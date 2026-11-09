Μέσα στις γαλλικές συμμορίες ναρκωτικών που στρατολογούν παιδιά για να σκοτώνουν

Snapshot Δύο ανήλικοι κρατούνταν αιχμάλωτοι από συμμορία ναρκωτικών στη Μασσαλία και υπέστησαν κακοποίηση, ενώ η απελευθέρωσή τους οδήγησε σε συλλήψεις και καταδίκες μελών της συμμορίας DZ Mafia.

Η DZ Mafia ελέγχει σημαντικές περιοχές διακίνησης ναρκωτικών στη Μασσαλία και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση νέων, ιδίως ανηλίκων, σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αύξηση της χρήσης κοκαΐνης και η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών στη Γαλλία έχουν ενισχύσει την ανάπτυξη και την επιρροή της DZ Mafia, με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Πολλά παιδιά και έφηβοι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η έξοδος από αυτόν τον κόσμο είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως καταδεικνύει η ιστορία του Ουγκό, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό στη Μασσαλία.

Παρά τις αστυνομικές επιτυχίες, η μάχη κατά των συμμοριών δυσχεραίνεται λόγω της χρήσης ψηφιακών μέσων στρατολόγησης και της επέκτασης των εγκληματικών δικτύων πέρα από τα όρια της πόλης. Snapshot powered by AI

Παρότι μόλις είχε αγοράσει χασίς από έναν διακινητή ναρκωτικών, η γυναίκα αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία.

Ο λόγος ήταν ότι, μαζί με τα παράνομα ναρκωτικά, ο νεαρός πωλητής τής είχε δώσει ένα σημείωμα κατά τη διάρκεια της σύντομης συνάντησής τους σε μια εργατική συνοικία της Μασσαλίας, το 2022.

«Μας κρατούν αιχμάλωτους και χρειαζόμαστε βοήθεια. Είμαστε 15 ετών», έγραφε το σημείωμα.

Όπως αποκαλύφθηκε σε γαλλικό δικαστήριο νωρίτερα φέτος, ο ανήλικος διακινητής ήταν ένας από τους δύο εφήβους που κρατούνταν αιχμάλωτοι από συμμορία, στην οποία είχαν αρχικά απευθυνθεί αναζητώντας αμειβόμενη εργασία, έστω και παράνομη.

Ο ένας από τους δύο είχε αναλάβει τη διαχείριση των χρημάτων, ενώ ο άλλος εργαζόταν στους δρόμους γύρω από την εργατική συνοικία Φρε-Βαλόν. Σύντομα, όμως, τα αφεντικά τους άρχισαν να τους κατηγορούν ότι ευθύνονταν για «ελλείμματα» στις εισπράξεις.

Ακολούθησαν επαναλαμβανόμενοι ξυλοδαρμοί, όπως κατέθεσαν στο δικαστήριο, ενώ αναγκάζονταν να χορεύουν γυμνοί μπροστά σε κάμερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το υλικό για τον εκβιασμό τους. Ένας από τους δύο εφήβους έπεσε επίσης θύμα βιασμού.

Λίγες ώρες αφότου η γυναίκα έλαβε το σημείωμα, οι δύο ανήλικοι επιχείρησαν να αποδράσουν από ένα παράθυρο στον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Ο ένας κατάφερε να ξεφύγει, ενώ ο άλλος συνελήφθη ξανά, ξυλοκοπήθηκε και μαχαιρώθηκε, αλλά επέζησε.

Ακολούθησαν συλλήψεις. Φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό ενός από τους φερόμενους ως βασανιστές των αγοριών έδειχναν αρκετούς ακόμη νεαρούς σε παρόμοια άθλια κατάσταση. Έκτοτε, έξι άνδρες καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές για όσα συνέβησαν στους δύο εφήβους.

Η ιστορία των δύο αγοριών αναδεικνύει τον ασφυκτικό έλεγχο που ασκούν οι συμμορίες ναρκωτικών σε ορισμένες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας.

