Ανατριχιαστικό βίντεο: Η στιγμή που η αστυνομία βρίσκει τη σορό ηλικιωμένης σε καταψύκτη

Snapshot Ο Κρίστοφερ Φίλιπς έκρυβε τη σορό της μητέρας του μέσα σε καταψύκτη στο σαλόνι του σπιτιού τους για τρία χρόνια ενώ εισέπραττε παράνομα επιδόματα ύψους 78.000 λιρών.

Τον Αύγουστο καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών για παρεμπόδιση αξιοπρεπούς ταφής και απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ο Φίλιπς δήλωσε ότι δεν ήθελε να αποχωριστεί τη μητέρα του και υπέστη «ακραίο πένθος», κρατώντας τη σορό στο σαλόνι και μιλώντας της.

Η σορός της 89χρονης βρέθηκε τυλιγμένη σε κουβέρτα μέσα σε μεγάλο οικιακό καταψύκτη, ενώ ο Φίλιπς προσπάθησε να παραπλανήσει την αστυνομία λέγοντας ότι η μητέρα ήταν φιλοξενούμενη σε συγγενείς.

Η μητέρα και ο γιος έζησαν μαζί για 50 χρόνια και εκείνος είχε αναλάβει τη φροντίδα της από το 2008 πριν τον θάνατό της στις 8 Μαρτίου 2023. Snapshot powered by AI

Αυτή είναι η στιγμή που η αστυνομία ανακάλυψε τη σορό μιας ηλικιωμένης γυναίκας μέσα σε καταψύκτη, όπου την είχε τοποθετήσει ο γιος της και την κρατούσε επί τρία χρόνια, εισπράττοντας παράλληλα επιδόματα ύψους 78.000 λιρών.

Ο 60χρονος Κρίστοφερ Φίλιπς έκρυβε τη σορό της 89χρονης μητέρας του, Σίλβια Φίλιπς, μέσα σε έναν μεγάλο οικιακό καταψύκτη στο σαλόνι του σπιτιού τους, στο Πόρθκολ της Νότιας Ουαλίας.

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Τον Αύγουστο καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής της μητέρας του, καθώς και για απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων, συνεχίζοντας να εισπράττει τα επιδόματά της μετά τον θάνατό της.

Το βίντεο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου, καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας φτάνουν στο σπίτι του Φίλιπς, σε έναν ήσυχο αδιέξοδο δρόμο, έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασε ένας οικογενειακός γιατρός για την κατάσταση της ηλικιωμένης. Ο γιατρός είχε να επικοινωνήσει μαζί της εδώ και χρόνια.

Από τα πρώτα λεπτά της επίσκεψης, ο Φίλιπς προκαλεί υποψίες, καθώς απαντά στις ερωτήσεις των αστυνομικών, αλλά αποφεύγει να δώσει σαφείς πληροφορίες για τη μητέρα του.

Όταν οι αστυνομικοί τού ζητούν να αφήσει κάτω το κινητό του τηλέφωνο, εκείνος λέει: «Και απλώς να ξέρετε, αντίο», για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι το μήνυμα απευθυνόταν στη σύντροφό του.

Οι αστυνομικοί αποφασίζουν να ερευνήσουν το σπίτι και σύντομα εντοπίζουν έναν μεγάλο καταψύκτη στο σαλόνι.

Στο εσωτερικό του, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα, βρίσκεται η παγωμένη σορός της μητέρας του.

Το σώμα της ήταν καλυμμένο με ένα ριχτάρι με λεοπάρ μοτίβο και κίτρινα και ροζ τριαντάφυλλα. Δίπλα υπήρχε μια κάρτα γενεθλίων με το μήνυμα: «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα», αναφορά στο οικογενειακό σκυλί.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τον Φίλιπς, ενώ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της μητέρας του.

Ο Φίλιπς, διευθυντής εταιρείας, υποστήριξε ότι μετά τον θάνατό της «δεν ήθελε να την αποχωριστεί» και ότι «ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί της».

Η δικηγόρος υπεράσπισής του, Ρουθ Σμιθ, ισχυρίστηκε ότι ο εντολέας της βίωνε «ακραίο πένθος» και τοποθέτησε τη σορό της μητέρας του στο σαλόνι, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται κοντά της. Όπως ανέφερε, ο Φίλιπς κάποιες φορές κρατούσε το χέρι της και της μιλούσε για όσα έβλεπε στην τηλεόραση.

Ωστόσο, στη συνέχεια δήλωσε ένοχος για την παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής της μητέρας του, καθώς και για δύο περιπτώσεις απάτης, επειδή δεν ενημέρωσε το βρετανικό υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων και τον δήμο του Μπρίτζεντ για τον θάνατό της.

Συνολικά, ο Φίλιπς εισέπραξε παράνομα 78.190,92 λίρες, μέσω της κρατικής σύνταξης της μητέρας του, του επιδόματος συνταξιοδοτικής ενίσχυσης, του επιδόματος φροντίδας, των χειμερινών επιδομάτων θέρμανσης, των έκτακτων ενισχύσεων για το κόστος διαβίωσης και του επιδόματος στέγασης. Όλες αυτές οι παροχές θα είχαν διακοπεί εάν είχε δηλωθεί ο θάνατός της.

Τον Αύγουστο, το δικαστήριο του Μέρθιρ Τίντφιλ τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο Φίλιπς είχε εγκαταλείψει την εργασία του, προκειμένου να αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της μητέρας του τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της, στις 8 Μαρτίου 2023.

Την ημέρα που πέθανε η μητέρα του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ο Φίλιπς την είχε κρατήσει στην αγκαλιά του και της είχε υποσχεθεί ότι θα την «πρόσεχε».

Δύο ημέρες αργότερα, αγόρασε έναν καταψύκτη από την ηλεκτρονική εταιρεία AO.com και τον τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού, βάζοντας μέσα τη σορό της μητέρας του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι για να του κάνουν ερωτήσεις, προσπάθησε να τους πείσει ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο, φιλοξενούμενη από ξαδέλφια της.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επέμειναν, ο Φίλιπς δεν κατάφερε να δώσει πληροφορίες ούτε για τους συγγενείς ούτε για τον τόπο κατοικίας τους.

Η δικηγόρος υπεράσπισης, Ρουθ Σμιθ, ανέφερε ότι ο Φίλιπς είχε υιοθετηθεί από την κυρία Φίλιπς σε ηλικία δύο ετών και ότι οι δυο τους είχαν αναπτύξει έναν «εξαιρετικά στενό δεσμό».

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι μητέρα και γιος έζησαν μαζί για 50 χρόνια, ενώ ο Φίλιπς είχε αναλάβει τον βασικό ρόλο της φροντίδας της από το 2008.