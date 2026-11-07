Κασκαντέρ ζητά 200.000 λίρες ως αποζημίωση για εγκαύματα που υπέστη στα γυρίσματα του «Gladiator II»

Αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής ταινιών August Street Films, θυγατρικής της Paramount Pictures, κατέθεσε ένας Βρετανός κασκαντέρ που συμμετείχε στην ταινία «Gladiator II», καταγγέλλοντας ότι υπέστη σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής στο Μαρόκο, ζητώντας αποζημίωση 200.000 λιρών.

Όλα έγιναν το 2023, κατά την διάρκεια μίας προγραμματισμένης σεκάνς κασκαντέρ σε ένα πλοίο, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ειδικούς αγωγούς αερίου για να φαίνεται ότι φλέγεται. Ο κασκαντέρ Έντουαρντ Σάρσφιλντ υποδυόταν έναν στρατιώτη που είχε πέσει νεκρός στο κατάστρωμα του πλοίου, όταν ένας από τους αγωγούς εξερράγη, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η στολή του.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε, την οποία εξέτασε το BBC, ο Σάρφιλντ πανικοβλήθηκε από την έκρηξη και άρχισε να τρέχει, πριν τον βοηθήσουν συνάδελφοι του ρίχνοντας του νερό. Ο 47χρονος κασκαντέρ υπέστη εγκαύματα στο 15% του σώματός του, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου και των χεριών του, σύμφωνα με την αγωγή.

Ο Σάρφιλντ έχει ασκήσει αγωγή κατά της August Street Films, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για το ατύχημα, αλλά δεν έχει αναγνωρίσει τους φερόμενους τραυματισμούς που υπέστη ο κασκαντέρ, ούτε έχει συμφωνήσει να καταθέσει το ζητούμενο ποσό αποζημίωσης των 200.000 λιρών.

Ο Έντουαρντ Σάρσφιλντ

Όταν είχε σημειωθεί το ατύχημα το 2023, ένας εκπρόσωπος της Paramount Pictures είχε ανακοινώσει: «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας προγραμματισμένης σεκάνς κασκαντέρ στα γυρίσματα του σίκουελ του Gladiator, συνέβη ένα ατύχημα κατά το οποίο πολλά μέλη του συνεργείου υπέστησαν μη απειλητικούς για τη ζωή τους τραυματισμούς.

Οι ομάδες ασφάλειας και ιατρικών υπηρεσιών επί τόπου μπόρεσαν να δράσουν γρήγορα, ώστε όσοι τραυματίστηκαν να λάβουν αμέσως την απαραίτητη φροντίδα. Είναι όλοι σε σταθερή κατάσταση και συνεχίζουν να λαμβάνουν θεραπεία.

Η ευημερία του καστ και του συνεργείου είναι υψίστης σημασίας για εμάς και έχουμε αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας σε όλες τις παραγωγές μας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις καθώς θα συνεχίσουμε την παραγωγή».

Η ταινία «Gladiator II», η οποία κυκλοφόρησε το 2024, ήταν το πολυαναμενόμενο σίκουελ του 2000 με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου.