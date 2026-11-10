Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της
Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί είχε αναρτήσει βίντεο στο κανάλι της στο YouTube για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
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- Η Ράμπια Αχσάν, δημοφιλής παρουσιάστρια ειδήσεων στο Πακιστάν, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ραβαλπίντι με τραύματα από πυροβολισμό.
- Ο σύζυγός της, Αχσάν Ταχίρ, συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία, ενώ ισχυρίστηκε ότι η πυροβολισμός ήταν ατύχημα.
- Λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, η Αχσάν είχε ανεβάσει βίντεο στο YouTube σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και αποκάλυψε ότι ο λογαριασμός της στο WhatsApp είχε χακαριστεί.
- Η αστυνομία κατέσχεσε όπλο και σφαίρες από τον τόπο του εγκλήματος και συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια της δολοφονίας.
- Το ζευγάρι δεν είχε ιστορικό οικογενειακών διαμαχών και ζούσε μαζί με τα δύο τους παιδιά.
Νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκε μία δημοφιλής παρουσιάστρια τηλεοπτικών ειδήσεων, με τον σύζυγό της να συλλαμβάνεται ως δράστης.
Η Ράμπια Αχσάν, 41 ετών, παρουσιάστρια του δημοφιλούς καναλιού ειδήσεων στην ουρντού «92 News», φέρεται να πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, μέσα στο σπίτι τους στο Ραβαλπίντι του Πακιστάν, το μεσημέρι της Κυριακής.
Η Αχσάν, σκοτώθηκε ενώ η μητέρα και η αδελφή της βρίσκονταν έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Η αδελφή της άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, όπου πληροφορίες θέλουν να βρήκε την αδελφή της αιμόφυρτη και τον σύζυγό της, να κρατά ένα όπλο.
Λιγες ώρες νωρίτερα, η Αχσάν είχε γυρίσει ένα βίντεο στο οποίο αναφερόταν στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και το είχε αναρτήσει στο κανάλι της στο YouTube. Στο τέλος του βίντεο η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ο λογαριασμός της στο WhatsApp είχε χακαριστεί.
Η Αχσάν έφερε τραύματα κάτω από τον λαιμό και ένα στη δεξιά πλευρά της πλάτης της, με τον σύζυγό της να συλλαμβάνεται για τον θάνατό της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως δεν διέθετε έγκυρη άδεια κατοχής του πιστολιού.
Κατά την ανάκριση από την αστυνομία, ο Ταχίρ φέρεται να παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι το όπλο ήταν γεμάτο και ότι η βολή εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, σύμφωνα με την πακιστανική εφημερίδα «Samaa». Δεν υπήρχε ιστορικό οικογενειακών διαμαχών μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο ζούσε μαζί και είχε δύο παιδιά.