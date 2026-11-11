Αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπί μία από τις φοιτήτριες που χλεύασαν συμφοιτήτριά τους

Η φοιτήτρια ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που καταγράφει τις ρατσιστικές χειρονομίες 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπί μία από τις φοιτήτριες που χλεύασαν συμφοιτήτριά τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία φοιτήτρια αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι μετά από βίντεο που την έδειχνε να κάνει ρατσιστικές χειρονομίες και ήχους έξω από το διαμέρισμα μαύρης συμφοιτήτριάς της.
  • Η φοιτήτρια ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν προσβλητική και επιζήμια.
  • Το βίντεο με το περιστατικό ανέβηκε στο TikTok και συγκέντρωσε πάνω από 12,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.
  • Το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι διεξάγει ενεργά έρευνα για το περιστατικό και παρέχει υποστήριξη στις επηρεασμένες φοιτήτριες.
  • Η φοιτήτρια που αποχώρησε δηλώνει ότι κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
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Στην αποχώρησή της από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι προχώρησε μία από τις φοιτήτριες που καταγράφηκαν σε βίντεο να κάνουν ρατσιστικές χειρονομίες και ήχους έξω από το διαμέρισμα μιας μαύρης συμφοιτήτριάς τους. Η φοιτήτρια ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναγνωρίζοντας ότι η συμπεριφορά της ήταν προσβλητική και προκάλεσε βαθιά πληγή στις γυναίκες που έγιναν αποδέκτες της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού έξω από το διαμέρισμα της φοιτήτριας. Το βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok και είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 12,5 εκατομμύρια προβολές μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Η συγγνώμη της φοιτήτριας και η αποχώρηση από το πανεπιστήμιο

«Στις γυναίκες που προσέβαλα και στην κοινότητα του Ole Miss, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», ανέφερε η φοιτήτρια σε δήλωσή της, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω εκπροσώπου της.

Όπως υποστήριξε, πριν από το περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου δεν είχε συναντήσει ποτέ τις γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση και δεν γνώριζε τη φυλετική τους καταγωγή. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι πράξεις της ήταν αναίσθητες, ανάρμοστες και βαθιά επιζήμιες.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, η ίδια έχει έκτοτε αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο.

Στη δήλωσή της πρόσθεσε ότι δεν θα έκανε ποτέ σκόπιμα τέτοιους ήχους ή χειρονομίες προς έναν άνθρωπο διαφορετικού χρώματος.

«Έχω ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες και προσεύχομαι να με συγχωρήσουν. Δεν μπορώ ποτέ να κατανοήσω πραγματικά τον πόνο που τους προκάλεσα και δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου. Αυτά τα κορίτσια αξίζουν να αισθάνονται ότι τα βλέπουν και τα κατανοούν. Αυτό που έκανα δεν αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που προσπαθώ να γίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι καταγράφει το βίντεο που έγινε viral

Στο βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στο TikTok, εμφανίζονται τρεις γυναίκες έξω από το διαμέρισμα μιας μαύρης φοιτήτριας. Σε κάποια στιγμή, δύο από αυτές πλησιάζουν για λίγο την κάμερα της πόρτας, χτυπούν το στήθος τους και κάνουν ήχους που παραπέμπουν σε πιθήκους, με γρυλίσματα και κραυγές.

Το οπτικό υλικό έγινε γρήγορα viral, ξεπερνώντας τις 12,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μισισίπι

Το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού. Σε δήλωσή της τη Δευτέρα, η αντιπρύτανης του ιδρύματος, Shawnboda Mead, ανέφερε ότι η υπόθεση εξετάζεται ενεργά από τις αρμόδιες πανεπιστημιακές υπηρεσίες.

«Το προσωπικό μας έχει επικοινωνήσει απευθείας με τις φοιτήτριες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό, προκειμένου να τους προσφέρει υποστήριξη, να ακούσει τις ανησυχίες τους και να τις συνδέσει με τους διαθέσιμους πόρους και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Θα συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η φοιτήτρια δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης και παραμένει προσηλωμένη στην ανάληψη της ευθύνης για τη συμπεριφορά της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το περιστατικό μια ντροπιαστική εμπειρία από την οποία σκοπεύει να διδαχθεί, ενώ διαβεβαίωσε ότι προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα του πανεπιστημίου.

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