Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από το κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

Οι φωνές της για βοήθεια κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής που την έβγαλαν από το ποτάμι, γλιτώντάς την από τα σαγόνια του ερπετού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από το κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία γυναίκα στην Ινδία επιχείρησε να αυτοκτονήσει πηδώντας σε ποτάμι και δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο.
  • Οι φωνές της κινητοποίησαν κατοίκους που την έβγαλαν από το νερό και την μετέφεραν στο νοσοκομείο.
  • Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και έλαβε πρώτες βοήθειες και συμβουλευτική υποστήριξη.
  • Η οικογένειά της ενημερώθηκε και εκείνη επέστρεψε στο σπίτι της.
  • Η ταυτότητα της γυναίκας δεν δημοσιοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.
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Μία απόπειρα αυτοκτονίας κατέληξε σε μάχη με έναν κροκόδειλο που τελικά της έσωσε τη ζωή.

Μία γυναίκα στην Ινδία, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωής της, λόγω προσωπικών προβλημάτων, πηδώντας από μία γέφυρα στον ποταμό Kumaradhara της Καρνατάκα, το βράδυ της Τετάρτης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PTI.

Όταν έπεσε στο νερό, δέχθηκε την επίθεση ενός ερπετού που παραμόνευε. Πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε επίθεση από τον κροκόδειλο. Άρχισε να φωνάζει, με τα ουρλιαχτά της να ακουστούν σε ένα κοντινό κατάλυμα, το προσωπικό του οποίου κινητοποιήθηκε άμεσα και την έβγαλε από το νερό, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη, ειδοποιήθηκε η οικογένειά της και επέστρεψε στο σπίτι της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν έχει κατατεθεί καμία καταγγελία σε σχέση με το περιστατικό. Η αστυνομία ανέφερε ότι η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει δημοσιοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

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