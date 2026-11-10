Βραζιλία: Η στιγμή που σφοδρή καταιγίδα μετατρέπει ποταμό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα - Βίντεο

Snapshot Σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη νοτιοδυτική πολιτεία Παρά της Βραζιλίας, προκαλώντας έντονη αναταραχή στον ποταμό Ταπαζός.

Ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν αλλεπάλληλα κύματα που μετέτρεψαν την επιφάνεια του ποταμού σε φουρτουνιασμένη θάλασσα.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας με καταρρακτώδη βροχή και ριπές ανέμου.

Η ένταση των κυμάτων και του ανέμου δυσχέρανε τη ναυσιπλοΐα και αποτέλεσε κίνδυνο για μικρά σκάφη.

Ο ποταμός Ταπαζός, σημαντικός για τη λεκάνη του Αμαζονίου, επηρεάζεται ιδιαίτερα από τέτοιες τροπικές καταιγίδες λόγω του μεγάλου πλάτους του. Snapshot powered by AI

Εικόνες που θυμίζουν φουρτουνιασμένη θάλασσα καταγράφηκαν στη Βραζιλία, όταν μια ισχυρή καταιγίδα έπληξε την πόλη Ιταϊτούμπα, στη νοτιοδυτική πλευρά της πολιτείας Παρά, προκαλώντας πρωτοφανή αναταραχή στην επιφάνεια του ποταμού Ταπαζός.

Το έντονο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11), με καταρρακτώδη βροχή και ισχυρές ριπές ανέμου να σαρώνουν την περιοχή.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάτοικοι αποτυπώνουν τη δύναμη της καταιγίδας, καθώς τα νερά του ποταμού εμφανίζονται εξαιρετικά ταραγμένα, σχηματίζοντας αλλεπάλληλα κύματα.

Η ένταση του ανέμου ήταν τέτοια ώστε η συνήθως πιο ήρεμη επιφάνεια του ποταμού να θυμίζει ανοιχτή θάλασσα κατά τη διάρκεια ισχυρής θαλασσοταραχής.

Τα πλάνα από την περιοχή τράβηξαν την προσοχή των κατοίκων και κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων.

Ο Ταπαζός είναι ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς της λεκάνης του Αμαζονίου και διασχίζει εκτεταμένες περιοχές της βόρειας Βραζιλίας.

Το μεγάλο πλάτος του σε ορισμένα σημεία επιτρέπει στους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν κύματα στην επιφάνειά του, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται τροπικές καταιγίδες.

Όταν ο άνεμος πνέει με μεγάλη ένταση πάνω από μια εκτεταμένη υδάτινη επιφάνεια, μεταφέρει ενέργεια στο νερό και προκαλεί τη δημιουργία κυματισμών, οι οποίοι μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα έντονοι.

Το φαινόμενο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για μικρά σκάφη και πλωτά μέσα, καθώς η απότομη επιδείνωση των συνθηκών δυσχεραίνει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.

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