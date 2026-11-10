Χέγκσεθ: «Τρίζει» η καρέκλα του υπουργού Πολέμου – Γιατί ο Τραμπ τον κρατάει στη θέση του για τώρα

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει δημόσια τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ για να αποφύγει την παραδοχή ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν λάθος.

Η απόλυση του Χέγκσεθ θα υπονόμευε την προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν και θα κατέστρεφε το πολιτικό αφήγημά του.

Ο Χέγκσεθ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να μην παραμείνει μακροπρόθεσμα στη θέση του.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια, έχει αποξενώσει συμμάχους και έχει δημιουργήσει κρίση στον τομέα της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης.

Η παραμονή του Χέγκσεθ συνδέεται με την πολιτική κατάσταση και το μέλλον της στρατιωτικής σύγκρουσης, ενώ η απόφαση για την απομάκρυνσή του εξαρτάται από τον Τραμπ και τις πολιτικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα, έγινε προφανές γιατί υποστηρίζει δημόσια τόσο σθεναρά τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ παρά τα δημοσιεύματα ότι σκεφτόταν να τον «καρατομήσει» και το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στο Κογκρέσο με το ερώτημα της αποπομπής.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει τον Χέγκσεθ γιατί τελικά υπερασπίζεται τον εαυτό του. Εάν έπαιρνε την απόφαση να απομακρύνει τώρα τον πρώην παρουσιαστή του Fox News αυτό θα ισοδυναμούσε με παραδοχή ότι ο πόλεμος με το Ιράν ήταν λάθος. Ο Χέγκσεθ είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του στην αμερικανική κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς ανήκει στο στρατόπεδο όσων διαφωνούν.

Μια απόλυση Χέγκσεθ θα υπονόμευε επίσης την προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν, η οποία στην καλύτερη περίπτωση φαίνεται ως μία μπερδεμένη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς τέλος και στην χειρότερη ως μία στρατηγική καταστροφή για τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη υποστήριξή του προς τον Χέγκσεθ αμέσως μετά την υποβολή οκτώ κατηγοριών για την άσκηση δίωξης κατά του υπουργού Πολέμου από τον σφοδρό εχθρό του Αμερικανού προέδρου, τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι.

Η ψήφος εμπιστοσύνης του Τραμπ ήρθε στο πλαίσιο μιας ακόμη σουρεαλιστικής δημόσιας εμφάνισης στην οποία προσέφερε θέαμα στα ΜΜΕ. Παρουσίασε τον επικεφαλής του Ultimate Fighting Championship, Ντάνα Γουάιτ, στη θέση του εκπροσώπου Τύπου, για να πει στη συνέχεια ότι «κάπως αστειευόταν» και συνέχισε το αστείο που ξεκίνησε από την περασμένη Κυριακή.

«Αλλά πραγματικά, τι έχει κάνει ο Χέγκσεθ;» ρώτησε ο Τραμπ τους δημοσιογράφους. «Κέρδισε τον πόλεμο. Ήταν επικεφαλής. Κέρδισε τον πόλεμο στη Βενεζουέλα, όπως είπα, σε 48 λεπτά. Ήταν άψογο. Κανείς δεν σκοτώθηκε. Και σίγουρα, νομίζω ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σίγουρα κερδίζει τον πόλεμο», ανέφερε.

Η επιδρομή των ειδικών δυνάμεων που απέσυρε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ήταν τολμηρή και επικίνδυνη, αλλά δεν ήταν πόλεμος. Η ιδέα ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στο Ιράν - τουλάχιστον από στρατηγική άποψη- είναι αμφισβητήσιμη.

Οι πολιτικοί λόγοι της παραμονής του Χέγκσεθ

Πέρα από τον πόλεμο, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος που περιορίζεται σε έναν στενό κύκλο συνεργατών μπορεί να διστάζει να απομακρύνει τον Χέγκσεθ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είναι το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που κατάφερε με τον πιο συνειδητό τρόπο να αναπαράγει το πολιτικό «εγώ» του Τραμπ. Τόλμησε να διώξει τον Τύπο από το Πεντάγωνο. Διεξάγει πολέμους και σταυροφορίες κατά του «woke» κινήματος. Φαίνεται αποφασισμένος να φέρει την διαδικασία μομφής από το Κογκρέσο ως παράσημο τιμής. Αν ο Τραμπ απορρίψει τον άνθρωπο που μετονόμασε το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου», θα καταστρέψει το δικό του πολιτικό αφήγημα.