Η μεσογειακή κουλτούρα, η τέχνη του δρόμου και η σκηνή της χιπ χοπ έχουν μετατρέψει τη Μασσαλία σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, πέρα από το κέντρο της πόλης, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Έπειτα από μήνες προσπαθειών, μια δημοσιογραφική ομάδα του BBC κατάφερε να εισέλθει σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο, που εκτείνεται σε υποβαθμισμένους δρόμους και πολυώροφα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών στο λιμάνι της πόλης, όπου ακόμη και η αστυνομία αποφεύγει να εισέρχεται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Εκεί συναντήσαμε ένα περιβάλλον στο οποίο αδίστακτες συμμορίες προσελκύουν ευάλωτους νέους με υποσχέσεις για εύκολο χρήμα, καταλήγοντας όμως να τους παγιδεύουν σε έναν κόσμο διακίνησης ναρκωτικών, βίας και εκμετάλλευσης.

Είδαμε πώς οι συμμορίες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογούν εκτελεστές και μιλήσαμε με αρκετούς νεαρούς άνδρες που έχουν εμπλακεί στη βία. Ένα μέλος συμμορίας, που κατηγορείται για συμμετοχή σε αρκετές δολοφονίες, εξήγησε μέσα από τη φυλακή πώς η «ψυχρότητα» που τον διέκρινε τον βοήθησε να ανέβει στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Μια εικόνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ομάδα κουκουλοφόρων με καλυμμένα πρόσωπα να παρουσιάζει βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση. Πάνω στο τραπέζι διακρίνεται η ένδειξη «DZ», ενώ στο φόντο φαίνεται τμήμα της αλγερινής σημαίας.

Η διαβόητη DZ Mafia και ο αιματηρός πόλεμος για τον έλεγχο της Μασσαλίας

Η ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση της πόλης, η DZ Mafia, επικράτησε έπειτα από έναν αιματηρό πόλεμο για τον έλεγχο των περιοχών διακίνησης ναρκωτικών και σήμερα αποτελεί μία από τις πλέον τρομακτικές εγκληματικές οργανώσεις στη Γαλλία.

Το DZ είναι ο επίσημος διαδικτυακός κωδικός της Αλγερίας, όπου ένας από τους ιδρυτές της συμμορίας, ο Γαλλοαλγερινός Μεχντί Λαριμπί, συνελήφθη νωρίτερα φέτος βάσει γαλλικού εντάλματος σύλληψης.

Η εγκληματική οργάνωση απέκτησε μεγάλη προβολή το 2023, όταν έγινε η πρώτη γαλλική συμμορία που αξιοποίησε τη φήμη της δημοσιεύοντας βιντεοσκοπημένες ανακοινώσεις και χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τον εαυτό της ως εμπορικό σήμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, Ντιμίτρι Ζουλάς.

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, όταν ο δήμαρχος μιας γειτονικής πόλης τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι κινδύνευε να γίνει στόχος της οργάνωσης.

Σε διαδικτυακό βίντεο, έξι μασκοφόροι άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα, στέκονταν πίσω από ένα τραπέζι, ενώ ένας από αυτούς διάβαζε ανακοίνωση με την οποία αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή της DZ Mafia στην υπόθεση.

Η επέκταση της παράνομης αγοράς ναρκωτικών στη Γαλλία, με τις εισαγωγές κοκαΐνης να καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση και τις μεγάλες ποσότητες κάνναβης και συνθετικών ναρκωτικών να εξακολουθούν να διακινούνται, έχει επίσης συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη της συμμορίας.

Ο αριθμός των χρηστών κοκαΐνης στη Γαλλία αναμένεται σύντομα να φτάσει τα δύο εκατομμύρια, από περίπου 600.000 το 2017, σύμφωνα με τον Ζουλάς. Παράλληλα, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Γαλλία αποφέρει ετησίως 7 δισεκατομμύρια ευρώ και εμπλέκει περίπου 200.000 ανθρώπους, προσθέτει.

Πολλοί από εκείνους που διακινούν τα ναρκωτικά είναι παιδιά, ενώ οι Αρχές διαπιστώνουν αύξηση του αριθμού των ανηλίκων που εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο. Κατά τη διάρκεια του 2025, περισσότερα από 10.000 παιδιά συμμετείχαν με κάποιον τρόπο στη διακίνηση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η DZ Mafia αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να προσεγγίσει περισσότερους πελάτες, χρειάζεται περισσότερα μέλη. Και αυτά είναι παιδιά.

