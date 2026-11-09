Τουρκία: Στους 16 οι νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη

Snapshot Στους 16 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης.

Η έκρηξη προκλήθηκε από την πτώση γερανού σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα.

Εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την έκρηξη, με πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.

Δεκατέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τρεις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται λόγω φόβων για επιπλέον εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Snapshot powered by AI

Στους 16 ανέρχεται ο αριθμός των ατόμων που έχασαν την ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην περιοχή Αλιάγα της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας Σμύρνης, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδος) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας HABAŞ και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των αρμόδιων αρχών, η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας γερανός έσπασε και έπεσε σε ηλεκτρικό κλίβανο κατά τη χύτευση υγρού χάλυβα. Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από το εργοστάσιο.

Δεκατέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, τρεις εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν φόβοι για επιπλέον εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

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