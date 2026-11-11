ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την παραπομπή Χέγκσεθ – Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Με 211 ψήφους έναντι 204, η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέπεμψε το ψήφισμα στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, αποτρέποντας την άμεση ψηφοφορία για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την παραπομπή Χέγκσεθ – Πανηγυρίζει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με 211 ψήφους υπέρ απέστειλε το ψήφισμα παραπομπής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, αποτρέποντας την άμεση ψηφοφορία για παραπομπή.
  • Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την παραπομπή, με εξαίρεση τον Τόμας Μάσι που ψήφισε με τους Δημοκρατικούς υπέρ της παραπομπής.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αποτυχία παραπομπής ως «παταγώδη» και επαίνεσε τους Ρεπουμπλικανούς εκτός από τον Μάσι.
  • Η απόφαση της Βουλής δεν απαλλάσσει τον Χέγκσεθ από τις κατηγορίες, καθώς το ψήφισμα παραμένει στην Επιτροπή Δικαιοσύνης για περαιτέρω εξέταση.
  • Η εξέλιξη παρέχει πολιτική στήριξη στον Χέγκσεθ, ο οποίος διατηρεί την υποστήριξη του Λευκού Οίκου.
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Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ μπλόκαραν την προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εξασφαλίζοντας την έγκριση διαδικαστικής πρότασης που αποτρέπει την άμεση ψηφοφορία επί των κατηγοριών σε βάρος του.

Με 211 ψήφους υπέρ και 204 κατά, η Βουλή αποφάσισε να παραπέμψει το σχετικό ψήφισμα στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, κίνηση που ουσιαστικά βάζει στον πάγο τη διαδικασία παραπομπής του επικεφαλής του Πενταγώνου.

Την πρωτοβουλία είχε αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής, κατηγορώντας τον Χέγκσεθ, μεταξύ άλλων, για παραβίαση των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Κογκρέσου σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν και για παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Μάσι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την παραπομπή του ψηφίσματος στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, συντασσόμενος με τους Δημοκρατικούς.

Τραμπ: «Η προσπάθεια παραπομπής απέτυχε παταγωδώς»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε την εξέλιξη, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στους Δημοκρατικούς και στον Τόμας Μάσι.

«Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να παραπέμψουν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς! Κάθε Ρεπουμπλικανός, εκτός από τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ απέδωσε την έκβαση της ψηφοφορίας, μεταξύ άλλων, σε όσα χαρακτήρισε «νίκες στη Βενεζουέλα και στο Ιράν», αλλά και στις επιδόσεις στρατολόγησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας τους.

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Χαρακτήρισε μάλιστα το αποτέλεσμα «απαλλαγή ενός σπουδαίου Αμερικανού πατριώτη», αναφερόμενος στον Χέγκσεθ, παρότι η ψηφοφορία αφορούσε διαδικαστικό ζήτημα και όχι την ουσία των κατηγοριών.

«Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να εργαλειοποιούν και να καταχρώνται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Η εξέλιξη προσφέρει πολιτική ανάσα στον Χέγκσεθ, ο οποίος διατηρεί την πλήρη στήριξη του Λευκού Οίκου. Το ψήφισμα, ωστόσο, παραμένει στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και η απόφαση της Βουλής δεν συνιστά δικαστική ή κοινοβουλευτική απαλλαγή του υπουργού από τις κατηγορίες.

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