Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

Snapshot Το Airbus A350-1000ULR κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση εμπορικής πτήσης χωρίς στάση, καλύπτοντας 23.155 χιλιόμετρα σε 24 ώρες και 24 λεπτά.

Η δοκιμαστική πτήση ξεκίνησε από τη Μελβούρνη και ολοκληρώθηκε στην Τουλούζη, διασχίζοντας τρεις ηπείρους και δύο ωκεανούς, με δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα.

Το ρεκόρ υποστηρίζει το Project Sunrise της Qantas, που στοχεύει σε απευθείας πτήσεις έως 22 ωρών μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου ή Νέας Υόρκης με το A350-1000ULR.

Η αυξημένη αυτονομία του αεροσκάφους επιτυγχάνεται με μια επιπλέον δεξαμενή καυσίμου στο πίσω κεντρικό τμήμα, αυξάνοντας την εμβέλεια κατά 1.000 ναυτικά μίλια.

Η Qantas έχει παραγγείλει 12 αεροσκάφη A350-1000ULR για το Project Sunrise, με την πρώτη παράδοση προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2027 και την έναρξη των πτήσεων αργότερα μέσα στη χρονιά. Snapshot powered by AI

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αερομεταφορών έγραψε η Airbus, καθώς το A350-1000ULR (Ultra-Long Range) κατέκτησε επίσημα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καλύψει εμπορικό αεροσκάφος σε μία πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση.

Το αεροσκάφος διένυσε 23.155 χιλιόμετρα, παραμένοντας στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, σε μια δοκιμαστική αποστολή που επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του για πτήσεις εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων.

Το ρεκόρ βασίστηκε στα δεδομένα πτήσης, τα οποία επικυρώθηκαν ανεξάρτητα από τη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI) και το Flightradar24.

Η πτήση με κωδικό AIB35LR ξεκίνησε από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 17:27 τοπική ώρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας στις 09:51 το πρωί της Τρίτης 28 Ιουλίου.

Συνολικά, το αεροσκάφος κάλυψε 12.503 ναυτικά μίλια, καταγράφοντας μία από τις εντυπωσιακότερες επιδόσεις στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Η διαδρομή των 24 ωρών και οι δύο ανατολές

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δοκιμών του A350-1000ULR, το οποίο αναπτύσσεται για την αυστραλιανή Qantas Airways στο πλαίσιο του φιλόδοξου Project Sunrise.

Βασική απαίτηση της δοκιμής ήταν η πραγματοποίηση μιας πτήσης με συνολικό χρόνο 23 ωρών, από την αναχώρηση έως την προσγείωση, προκειμένου να προσομοιωθούν οι συνθήκες των μεγαλύτερων εμπορικών δρομολογίων που θα μπορεί να εξυπηρετεί το νέο αεροσκάφος.

Αμέσως μετά την απογείωση από τη Μελβούρνη, το Airbus πέρασε πάνω από το Σίδνεϊ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε βορειοανατολικά, διασχίζοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό με πορεία προς το Λος Άντζελες. Στην πορεία του πέρασε από τη διεθνή γραμμή αλλαγής ημερομηνίας, διέσχισε τη Βόρεια Αμερική και τον Ατλαντικό, πριν κινηθεί προς το Ηνωμένο Βασίλειο, περάσει πάνω από το Λονδίνο και καταλήξει στην Τουλούζη.

Το πλήρωμα διέσχισε τρεις ηπείρους και δύο ωκεανούς, παρακολουθώντας μάλιστα δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 13 άτομα: Τρεις δοκιμαστές πιλότοι της Airbus, δύο πιλότοι της Qantas, πέντε μηχανικοί δοκιμών πτήσης, δύο μηχανικοί σχεδιασμού της Airbus και ένας εκπρόσωπος της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας.

Το Project Sunrise και οι απευθείας πτήσεις 22 ωρών

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί σημαντικό βήμα για το Project Sunrise της Qantas, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι υπερατλαντικές και διηπειρωτικές μετακινήσεις.

Το A350-1000ULR θα επιτρέψει στην αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία να συνδέσει απευθείας το Σίδνεϊ με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, χωρίς ενδιάμεση στάση. Οι αποστάσεις των συγκεκριμένων δρομολογίων πλησιάζουν τα 10.000 ναυτικά μίλια, ενώ οι χρόνοι πτήσης αναμένεται να φτάνουν έως και τις 22 ώρες.

Το βασικό τεχνολογικό πλεονέκτημα του αεροσκάφους βρίσκεται στην ενσωμάτωση μιας πρόσθετης δεξαμενής καυσίμου στο πίσω κεντρικό τμήμα του (Rear Centre Tank – RCT). Η συγκεκριμένη προσθήκη αυξάνει την αυτονομία του κατά 1.000 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας την πραγματοποίηση δρομολογίων που μέχρι σήμερα αποτελούσαν μεγάλη πρόκληση για τις εμπορικές αερομεταφορές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Εμπορικών Αεροσκαφών της Airbus, Lars Wagner, χαρακτήρισε το επίτευγμα αποτέλεσμα της καινοτομίας και της συνεργασίας των ομάδων της εταιρείας με την Qantas και τους υπόλοιπους συνεργάτες.

Όπως ανέφερε, η Airbus ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της Qantas, επεκτείνοντας την εμβέλεια του A350-1000 με αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πτήση των 12.503 ναυτικών μιλίων απέδειξε στην πράξη ότι το αεροσκάφος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων εμπορικών δρομολογίων, με την κατάκτηση του παγκόσμιου ρεκόρ να αποτελεί την επιβράβευση της προσπάθειας.

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Η οικογένεια A350 και οι παραγγελίες της Airbus

Το A350-1000ULR αποτελεί την τέταρτη επιβατική έκδοση της οικογένειας A350, στην οποία ανήκουν επίσης τα A350-900, A350-900ULR και A350-1000. Η οικογένεια έχει καθιερωθεί στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, με βασικά πλεονεκτήματα τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, τις χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις βελτιωμένες συνθήκες άνεσης για τους επιβάτες.

Στην ίδια οικογένεια προστίθεται και το μεταγωγικό A350F, το οποίο πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας το εννεάμηνο πρόγραμμα δοκιμών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, στα τέλη Οκτωβρίου 2026 η οικογένεια A350 είχε συγκεντρώσει 1.628 παραγγελίες από 70 πελάτες. Περισσότερα από 740 αεροσκάφη βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή λειτουργία με 42 αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Qantas έχει παραγγείλει συνολικά 12 αεροσκάφη A350-1000ULR στο πλαίσιο του Project Sunrise. Η παράδοση του πρώτου αναμένεται τον Απρίλιο του 2027, ενώ η έναρξη των δρομολογίων Σίδνεϊ – Λονδίνο προγραμματίζεται για αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά.

Παράλληλα, η αυστραλιανή εταιρεία έχει παραγγείλει ακόμη 12 συμβατικά A350-1000, τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση του δικτύου πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.