Η έρευνά μας αποκάλυψε ότι πλέον στρατολογεί νέους από ολόκληρη τη Γαλλία, όχι μόνο για να πουλούν ναρκωτικά, αλλά και για να αναλαμβάνουν απαγωγές, βασανισμούς και δολοφονίες.

Πρόκειται για μια γενιά που οι επικεφαλής των συμμοριών θεωρούν εύκολα χειραγωγήσιμη, αλλά και αναλώσιμη. Οι εγκέφαλοι των οργανώσεων συνήθως συνεχίζουν να τις ελέγχουν από τη φυλακή ή από το εξωτερικό.

Και, όπως προειδοποιούν αστυνομικοί και δικαστές, από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά εισέρχονται στον υπόκοσμο της Μασσαλίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεφύγουν.

Η Καρίν ενημερώθηκε τηλεφωνικά από γιατρό για την κατάσταση του γιου της, Ουγκό: «Ο γιος σας έφτασε χθες το βράδυ. Δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι».

Η μητέρα που έχασε τον γιο της από τη βία των συμμοριών

Λίγοι γνωρίζουν το ανθρώπινο κόστος της δράσης των συμμοριών της Μασσαλίας όσο η Καρίν Μπρουγιάρ, η οποία ζει στην άλλη άκρη της Γαλλίας, σχεδόν όσο πιο μακριά από τις ακτές της Μεσογείου γίνεται.

Ο γιος της, Ουγκό, το έσκασε για πρώτη φορά από το σπίτι σε ηλικία 15 ετών, έπειτα από έναν καβγά με την οικογένειά του, στο χωριό όπου ζούσαν, στην περιοχή Νορ. Η αστυνομία τον εντόπισε τρεις ημέρες αργότερα, σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα μακριά, στη Μασσαλία, έχοντας στην κατοχή του χρήματα και κάνναβη. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα, το 2023, ο Ουγκό σχεδίασε να επιστρέψει στον Νότο, λέγοντας στους γονείς του ότι είχε εξασφαλίσει μια εποχική εργασία σε εστιατόριο κοντά στη Μασσαλία.

«Μας ενημέρωνε τακτικά. Με έπαιρνε τηλέφωνο, όλα πήγαιναν καλά», θυμάται η Καρίν.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, την κάλεσε ένας γιατρός. Η Καρίν λέει ότι δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ τα λόγια του:

«Ο γιος σας έφτασε χθες το βράδυ. Δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι».

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Ουγκό μεταφέρθηκε για ιατρική βοήθεια από περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες και εκτιμά ότι είχε εμπλακεί σε κάποια από αυτές.

Η περιοχή αυτή ήταν το Κουαρτιέ Νορ.

Η DZ Mafia ασκεί ισχυρή επιρροή στην περιοχή Κουαρτιέ Νορ της Μασσαλίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να εισέλθουμε στο Κουαρτιέ Νορ, όπου κυριαρχεί η DZ Mafia, ήταν με τη βοήθεια της 41χρονης Φαντέλα Ουντιέφ, μητέρας τεσσάρων παιδιών και κατοίκου της περιοχής, η οποία δέχθηκε να μας ξεναγήσει.

Μόλις 37 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό μας σε ένα συγκρότημα εργατικών κατοικιών, βρεθήκαμε παγιδευμένοι.

Τα κορναρίσματα ξεκίνησαν τη στιγμή που το Peugeot της Φαντέλα πέρασε από ένα σημείο ελέγχου της συμμορίας. Οι έφηβοι που βρίσκονταν εκεί εντόπισαν αμέσως την κάμερά μας.

«Περίμενε, σταμάτα να τραβάς», μας προειδοποίησε η Φαντέλα, καθώς ένα γκρι τετρακίνητο όχημα μάς ανάγκασε να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου.

«Κάνω μια αναφορά για τον σύλλογο κατοικιών», είπε στον οδηγό, ο οποίος ήθελε να μάθει ποιοι ήμασταν και τι κάναμε εκεί. Τελικά, συμφώνησε να μας αφήσει να φύγουμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματούσαμε να βιντεοσκοπούμε.

