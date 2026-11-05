Σφαγή στην Τουρκία με 7 νεκρούς - Τους εκτέλεσε μέσα στα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου
Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο ταυτοποιήθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία του
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- Ένας άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα δολοφόνησε 7 ανθρώπους σε τρία σημεία μέσα σε αυτοκίνητα στην επαρχία Ιχσανίγιε του Αφιόνκαραχισάρ στην Τουρκία.
- Τα πέντε θύματα βρέθηκαν σε δύο οχήματα στα χωριά Αγιαζίνι και Κιγίρ, ενώ άλλα δύο σκοτώθηκαν κατά τη διαφυγή του δράστη στο Εσκισεχίρ με κλεμμένο αυτοκίνητο.
- Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και η φωτογραφία του δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά παραμένει ασύλληπτος.
- Οι δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν τις εισόδους και εξόδους της περιοχής σε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου.
- Ο δράστης φαίνεται πως ήρθε από άλλη πόλη πριν διαπράξει τις δολοφονίες.
Πυκνό μυστήριο καλύπτει τη δολοφονία 7 ανθρώπων σε 3 διαφορετικά σημεία μέσα σε οχήματα στα χωριά Αγιαζίνι και Κιγίρ, που υπάγονται στην επαρχία Ιχσανίγιε του Αφιόνκαραχισάρ στη μέση του δρόμου από έναν άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.
Όπως μεταδίδουν μέχρι στιγμής τα τουρκικά μέσα, ο άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα πυροβόλησε και σκότωσε αρχικά 5 άτομα μέσα σε δύο αυτοκίνητα, και κατά τη διαφυγή του, με κλεμμένο αυτοκίνητο, στο Εσκισεχίρ σκότωσε άλλα δύο.
Από τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης της δολοφονίας είχε έρθει από άλλη πόλη ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα φωτογραφία του.
Οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη σύλληψη του υπόπτου στις διαδρομές όπου ελέγχονται οι είσοδοι και οι έξοδοι.
Η εκτεταμένη επιχείρηση που ξεκίνησε με σκοπό τη σύλληψη του φυγά, συνεχίζεται