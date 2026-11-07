Εκλογές στη Νέα Ζηλανδία: Θρίλερ με τα πρώτα αποτελέσματα - Κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία

Snapshot Με την ενσωμάτωση του 14,4% των ψήφων, το Εθνικό Κόμμα προηγείται με 30,90% και το Εργατικό ακολουθεί με 28,39%.

Κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν φαίνεται να εξασφαλίζει αυτοδυναμία στις εκλογές της Νέας Ζηλανδίας.

Το κεντρώο Κόμμα των Ευκαιριών (TOP) αναμένεται να ξεπεράσει το 5% και να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στη Βουλή.

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού πιθανόν να παραταθούν έως τις 27 Νοεμβρίου, με την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε και επίσημα η καταμέτρηση των ψήφων στη Νέα Ζηλανδία, λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πρόκειται για μία από τις πλέον οριακές εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία της χώρας.

Με το ζήτημα του κόστους ζωής να βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των πολιτών, κανένα από το δύο μεγάλα κόμματα, το κυβερνών Εθνικό και το Εργατικό, δεν φαίνονται να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τα πρώτα αποτελέσματα της Εκλογικής Επιτροπής, με την ενσωμάτωση του 14,4% των ψήφων, το Εθνικό Κόμμα προηγείται οριακά με ποσοστό 30,90%, ακολουθούμενο από το Εργατικό, το οποίο συγκεντρώνει 28,39%.

Παράλληλα, το κεντρώο Κόμμα των Ευκαιριών (TOP) αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδό του στη Βουλή, αποκτώντας καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Παρά το γεγονός ότι η Εκλογική Επιτροπή θα ανακοινώσει τα προκαταρκτικά στοιχεία από το 50% των εκλογικών τμημάτων στις 22.00 (τοπική ώρα, 11.00 ώρα Ελλάδος), ίσως να μην προκύψει άμεσα νέα κυβέρνηση. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ενδέχεται να παραταθεί μέχρι την δημοσιοποίηση των επίσημων αποτελεσμάτων στις 27 Νοεμβρίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, ελπίζει ότι η δέσμευσή του να μην επιβάλει νέους φόρους θα εξασφαλίσει την παραμονή του δεξιού συνασπισμού στην εξουσία. Οι εκλογές έρχονται έπειτα από μία εξαιρετικά ταραχώδη δεκαετία για την Νέα Ζηλανδία, κατά την οποία η οικονομία της χώρας βρέθηκε σε ύφεση και ο ίδιος αντιμετώπισε δύο αποτυχημένες προσπάθειες του κόμματός του να τον καθαιρέσει.

Από την πλευρά του, αρχηγός της αντιπολίτευσης των Εργατικών και πρώην πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς επιδιώκει να αναλάβει την εξουσία ως εναλλακτική επιλογή.

Το κόμμα του πρότεινε μία δέσμη μέτρων με στόχο την ελάφρυνση των Νεοζηλανδών από την οικονομική πίεση, σε μία περίοδο που οι τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης παραμένει πολύ υψηλή και η ανεργία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία.