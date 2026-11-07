«Είναι φρικτό»: Περισσότερες από 40 φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας

Πολλές από τις φάλαινες ήταν ήδη νεκρές όταν ανακαλύφθηκαν, ενώ εκείνες που βρέθηκαν ζωντανές «έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε το «Project Jonah» μια ομάδα που ειδικεύεται στη διάσωση προσαραγμένων φαλαινών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

«Είναι φρικτό»: Περισσότερες από 40 φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότερες από 40 φάλαινες-πιλότοι ξεβράστηκαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας, κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ.
  • Οι ζωντανές φάλαινες που βρέθηκαν έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το «Project Jonah».
  • Η τοπική φυλή Μαορί «iwi» συνεργάζεται με τις αρχές για την ταφή των φαλαινών.
  • Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη λόγω των ισχυρών ρευμάτων, των κυμάτων και των βραχωδών ακτών της περιοχής.
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Δεκάδες φάλαινες-πιλότοι έχασαν τη ζωή τους αφού ξεβράστηκαν στις ακτές μίας παραλίας στη Νέα Ζηλανδία, σε ένα περιστατικό που οι αρχές της χώρας χαρακτήρισαν ως φρικτό.

Οι φάλαινες εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής Ngawi, κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ, το νοτιότερο σημείο του Βόρειου Νησιού, το πρωί της Πέμπτης, όπως ανακοίνωσε το «Project Jonah», μια ομάδα που ειδικεύεται στη διάσωση προσαραγμένων φαλαινών σε ανάρτησή του στο Facebook. Αρχικά, είχαν εντοπιστεί 20, από τις οποίες οι τέσσερις ήταν ακόμη ζωντανές.

Η ομάδα ανέφερε ότι συνεργάζεται με την τοπική φυλή «iwi» –μια φυλή Μαορί– και με το υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας. «Είναι φρικτό. Αυτές που είναι ζωντανές βρίσκονται στα τελευταία τους», δήλωσε ο Ρόμπ Μπάργκ, κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο Radio New Zealand».

Ωστόσο, σε νεότερη ανάρτησή του, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν συνολικά 43 φάλαινες και «δυστυχώς καμία από αυτές δεν επέζησε». «Με την βοήθεια της τοπικής φυλής "iwi", οι φάλαινες θα ταφούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πολλές από τις φάλαινες ήταν ήδη νεκρές όταν ανακαλύφθηκαν, ενώ εκείνες που βρέθηκαν ζωντανές «έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε το «Project Jonah» σε δική του ενημέρωση. «Ήταν δύσκολο για όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης», ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

«Είμαστε ευγνώμονες στους ντόπιους που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του συμβάντος και φρόντισαν τις φάλαινες που βρέθηκαν ζωντανές, διατηρώντας τις δροσερές και όσο το δυνατόν πιο άνετες».

Η νότια ακτογραμμή του Βόρειου Νησιού είναι «εκτεθειμένη στα ισχυρά ρεύματα και κύματα του Στενού Κουκ», ανέφερε η οργάνωση. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με τα βράχια της παραλίας αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος, οι φάλαινες-πιλότοι «ξεβράζονται συχνά στις ακτές της χώρας, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα», γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα περίεργο.

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