Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

Snapshot Ο δράστης, Arif Sefa Özdemir, σκότωσε 8 άτομα και τραυμάτισε σοβαρά έναν πριν συλληφθεί μετά από πολύωρη καταδίωξη στην Τουρκία.

Τα θύματα ήταν κυρίως γυναίκες και η δολοφονική του δράση φέρεται να σχετίζεται με το πρόσφατο διαζύγιό του.

Οι δολοφονίες έγιναν σε διάφορα χωριά της περιοχής Αφιόν Καραχισάρ και στην περιοχή Οσμάνγκάζι, με τον δράστη να χρησιμοποιεί κυνηγετική καραμπίνα.

Ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει κατά τη σύλληψή του αλλά αποτράπηκε όταν το όπλο του μπλοκάρισε και τραυματίστηκε από την αστυνομία.

Κατά τη διαφυγή του, ο δράστης τραυμάτισε ελαφρά δύο αστυνομικούς με πυροβολισμούς πριν τελικά συλληφθεί σε αγροτική περιοχή του Εσκί Σεχίρ. Snapshot powered by AI

Μετά από πολύωρο κυνηγητό και έχοντας επιβάλλει σιγή ιχθύος στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να μην μεταδίδουν τις εξελίξεις, οι τουρκικές αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη του μακελειού στο Αφιόν Καραχισάρ, με 8 νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία, αποτρέποντάς τον τελευταία στιγμή να βάλει τέλος στη ζωή του.

🚨 Seri Katil 2 Jandarmayı vurarak hafif yaraladıktan sonra intihar etmeye çalışmış ancak silahı tutukluk yapınca kafaya aldığı dipçik darbesi ile sağ yakalanmıştır. #Afyonkarahisar #afyonsondakika https://t.co/Xy1T8Ykg9R — Sınır Ötesi (@sinirotesi2) November 5, 2026

Η δολοφονική μανία του δράστη, του 40χρονου που ταυτοποιήθηκε ως Arif Sefa Özdemir φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να πυροδοτήθηκε από το πρόσφατο διαζύγιό του, και για τον λόγο αυτό τα θύματά του ήταν κυρίως γυναίκες.

Αρχικά ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα και επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο, εκτέλεσε 5 άτομα, σε δύο αυτοκίνητα.

Κατά τη διαφυγή του, με κλεμμένο αυτοκίνητο, στο Εσκισεχίρ σκότωσε άλλα δύο και λίγο αργότερα ανακαλύφθηκε και άλλο ένα θύμα.

Οι δολοφονίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγιναν οι τρεις στο χωριό Αγιάζινι, και τα τρία θύματα ήταν δασκάλες, δύο άτομα πυροβολήθηκαν στο χωριό Κιγιάρ, άλλα δύο στο χωριό Γιουκάρι Ταντίρ και μία γυναίκα στην περιοχή Οσμάνγκάζι.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın aracından elinde tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Katilin 54 ACC 723 plakalı aracı gasp edip Eskişehir İli Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendirilmekte. #afyon #afyonkarahisar https://t.co/CU8czcl8kJ — Ekrem Önder Çiftçi (@eonderciftci) November 5, 2026

Δυνάμεις της αστυνομίας που τον καταδίωκαν, τον εντόπισαν κοντά σε ορυχείο σε αγροτική περιοχή του Εσκί Σεχίρ, ο οποίος απάντησε στην προειδοποίηση «παράδοσης», ανοίγοντας πυρ με το τουφέκι του, τραυματίζοντας ελαφρά δύο αστυνομικούς.

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