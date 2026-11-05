Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

Snapshot Νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό με ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του, προκαλώντας τη σύλληψη των γονέων του.

Ο πατέρας καταδικάστηκε σε 5 έως 10 χρόνια φυλάκιση για ακούσια ανθρωποκτονία, ενώ η μητέρα σε 5 έως 7 χρόνια για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Και οι δύο γονείς έλαβαν επιπλέον ποινές 11 μηνών για κατοχή κοκαΐνης.

Στο σπίτι βρέθηκαν σύριγγες, γυάλινες πίπες και εξαρτήματα ναρκωτικών δίπλα σε είδη φροντίδας του μωρού.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά για μωρό 6 ημερών που δεν ανταποκρινόταν και προσπάθειες ανάνηψης από αστυνομικούς και πυροσβέστες. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, ένα νεογέννητο κοριτσάκι, στην πιπίλα του οποίου ανιχνεύθηκαν ίχνη κοκαΐνης με τους γονείς του να συλλαμβάνονται για τον θάνατό του.

Οι γονείς της Εμίλια, ο Τζάστιν Σολ, 32 ετών, και η Σάννον Γουέστερ, 29 ετών, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών για τον θάνατό της τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο πατέρας ομολόγησε την ενοχή του για ακούσια ανθρωποκτονία τον Οκτώβριο και του επιβλήθηκε κάθειρξη από πέντε έως δέκα έτη.

Η μητέρα, καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα σε ποινή φυλάκισης πέντε έως επτά ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Στο πλαίσιο και των δύο αποφάσεων, επιβλήθηκαν σε καθέναν από αυτούς επιπλέον ποινές 11 μηνών για κατοχή κοκαΐνης.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν αστυνομικοί του Όρεγκον έσπευσαν σε μια κατοικία για ένα νεογέννητο, μόλις 6 ημερών, που δεν ανταποκρινόταν.

Οι γονείς ισχυρίστηκαν ότι αφού τάισαν το μωρό, στις 2 τα ξημερώματα μετά το έβαλαν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Ο πατέρας είπε στους αστυνομικούς ότι σηκώθηκε στις 4 π.μ. για να πάρει φαγητό και παρατήρησε ότι το μωρό δεν ανέπνεε.

Είπε επίσης ότι της έβγαινε εμετός από το στόμα και τη μύτη. Ένας αστυνομικός προσπάθησε να της καθαρίσει τις αναπνευστικές οδούς και άρχισε να της κάνει θωρακικές μαλάξεις. Οι πυροσβέστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και άρχισαν να της κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν αρχικά ότι βρήκαν κοκαΐνη, σύριγγες και γυάλινες πίπες καπνίσματος στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Επίσης υπήρχαν εξαρτήματα χρήσης ναρκωτικών δίπλα σε είδη φροντίδας μωρών, όπως πιπίλες. Ίχνη της ναρκωτικής ουσίας εντοπίστηκαν στην πιπίλα του μωρού, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.

Και οι δύο γονείς ομολόγησαν την ενοχή τους για μία κατηγορία ακούσιας ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.