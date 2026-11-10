Πιτ Χέγκσεθ: Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου - «Προσπάθεια σαμποτάζ η πρόταση μομφής εναντίον μου»

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε την πρόταση μομφής εναντί του ως προσπάθεια σαμποτάζ, φάρσα και κόλπο από έναν δυσαρεστημένο βουλευτή.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι κανένας υπουργός Άμυνας δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε μομφή για τη διεξαγωγή νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η πρόταση μομφής, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, στέλνει λάθος μήνυμα στους εχθρούς των ΗΠΑ, υπονομεύοντας την πατριωτική πολιτική και στρατιωτική δράση.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν ως ιστορική νίκη και υποστήριξε ότι το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο πριν από 47 χρόνια.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε το σωστό για την ασφάλεια των ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας σθεναρά τους αντιπάλους. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι η πρώτη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, εδώ και έξι μήνες από το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε ευθώς στον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τόμας Μάσσι, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα διαδικασίες μομφής εναντίον του. Όπως σημείωσε αυτό που επιχειρεί «ένας δυσαρεστημένος και ηττημένος βουλευτής» δεν είναι η απόδοση ευθυνών. Οι κινήσεις του οφείλονται στο «εγώ» και τη δυσαρέσκεια, είπε ο υπουργός Πολέμου.

«Είναι μια φάρσα και ένα κόλπο», σημείωσε ο Χέγκσεθ προσθέτοντας ότι κανένας υπουργός Άμυνας δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε διαδικασία μομφής για τη διεξαγωγή «νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος στην διαδικασία μομφής εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ λόγω μιας «τηλεφωνικής συνομιλίας» το 2019 και, στη συνέχεια, ξανά το 2021 ο Χέγκσεθ τόνισε ότι «έχουμε ξαναδεί αυτή την ιστορία».

Και τις δύο φορές απέτυχαν, ενώ ο Τραμπ «επέστρεψε πιο δυνατός», είπε ο Χέγκσεθ. «Αυτό το ψήφισμα... λέει στους εχθρούς μας – το Ιράν, τα καρτέλ, κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί – ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τιμωρήσουν στην πραγματικότητα τους δικούς τους πολεμιστές και τη δική τους πολιτική ηγεσία για την επιτυχή εκτέλεση νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός. Αυτό είναι σαμποτάζ», σημείωσε ο υπουργός Πολέμου.

Παράλληλα χαρακτήρισε ιστορική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ την στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» κατά του Ιράν. Τόνισε ότι ο στρατός του Ιράν πλέον καταρρεύσει. Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ «το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο πριν από 47 χρόνια» και όχι οι ΗΠΑ

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έκανε το σκληρό, αλλά σωστό πράγμα» για την «ασφάλεια και την προστασία» της Αμερικής. «Δεν έσπρωξε το πρόβλημα στην άκρη, αλλά τους έσπασε τα δόντια.»