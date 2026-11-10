Τραμπ κατά Μάσι: «Είναι αποτυχημένος» – Πλήρης στήριξη στον Χέγκσεθ που «κέρδισε δύο πολέμους»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πλήρη στήριξη στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, επικαλούμενος δύο στρατιωτικές νίκες.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «αποτυχημένο».

Ο Μάσι κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής κατά του Χέγκσεθ για στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς έγκριση Κογκρέσου και κατάχρηση εξουσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ίσως αποφασίσει για την παραπομπή του Χέγκσεθ μέσα στην εβδομάδα.

Η απομάκρυνση του Χέγκσεθ απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, ακόμα και αν εγκριθεί η παραπομπή. Snapshot powered by AI

Σε σφοδρή επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι προχώρησε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια παραπομπής του από το Κογκρέσο.

Ερωτηθείς εάν θα εξακολουθούσε να στηρίζει τον Χέγκσεθ ακόμη και σε περίπτωση παραπομπής του, ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός. «Ναι, θα τον στηρίξω», απάντησε, προσθέτοντας: «Κέρδισε δύο πολέμους».

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του υπουργού του, αλλά στράφηκε προσωπικά εναντίον του Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «αποτυχημένο» και εξαπολύοντας νέα επίθεση εναντίον του.

Στο επίκεντρο ο πόλεμος στο Ιράν

Η έντονη αντίδραση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Μάσι κατέθεσε οκτώ άρθρα παραπομπής εναντίον του Χέγκσεθ, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και κατάχρηση εξουσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την παρουσία του Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, επικαλούμενος τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και στο Ιράν ως δύο στρατιωτικές νίκες, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση με την Τεχεράνη δεν έχει τερματιστεί.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι FR172296 AP

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενδέχεται να κληθεί να αποφασίσει για την παραπομπή μέσα στην εβδομάδα, σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς την κυβέρνηση Τραμπ μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ακόμη και αν εγκριθεί η παραπομπή, η απομάκρυνση του Χέγκσεθ θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

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