωση κατά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Το δημοτικό σχολείο Beverly Elementary στο Τολέδο εκκενώθηκε προσωρινά, διακόπτοντας την ψηφοφορία, η οποία συνεχίστηκε μετά τον έλεγχο.

Απειλές δέχθηκαν τουλάχιστον τέσσερα ακόμη σχολεία στην περιοχή, με ελέγχους που δεν εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Μαθητές και προσωπικό επέστρεψαν στα σχολεία μετά τους ελέγχους χωρίς να βρεθεί κίνδυνος.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι απειλές σχετίζονται μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκάλεσαν απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολεία του Οχάιο, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στο Τολέδο, οι αρχές εκκένωσαν προληπτικά το δημοτικό σχολείο Beverly Elementary, το οποίο λειτουργεί ως εκλογικό τμήμα, διακόπτοντας προσωρινά την ψηφοφορία. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο κτήριο και, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, η εκλογική διαδικασία συνεχίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι.

Ανάλογες απειλές δέχθηκαν τουλάχιστον τέσσερα ακόμη σχολεία στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων δύο στο Μπόουλινγκ Γκριν. Οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ μαθητές και προσωπικό επέστρεψαν στα κτήρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.