Ήταν ανησυχητικό να βλέπουμε ένα όχημα που δεν ανήκε στην αστυνομία να κινείται με τέτοια επιθετικότητα, ενώ νιώσαμε ανακούφιση όταν το είδαμε να απομακρύνεται.

«Τον τελευταίο καιρό, οι συμμορίες είναι ιδιαίτερα επιθετικές», εξηγεί η Φαντέλα. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους νέους μας να καταλάβουν ότι όσα συμβαίνουν είναι λάθος».

Η Φαντέλα εκφράζει έναν ευρύτερο φόβο που κυριαρχεί στις οικογένειες της περιοχής: ότι τα παιδιά τους παρασύρονται από την προοπτική τεράστιων χρηματικών ποσών και οδηγούνται σε μια εγκληματική πορεία που τους στερεί την αθωότητά τους.

Ο Καμίλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει αποχωρήσει από την DZ Mafia, δέχθηκε να μιλήσει στο BBC μόνο μακριά από την πόλη, πάνω σε ένα σκάφος.

«Σε κάνουν δικό τους και δεν μπορείς να φύγεις»

Τα χρήματα ήταν ο λόγος που ένας νεαρός άνδρας πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στους κόλπους της DZ Mafia.

Για να μπορέσουν οι συνομιλητές μας να μιλήσουν ελεύθερα και λόγω των κινδύνων για την ασφάλειά τους, συμφωνήσαμε να προστατεύσουμε την ταυτότητά τους.

Ο Καμίλ μάς λέει ότι ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία της συμμορίας, φτάνοντας να «αναλαμβάνει την ασφάλεια» σε μία από τις περιοχές που ελέγχει.

Ο 20χρονος σήμερα, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει αποχωρήσει από την οργάνωση, αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία την παρουσία μας, αλλά τελικά δέχεται να εξηγήσει πώς η συμμορία στρατολογεί νέα μέλη.

«Ξέρουν πώς να μπουν στο μυαλό σου. Ό,τι κι αν θέλεις, σου το προσφέρουν», λέει.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολυτελή αυτοκίνητα και ευρύχωρα διαμερίσματα, αλλά και ναρκωτικά και εκδιδόμενες γυναίκες, εξηγεί.

«Νιώθεις αφοσίωση απέναντί τους εξαιτίας όσων σου προσφέρουν. Θα μείνεις μαζί τους μέχρι το τέλος, μέχρι να καταλήξεις είτε νεκρός είτε στη φυλακή».

Ο Καμίλ περιγράφει επίσης με ανατριχιαστικό τρόπο τι συμβαίνει όταν η συμμορία εντοπίσει κάποια αδυναμία σε έναν νεοσύλλεκτο:

«Θα την εκμεταλλευτούν. Γίνεσαι το σκυλάκι τους και τελείωσε, δεν υπάρχει επιστροφή».

Ένα μέλος της DZ Mafia, ο Άνταμ (δεν είναι το πραγματικό του όνομα), μας λέει μέσω βιντεοκλήσης στο Snapchat ότι συμμετείχε σε ομάδα εκτελεστών της οργάνωσης.

Βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, περιμένοντας να δικαστεί, καθώς έχει εμπλακεί σε αρκετές υποθέσεις δολοφονιών.

«Οι άνθρωποι παρατήρησαν την αποφασιστικότητά μου, την ψυχρότητά μου και, χωρίς να το επιδιώξω, ανέβηκα στην ιεραρχία της συμμορίας. Έγινε ο κόσμος μου, έπρεπε να συνεχίσω», λέει ο Άνταμ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, παραδέχεται ότι οι δολοφονίες για τις οποίες κατηγορείται ήταν «αρκετά σοκαριστικές».

«Επιθέσεις μέρα μεσημέρι, μέσα στην κίνηση... Μπορεί να ξεκινήσει από το να πας να χτυπήσεις έναν τύπο, να του ρίξεις ένα χαστούκι, μέχρι να τον αρπάξεις μπροστά στη μητέρα του και να τον κάψεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι έχω καλή ψυχραιμία, τα διαχειρίζομαι αρκετά καλά».