Ωστόσο, καθώς εξέφραζε την οργή του για την αδικία που, κατά την άποψή του, συνέβαινε σε βάρος του Χέγκσεθ ο Τραμπ ανέδειξε επίσης μια πολιτική παγίδα στην οποία κινδυνεύει να πέσει. Εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφοφόροι στις ενδιάμεσες εκλογές καταδίκασαν τον πόλεμό του και την πολιτική σύγκρουσης που ακολουθεί.

Εάν επιμείνει στη θέση του ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν σωστή επιλογή τότε ενδέχεται να επιδεινώσει την πολιτική κατάστασή του.Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Χέγκσεθ φαίνεται να ζουν στη δική τους πραγματικότητα, εν μέσω ενός πολέμου, που τελικά δεν οδήγησε στην πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο πόλεμος έχει κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται. Έχει αποξενώσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο και έχει προκαλέσει κρίση στον τομέα της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης των Αμερικανών αλλά και παγκοσμίως.Ο πρόεδρος δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS της Κυριακής ότι «δεν θα άλλαζε τίποτα» σχετικά με τη σύγκρουση.

Ο Χέγκσεθ είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι θα ήταν ευτυχής να «υπερασπίζεται την επιτυχία» των στρατιωτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησης «όλη μέρα». Επίσης μπορεί να χρειαστούν χρόνια προκειμένου να επαληθευτούν οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι έχει εξαλείψει οριστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εάν συνεχίσει, όμως, να υποστηρίζει στους ψηφοφόρους ότι ένας πόλεμος που μισούν αποτελεί θρίαμβο αυτό θα μοιάζει με μια πολιτική πρόταση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ήττα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ AP

Το ρίσκο του Χέγκσεθ και γιατί ενδέχεται τελικά να μην παραμείνει στη θέση του

Αν ο Χέγκσεθ επαναλάβει τα υπερβολικά επιθετικά βίντεο που έχει δημοσιεύσει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, προφανώς για να τραβήξει την προσοχή του Τραμπ, ενδέχεται να εντείνει την ανησυχία για την απόδοσή του μεταξύ των μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να προσφέρει ακούσια επιχειρήματα υπέρ της παραπομπής του σε δίκη για απομάκρυνση από το αξίωμα.

Σε αυτή φάση φαίνεται να μην κινδυνεύει με απομάκρυνση από το αξίωμά του βραχυπρόθεσμα, καθώς μια πλειοψηφία των δύο τρίτων για την καταδίκη του φαίνεται απίθανη σε οποιαδήποτε διαδικασία μομφής στη Γερουσία.

Έας υπουργός Πολέμου, όμως, ο οποίος έχει εξοργίσει και τα δύο κόμματα λόγω του πολέμου δεν θα έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υποστηρίζει την διαδικασία μομφής. Πρόσθεσε, όμως, με νόημα: «Το αν πρέπει να διατηρήσει τη θέση του ή όχι εξαρτάται είτε από τον ίδιο και την οικογένειά του είτε από τον πρόεδρο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026 ΑΡ

Παράλληλα ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να αποδειχθεί εμπόδιο όταν ο Τραμπ χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Μάσι δήλωσε στο CNN ότι πιστεύει ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» ο Χέγκσεθ να μην παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος του έτους. «Τους στηρίζουν, μέχρι τη μέρα που θα σταματήσουν να το κάνουν», είπε ο Μάσι.

Επιπλέον είπε ότι προσβλέπει ότι το Κογκρέσο θα καλέσει αξιωματούχους που είχαν υπηρετήσει υπό τον Χέγκσεθ «οι οποίοι έχουν δει κάποια πράγματα και γνωρίζουν κάποια πράγματα που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί». Και υπάρχει και ο πόλεμος που δεν φαίνεται να έχει τέλος.

Ο Τραμπ έδειξε στη συνέντευξη Τύπου ότι ακόμη δεν έχει κάποιο σχέδιο για τον οριστικό τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος για μία νέα επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν δεν καταφέρει να ξεμπλέξει, ο πόλεμος θα αμαυρώσει τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Ωστόσο, το να γυρίσει πολιτική σελίδα θα είναι δύσκολο, με τον Χέγκσεθ να παραμένει στο Πεντάγωνο.

Η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον υπουργό Πολέμου μπορεί να μην έρθει με την διαδικασία μομφής στο Κογκρέσο, αλλά τη στιγμή που ο Τραμπ θα αποφασίσει να προστατεύει τον εαυτό του και την πολιτική κληρονομιά του και θα τον διώξει από την κυβέρνηση.

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