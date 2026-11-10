Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω προβλήματος στον κινητήρα

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω προβλήματος στον κινητήρα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα ελικόπτερο τύπου Bell 206L-4 παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο λιμάνι Port Jersey στο Νιου Τζέρσεϊ.
  • Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Το ελικόπτερο κατασκευάστηκε το 1999 και βρισκόταν σε πτήση συντήρησης όταν προέκυψε το τεχνικό πρόβλημα.
  • Ο πιλότος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας με έκκληση έκτακτης ανάγκης ("Mayday") πριν προσγειωθεί αναγκαστικά.
  • Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του προβλήματος στον κινητήρα του ελικοπτέρου.
Snapshot powered by AI

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε λιμάνι του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιηγήσεις παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα ενώ βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το Associated Press, δύο άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο τύπου Bell 206L-4 όταν αυτό προσγειώθηκε στο λιμάνι Port Jersey στο Μπαγιόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Μανχάταν, στις 08:55 (τοπική ώρα, 15:55 ώρα Ελλάδος).

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος δείχνει μέρος της ουράς του ελικοπτέρου να έχει αποκοπεί, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται προσγειωμένο στο λιμάνι.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το ελικόπτερο κατασκευάστηκε το 1999, και πραγματοποιούσε πτήση συντήρησης όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα στον κινητήρα.

Ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την στιγμή που ο πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κινητήρα. «Mayday, mayday, mayday», ακούγεται να λέει ο πιλότος. «Πρέπει να προσγειωθούμε τώρα, εκτός αεροδρομίου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ελικόπτερο προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ακριβώς έξω από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Port Jersey στο Μπαγιόν.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε πρόβλημα στον κινητήρα του ελικοπτέρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠ: Με κλειστά κτίρια οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου - Αντιδρούν ο ΣΦΕΑ και φοιτητικοί σύλλογοι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επεκτείνει το Iron Beam στην αεράμυνά του - «Αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Παπασταύρου για τον απόπλου του Abeille Marengo: «Προχωρούμε με σχέδιο»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε λιμάνι λόγω προβλήματος στον κινητήρα - Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας κλεμμένου χαλκού - Δύο συλλήψεις

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Σοβαρός τραυματισμός 55χρονου αγρότη – Έπεσε με το τρακτέρ του σε γκρεμό

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Γειτονιά «φάντασμα» στην Βρετανία: Έχτισαν σπίτια που δεν κατοικήθηκαν ποτέ - Πωλούνται όλα έπειτα από 7 χρόνια

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

19:29ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βόλος: Στα δικαστήρια μάνα και γιος μετά από άγριο τσακωμό – «Λόγια, απειλές, ξύλο, θάνατος»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στη Βρετανία: Έκλεψε ασθενοφόρο με ασθενή και διασώστη και έκανε «βόλτες» - «Λάμβανα κωδικοποιημένα μηνύματα»

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ας ενημερώνεται πριν θέσει ερωτήματα

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα ανόδου - Κατρακυλά η τιμή του πετρελαίου

19:22LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Ναταλία με χειροπέδες και η Άννα στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου

19:19ΚΟΣΜΟΣ

«Στον πάγο» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Το τελεσίγραφο της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ και το «όχι» του Τραμπ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις» οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος «συγκρατημένα αισιόδοξος» για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

19:03LIFESTYLE

Συγκινημένος ο Τζόνι Ντεπ για την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη έπειτα από 8 χρόνια απουσίας - «Οι θαυμαστές μου με στήριξαν στα εύκολα και στα δύσκολα»

19:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: 4.500 αιτήσεις στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας

18:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της»: Παρέμβαση Φαραντούρη σε Κομισιόν για ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση στην Ιταλία για σχολικό βιβλίο που «βλέπει» φασισμό στην κυβέρνηση Μελόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Τηγάνης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr: Γιατί λιγοστεύουν τα ξύλινα κιόσκια στην Αθήνα

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:22LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Ναταλία με χειροπέδες και η Άννα στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Abeille Marengo: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Ξεκινούν οι έρευνες για καλώδιο - LIVE η πορεία του

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Ψάχνουν υποψήφια θύματα που έχουν ανάγκες – Μου έδιναν 500 ευρώ τον μήνα»

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

19:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: 4.500 αιτήσεις στα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