«Ευχαριστούμε, τα λέμε σύντομα», γράφει ένα γκράφιτι σε τοίχο, δίπλα σε τιμοκαταλόγους για κοκαΐνη, χασίς και μαριχουάνα.

Τον ρωτάμε αν αισθάνεται τύψεις όταν συμμετέχει σε τέτοιες πράξεις ακραίας βίας.

Απαντά ότι αισθάνεται «εν μέρει ένοχος», αλλά ισχυρίζεται πως δεν μετανιώνει για όσα έχει κάνει.

«Αν δεν τα είχα κάνει εγώ όλα αυτά, θα υπήρχαν άλλοι που θα τα έκαναν στη θέση μου και ούτω καθεξής. Είμαι απλώς ένα ακόμη τούβλο στον τοίχο», λέει.

Όπως πολλοί έφηβοι στη Μασσαλία, γνώριζε ότι μπορούσε να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Σήμερα, στα είκοσί του, παραδέχεται ότι το περιβάλλον στο οποίο μπήκε ήταν μια «παγίδα».

Σε ένα από τα λεγόμενα σημεία διακίνησης ναρκωτικών, μέσα σε συγκρότημα εργατικών κατοικιών που είναι αποκλεισμένο και ελέγχεται από την DZ Mafia, οι τιμοκατάλογοι για κοκαΐνη, χασίς και μαριχουάνα είναι γραμμένοι με γκράφιτι στους τοίχους.

Το συγκρότημα λειτουργεί ως φυσικό οχυρό για τους διακινητές. Καθώς διαθέτει έναν βασικό δρόμο εισόδου και εξόδου, οι συμμορίες μπορούν να ελέγχουν την κίνηση των πελατών και να αντιλαμβάνονται εγκαίρως αν πλησιάζει η αστυνομία.

Στις συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι ασυνήθιστο ο ήχος από αυτόματα όπλα να διακόπτει τη νυχτερινή ησυχία.

Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, ένας υπεύθυνος σημείου διακίνησης ναρκωτικών από αντίπαλη συμμορία συμφωνεί να μας συναντήσει στον χώρο όπου εργάζεται.

Ο «Τζο», μέλος συμμορίας, λέει ότι σε ηλικία μόλις 13 ετών κέρδιζε 3.000 ευρώ τον μήνα.

Μπαίνουμε στο συγκρότημα νωρίς το πρωί. Το κελάηδισμα των πουλιών και τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο δημιουργούν μια έντονη αντίθεση με την εγκληματική επιχείρηση τεράστιας κλίμακας που λειτουργεί εκεί.

Ο «Τζο» λέει ότι κέρδιζε 3.000 ευρώ τον μήνα όταν ήταν μόλις 13 ετών. Σήμερα, όπως υποστηρίζει, τα μηνιαία έσοδά του έχουν αυξηθεί και κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ.

Φαίνεται να θεωρεί ότι η πορεία της ζωής του ήταν προκαθορισμένη, έστω κι αν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής.

Τον ρωτάμε αν σκέφτεται τις ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της βίας που ασκεί η συμμορία του. Ωστόσο, ο 23χρονος φαίνεται πως έχει πλέον συμφιλιωθεί με τον πόνο και την καταστροφή που προκαλεί η διακίνηση ναρκωτικών.

«Καταστρέφει ανθρώπους, αλλά ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές», απαντά αδιάφορα.

Η δράση της συμμορίας του Τζο και της DZ Mafia συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, υποστηρίζει ο Ζουλάς, από την υπηρεσία καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.

«Προκαλούνται τροχαία ατυχήματα, οικογενειακή βία, κατάθλιψη, αυτοκτονίες και περισσότερες από 700 υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών κάθε χρόνο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «παραμορφώνεται και η οικονομία».

«Οδεύουμε προς μια πιθανή συστημική κατάρρευση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης».

