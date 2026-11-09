Σάλος στις ΗΠΑ: Φοιτήτριες να κάνουν τις μαϊμούδες έξω από διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους

Snapshot Τρεις λευκές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Μισισιπή μίμησαν ήχους μαϊμούδων έξω από το διαμέρισμα τριών μαύρων συμφοιτητριών τους, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας Ring.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok από τη φοιτήτρια Τζακίρα Μέτκαλφ, συγκέντρωσε πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και απαιτήσεις για λογοδοσία.

Η διοίκηση του πανεπιστημίου ξεκίνησε έρευνα, καταδίκασε τη συμπεριφορά ως προσβλητική και επώδυνη, και παρείχε υποστήριξη στα θύματα.

Το πανεπιστήμιο δήλωσε ότι δεσμεύεται να διατηρεί ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον και θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ευημερία της κοινότητας.

Η ταυτότητα των γυναικών που εμφανίζονται στο βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα και δεν έχει υπάρξει σχολιασμός από αρμόδιες αρχές του πανεπιστημίου ή τη φοιτήτρια που ανάρτησε το βίντεο. Snapshot powered by AI

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ βίντεο που καταγράφει τρεις λευκές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Μισισιπή να κάνουν ήχους μαϊμούς έξω από το διαμέρισμα όπου μένουν τρεις μαύρες συμφοιτήτριές τους. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού Ring και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει οργή, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λογοδοτήσουν οι εμπλεκόμενες.

Το βίντεο δημοσίευσε στο TikTok η φοιτήτρια Τζακίρα Μέτκαλφ, η οποία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 20:37. Στα πλάνα εμφανίζονται δύο γυναίκες να πλησιάζουν την πόρτα του διαμερίσματος. Η πρώτη χτυπά το στήθος της και βγάζει ήχους που μιμούνται μαϊμού, ενώ η δεύτερη επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους προς την κάμερα. Μια τρίτη γυναίκα περνά από το σημείο, κοιτάζοντας προς την πόρτα.

Η Μέτκαλφ ανάρτησε το υλικό το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό;». Σε σχόλιό της στο TikTok διευκρίνισε ότι οι γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι γειτόνισσές της και μένουν στο διαμέρισμα από πάνω.

Πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες οργισμένα σχόλια

Το βίντεο ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν το περιστατικό, ζητώντας από τη διοίκηση του πανεπιστημίου να διερευνήσει την υπόθεση και να υπάρξουν συνέπειες για τις γυναίκες που καταγράφονται στα πλάνα.

Παράλληλα, γυναίκα που συστήθηκε ως μητέρα μίας από τις μαύρες φοιτήτριες δημοσίευσε το βίντεο στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη φτάσει στη διοίκηση του πανεπιστημίου.

«Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά «αηδιαστική και απαράδεκτη».

«Το κολέγιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε στην ανάρτησή της.

«Και θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Αν βλέπετε αυτό το βίντεο και πραγματικά δεν αντιλαμβάνεστε τι λάθος υπάρχει σε αυτή τη συμπεριφορά, παρακαλώ διαγράψτε με. Είναι προφανές ότι δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησαν να ταυτοποιήσουν τις γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο, ωστόσο η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου και η έρευνα

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Μισισιπή επιβεβαίωσε στην εφημερίδα New York Post ότι η διοίκηση έχει ενημερωθεί για το βίντεο και ότι το περιστατικό διερευνάται.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο καταδίκασε τη συμπεριφορά που καταγράφεται στα πλάνα, κάνοντας λόγο για «προσβλητικές, επώδυνες και απαράδεκτες συμπεριφορές».

«Το πανεπιστήμιο έχει επικοινωνήσει με τα άτομα που έγιναν στόχος αυτών των ενεργειών, προκειμένου να τους παράσχει ενημέρωση, πόρους και υποστήριξη», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε δήλωσή του.

«Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και τους επισκέπτες μας. Θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της κοινότητάς μας», πρόσθεσε.

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