Πυρκαγιά σε διώροφη κατοικία στο Μπρόυκλιν: Τουλάχιστον έξι νεκροί και επτά τραυματίες

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στο Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα και να τραυματιστούν επτά ακόμη, μεταξύ αυτών τριών πυροσβεστών.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 01:40 τοπική ώρα και τέθηκε υπό έλεγχο σε τρεις ώρες με την κινητοποίηση πάνω από 200 πυροσβεστών.

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και δύο ακόμη κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω σοβαρών εγκαυμάτων.

Όλοι οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη καθοριστεί και οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνες. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διώροφη κατοικία στο Μπρούκλιν το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Νέας Υόρκης. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων τρεις πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πυρκαγιά ξέσπασε στις 01:40 (ώρα Νέας Υόρκης, 08:40 ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Πέμπτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για της κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία σημειώθηκε στη γειτονιά Sunset Park.

Σε περίπου τρεις ώρες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

«Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ακόμη άτομα, τα οποία έφεραν σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Επτά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις πυροσβέστες. Όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της πυρκαγιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες.