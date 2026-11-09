Ρεπουμπλικανός βουλευτής ζητά την καθαίρεση του Χέγκσεθ - «Δεν ανησυχώ», απαντά ο υπουργός Άμυνας

Η παραπομπή υπουργού σε διαδικασία καθαίρεσης είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός για τις ΗΠΑ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ρεπουμπλικανός βουλευτής ζητά την καθαίρεση του Χέγκσεθ - «Δεν ανησυχώ», απαντά ο υπουργός Άμυνας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εμφανίζεται ατάραχος και δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί τη δράση του παρά τις απειλές παραπομπής.
  • Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι ζητά την καθαίρεση του Χέγκσεθ λόγω παραβίασης του νόμου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.
  • Η προσπάθεια παραπομπής αναμένεται να αποτύχει καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν τον έλεγχο του Κογκρέσου έως τον Ιανουάριο, αλλά ο Μάσι πιέζει για άμεση απομάκρυνση του υπουργού από τον Τραμπ.
  • Η παραπομπή υπουργού σε διαδικασία καθαίρεσης είναι σπάνιο γεγονός στις ΗΠΑ και απαιτεί έγκριση από Βουλή και Γερουσία, όπου έχει αποτύχει έως τώρα κάθε προσπάθεια καταδίκης.
  • Ο Μάσι κατηγορεί τον Χέγκσεθ για εκφοβισμό επικριτών, απαγωγές ξένων ηγετών και παραβίαση ψηφισμάτων του Κογκρέσου για τις πολεμικές εξουσίες.
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τα σενάρια παραπομπής του, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Δεν ανησυχούμε για αυτό», είπε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε εάν είχε επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος του.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ ισοδυναμεί με κριτική προς τους στρατιώτες που τις εκτέλεσαν, ανταπαντώντας στους Δημοκρατικούς για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «κομματικά πολιτικά παιχνίδια».

Υπερασπιζόμενος τις στρατιωτικές αποφάσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Χέγκσεθ επαίνεσε την ηγεσία του και το θάρρος των μελών των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όσα έχει κάνει ο πρόεδρός μας, τις αποφάσεις που έχει λάβει, τις θαρραλέες επιλογές που έχει κάνει», είπε, προσθέτοντας: «Όποιος παρακολουθεί όσα συμβαίνουν ξέρει ότι αυτά είναι μέρος των κομματικών πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν οι Δημοκρατικοί εδώ και πολύ καιρό».

Δείτε βίντεο:

Ρεπουμπλικανός βουλευτής ζητά την καθαίρεση του Χέγκσεθ

Οι δηλώσεις του Χέγκσεθ έγιναν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιχειρεί να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επί της πρότασης για παραπομπή του υπουργού, ασκώντας πίεση στους συναδέλφους του να αποφασίσουν αν θα απομακρύνουν μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Με τη συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ο υπουργός Χέγκσεθ παραβιάζει τον νόμο και πρέπει να λογοδοτήσει», δήλωσε ο Μάσι.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να αποτύχει, δεδομένου ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου έως τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ο Μάσι δηλώνει ότι θέλει να πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τον Χέγκσεθ, πριν οι Δημοκρατικοί κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης.

Παρόλα αυτά, ο Χέγκσεθ εμφανίστηκε ατάραχος, δηλώνοντας ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης για να μιλήσει «για το συγκεκριμένο θέμα». Η τελευταία συνέντευξη Τύπου του Χέγκσεθ ήταν τον Μάιο.

Ο Μάσσι, ο οποίος έχασε τη μάχη για την επανεκλογή του νωρίτερα φέτος, συγκαταλέγεται στους λίγους Ρεπουμπλικάνους που έχουν ασκήσει κριτική στον Τραμπ και στον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν στην αρχή του έτους.

Ο βουλευτής από το Κεντάκι κατέθεσε για πρώτη φορά τα άρθρα παραπομπής του Χέγκσεθ σε διαδικασία καθαίρεσης τον Σεπτέβριο και πλέον πιέζει να οδηγήσει το ζήτημα σε ψηφοφορία, μετά την απώλεια του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, η προσπάθειά του να απομακρυνθεί ο Χέγκσεθ από την κυβέρνηση έχει ως στόχο να αποτρέψει πολιτική αντιπαράθεση μεγάλης έκτασης, την οποία εκτιμά ότι θα προκαλέσουν οι Δημοκρατικοί το επόμενο έτος

«Η προσπάθεια μου να παραπεμφθεί ο υπουργός Χέγκσεθ σε διαδικασία καθαίρεσης είναι μια πολύ πιο ήπια εκδοχή αυτού που θα ακολουθήσει όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας το επόμενο έτος», ανέφερε ο Μάσι σε ανακοίνωσή του. «Εκείνοι θα πραγματοποιήσουν ακροάσεις και δίκες», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αντικαταστήσει τον υπουργό Χέγκσεθ τώρα, όσο ακόμη μπορεί να εξασφαλίσει την επικύρωση του αντικαταστάτη του από τη Γερουσία», τόνισε.

Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι

AP

Η παραπομπή υπουργού σε διαδικασία καθαίρεσης είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός για τις ΗΠΑ

Η παραπομπή υπουργού σε διαδικασία καθαίρεσης είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός για τις ΗΠΑ. Για να απομακρυνθεί ένας υπουργός από το αξίωμα του, απαιτείται η έγκριση της παραπομπής από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και η καταδίκη του από τη Γερουσία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει μόλις δύο φορές στην ιστορία των ΗΠΑ υπέρ της παραπομπής μέλους του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς ωστόσο η Γερουσία να αποφασίσει την καταδίκη του σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Μόλις ο Μάσσι καταθέσει το ψήφισμά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, θα πρέπει να ορίσει ημερομηνία για την εξέτασή του εντός δύο ημερών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί είτε να ψηφίσει απευθείας επί του ψηφίσματος, είτε να το παραπέμψει σε επιτροπή, είτε να αποφασίσει να το θέσει στο αρχείο.

Ο Μάσσι πιθανότατα θα έχει την υποστήριξη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς ο ηγέτης του κόμματος, Χάκιμ Τζέφρις, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «κατηγορηματικά υπέρ» της διαδικασίας απομάκρυνσης. Ωστόσο, ο Μάσσι θα πρέπει να πείσει και μέλη του δικού του κόμματος.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει εγκρίνει επανειλημμένα φέτος ψηφίσματα για με τις πολεμικές εξουσίες, ένα μέτρο που αποσκοπεί να εμποδίσει τον Τραμπ από το να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο Μάσι έχει υποστηρίξει αυτά τα ψηφίσματα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του, η αντιπαράθεση του με τον Χέγκσεθ δεν περιορίζεται μόνο στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ρεπουμπλικανός έχει, επίσης, κατηγορήσει τον Χέγκσεθ ότι εκφοβίζει επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ, διεξάγει απαγωγές ξένων ηγετών και παραβιάσει τα ψηφίσματα του Κογκρέσου σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες.

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