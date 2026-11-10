Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω προβλήματος στον κινητήρα

Snapshot Ένα ελικόπτερο τύπου Bell 206L-4 παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο λιμάνι Port Jersey στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Το ελικόπτερο κατασκευάστηκε το 1999 και βρισκόταν σε πτήση συντήρησης όταν προέκυψε το τεχνικό πρόβλημα.

Ο πιλότος ενημέρωσε τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας με έκκληση έκτακτης ανάγκης ("Mayday") πριν προσγειωθεί αναγκαστικά.

Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του προβλήματος στον κινητήρα του ελικοπτέρου. Snapshot powered by AI

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε λιμάνι του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιηγήσεις παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα ενώ βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το Associated Press, δύο άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο τύπου Bell 206L-4 όταν αυτό προσγειώθηκε στο λιμάνι Port Jersey στο Μπαγιόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Μανχάταν, στις 08:55 (τοπική ώρα, 15:55 ώρα Ελλάδος).

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο από το σημείο του ατυχήματος δείχνει μέρος της ουράς του ελικοπτέρου να έχει αποκοπεί, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται προσγειωμένο στο λιμάνι.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το ελικόπτερο κατασκευάστηκε το 1999, και πραγματοποιούσε πτήση συντήρησης όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα στον κινητήρα.

Ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει την στιγμή που ο πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα στον κινητήρα. «Mayday, mayday, mayday», ακούγεται να λέει ο πιλότος. «Πρέπει να προσγειωθούμε τώρα, εκτός αεροδρομίου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ελικόπτερο προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ακριβώς έξω από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Port Jersey στο Μπαγιόν.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκε πρόβλημα στον κινητήρα του ελικοπτέρου.