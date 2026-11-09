Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη - Αρκετοί τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα Habaş στην Σμύρνη.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα, αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά και στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν σταλεί και ασθενοφόρα.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην εγκατάσταση πλήρωσης διοξειδίου του άνθρακα, ενώ σε πρώτη δήλωσή του, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έκανε λόγο για τραυματίες, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό τους, καθώς τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στον χώρο περίπου 50 εργαζόμενοι.