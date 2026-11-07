ΗΠΑ: Συνελήφθη παράνομος μετανάστης έξω από τον Λευκό Οίκο - Απειλούσε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ

Ο ίδιος δήλωσε ότι «άκουγε φωνές» που του έλεγαν να ταξιδέψει από τη Βενεζουέλα για να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Συνελήφθη παράνομος μετανάστης έξω από τον Λευκό Οίκο - Απειλούσε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη στη Ουάσινγκτον άνδρας από τη Βενεζουέλα που απειλούσε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ και βρέθηκε με όπλα σε κλεμμένο όχημα.
  • Ο ύποπτος δήλωσε ότι άκουγε φωνές που τον ώθησαν να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα για να διαπράξει την επίθεση και είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ το 2024.
  • Στο όχημα βρέθηκαν τρία όπλα, μεταξύ αυτών ένα τουφέκι AR-15 και δύο πιστόλια, καθώς και δεκάδες σφαίρες.
  • Ο άνδρας είχε συλληφθεί αρχικά από τη Συνοριακή Φρουρά και αφέθηκε ελεύθερος υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν πριν τη νέα σύλληψή του.
  • Η Μυστική Υπηρεσία επισημαίνει την αύξηση απειλητικών περιστατικών κοντά στον Λευκό Οίκο και αναφέρει ότι το προσωπικό της απέτρεψε κλιμάκωση επικίνδυνης κατάστασης.
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Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς εντοπίστηκε μέσα σε κλεμμένο όχημα με όπλα, ενώ φέρεται να απειλούσε να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Fox News, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης 5/11, καθώς εντοπίστηκε να «συμπεριφέρεται ύποπτα μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ αυτό ήταν σταθμευμένο στη Λεωφόρο Constitution στην Ουάσινγκτον, D.C.».

Ο ύποπτος είπε στους αξιωματικούς ότι άκουγε φωνές στο κεφάλι του που του έλεγαν να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της χώρας και να σκοτώσει τον Τραμπ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS). Όπως προέκυψε από τα στοιχεία του, είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα από το 2024.

Στη συνέχεια, οι αξιωματικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, ενώ ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι είχε όπλα μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το DHS. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν τρία όπλα, μεταξύ των οποίων ένα τουφέκι τύπου AR-15 και δύο πιστόλια, καθώς και δεκάδες σφαίρες.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Ρόνι Γιορντρίξ Γκουανίπα Χρίνος, ο οποίος εισήλθε παράνομα στη χώρα μέσω του Τέξας τον Μάρτιο του 2024 και στη συνέχεια συνελήφθη από τη Συνοριακή Φρουρά των ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος στη χώρα υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, ανέφεραν οι αρχές.

Μετά τη σύλληψή του, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) υπέβαλε αίτημα κράτησής του στην Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Αστυνόμων (U.S. Marshals Service), η οποία έχει επί του παρόντος τον Χρίνος υπό την επιτήρησή της.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε ότι το περιστατικό αντανακλά την αυξανόμενη απειλή που αποτελούν τα οπλισμένα άτομα που «έλκονται από το συγκρότημα του Λευκού Οίκου».

Ανησυχία για την αύξηση απειλητικών περιστατικών

«Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας, βασιζόμενο στην εκτενή εκπαίδευση και εμπειρία του, κατάφερε να αποτρέψει την κλιμάκωση μιας εκρηκτικής κατάστασης που αποτελούσε άμεση απειλή για τα πρόσωπα που προστατεύουμε και για άλλους Αμερικανούς», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κέρραν.

«Παρότι το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις όπως αυτή και εξακολουθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις τακτικές μας, μας ανησυχεί η αύξηση των περιπτώσεων απειλών που συνεχίζουν να προκύπτουν».

Ο Chrinos κατηγορήθηκε για την κατοχή τουφέκι έξω από κατοικία ή επιχείρηση, για τρεις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς πυροβόλου όπλου, για τρεις κατηγορίες κατοχής μη καταχωρημένου πυροβόλου όπλου, για τρεις κατηγορίες κατοχής μη καταχωρημένων πυρομαχικών, για κατοχή ορισμένων επικίνδυνων όπλων, για κατοχή πιστολιού χωρίς άδεια, για μη εξουσιοδοτημένη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος, για κλοπή και για αποδοχή κλεμμένης περιουσίας.

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Το τελευταίο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων και παραβιάσεων της ασφάλειας κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας.

Μόλις πριν από τρεις μήνες, ένας κάτοικος της Καλιφόρνιας εντοπίστηκε κοντά στο Καπιτώλιο, αφού διέσχισε τη χώρα οδικώς με μια λειτουργική γκιλοτίνα 10 ποδιών στο φορτηγάκι του. Ταυτοποιήθηκε ως ο Philan-Tam-Duy Le.

Σε δύο ξεχωριστά αλλά παρόμοια περιστατικά, ύποπτοι έριξαν επίσης οχήματα πάνω σε οδοφράγματα ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο του 2026 και τον Οκτώβριο του 2025.

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