Μέλη της DZ Mafia καταγράφηκαν σε βίντεο να πυροβολούν με όπλα από μπαλκόνι στη Μασσαλία. Το υλικό δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η στρατολόγηση μέσω των κοινωνικών δικτύων και η εξάπλωση της βίας

Η αστυνομία έχει σημειώσει επιτυχίες στη μάχη κατά των συμμοριών ναρκωτικών στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Οι εγκληματικές δραστηριότητες παρεμποδίζονται, περισσότεροι εγκέφαλοι των οργανώσεων συλλαμβάνονται και μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών κατάσχονται.

Από το 2024, περίπου 1.000 άτομα που συνδέονται με την DZ Mafia έχουν συλληφθεί, ενώ 600 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, συνολικά, η μάχη γίνεται όλο και πιο δύσκολη αντί να διευκολύνεται.

Καθώς οι συμμορίες επιδιώκουν να επεκτείνουν τη δράση τους ή να αντικαταστήσουν τα μέλη που συλλαμβάνονται ή σκοτώνονται, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εξελιχθεί σε ισχυρό εργαλείο στρατολόγησης. Το φαινόμενο εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την πανδημία του κορονοϊού, όταν μεγάλο μέρος των πωλήσεων ναρκωτικών στον δρόμο μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίσαμε αμέτρητες αναρτήσεις που διαφημίζουν θέσεις εργασίας στη Μασσαλία για επίδοξους οδηγούς, μεταφορείς και εκτελεστές, συχνά συνοδευόμενες από εντυπωσιακές εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι συμμορίες αναζητούν πλέον μέλη και πέρα από τα όρια της πόλης, καθώς γίνεται όλο και δυσκολότερο να προσελκύσουν νέους από τις τοπικές κοινωνίες, όπου περισσότεροι γνωρίζουν πλέον τι μπορεί να τους περιμένει.

Οι αγγελίες φτάνουν σε εφήβους σχεδόν σε κάθε γωνιά της Γαλλίας, συμπεριλαμβανομένων του Παρισιού, της Νάντης και της Λιλ, προσελκύοντάς τους στη Μασσαλία και ειδικότερα στο Κουαρτιέ Νορ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Χάρτης της Μασσαλίας παρουσιάζει τις κατά προσέγγιση τοποθεσίες των ενεργών σημείων διακίνησης ναρκωτικών, με κόκκινες κουκκίδες, τις συνοικίες εργατικών κατοικιών με ανοιχτό ροζ χρώμα και τις γραμμές του μετρό και του τραμ με μπλε.

Η διαδικτυακή στρατολόγηση έχει επίσης αλλάξει το συνηθισμένο προφίλ των ανθρώπων που εντάσσονται στις συμμορίες, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές.

Πλέον, πρόκειται συχνά για άτομα χωρίς προηγούμενο εγκληματικό παρελθόν, τα οποία όμως αντιμετωπίζουν ευάλωτες καταστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις συμμορίες, όπως ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

«Αυτά τα άτομα στρατολογούνται από αδίστακτους εντολείς, οι οποίοι τα στέλνουν κατευθείαν στο στόμα του λύκου», εξηγεί ο Τιμπό Φοντέν, επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η έλλειψη εγκληματικής εμπειρίας, προσθέτει, τα καθιστά ευκολότερους στόχους για τις Αρχές, καθώς μπορούν να συλληφθούν γρήγορα.

Η Καρίν εξακολουθεί να μην έχει ιδέα γιατί πυροβολήθηκε ο γιος της, Ουγκό.

Όταν τη ρωτούν τι θα έλεγε στους επικεφαλής των συμμοριών που στρατολογούν παιδιά και νεαρούς άνδρες στη Μασσαλία, απαντά:

«Καταστρέφουν οικογένειες. Μικρές αδελφές, μικρούς αδελφούς, παππούδες και γιαγιάδες. Αλλά, πραγματικά, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καρδιά».

Το εστιατόριο στο οποίο ο γιος της είχε πει ότι θα εργαζόταν υπήρχε πράγματι. Ωστόσο, οι υπάλληλοι ενημέρωσαν την Καρίν ότι δεν είχαν προσλάβει ποτέ κανέναν με το όνομα Ουγκό.

Η απάντηση για τον θάνατό του βρίσκεται σχεδόν σίγουρα στο Κουαρτιέ Νορ της Μασσαλίας.