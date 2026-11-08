Φλόριντα: Μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη μέση πολυσύχναστου δρόμου

Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστο δρόμο στο Φόρτ Μάγιερς της Φλόριντα.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος κατά την προσγείωση.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι και δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε σε αυτούς ούτε σε περαστικούς.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διεξάγει έρευνα για τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν οδηγοί στη Φλόριντα το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε πολυσύχναστο δρόμο στο Φόρτ Μάγιερς, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πίσω μέρος ενός αγροτικού οχήματος.

Σύμφωνα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λι, στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο πιλότοι, όταν αυτό προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αγροτικού οχήματος, κατά την προσγείωσή του.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροπλάνο ούτε μεταξύ όσων βρίσκονταν στον δρόμο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί οι δύο πιλότοι προχώρησαν σε αναγκαστική προσγείωση στη μέση ενός πολυσύχναστου δρόμου.

Δείτε βίντεο: