Σηκώθηκε το «αεροσκάφος της Αποκάλυψης» του Τραμπ: Πτήση - μυστήριο πάνω από τις ΗΠΑ

Ο σκοπός της πτήσης και η ταυτότητα των επιβαίνοντων δεν έχουν ανακοινωθεί - Η διαδρομή του αν και δημόσια στο κοινό, ο προορισμός του παραμένει απόρρητος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σηκώθηκε το «αεροσκάφος της Αποκάλυψης» του Τραμπ: Πτήση - μυστήριο πάνω από τις ΗΠΑ
WHAT THE FACT
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  • Το Boeing E-4B «Nightwatch», γνωστό ως «Doomsday Plane», πραγματοποίησε μυστική πτήση πάνω από τις ΗΠΑ, απογειούμενο από τη βάση Offutt στη Νεμπράσκα.
  • Το αεροσκάφος λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης για τη διαχείριση των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, σε εθνική έκτακτη ανάγκη.
  • Η πτήση πιθανώς αποτελούσε άσκηση ετοιμότητας, καθώς το E-4B χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικές αποστολές, ενώ ο σκοπός και οι επιβαίνοντες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
  • Τα E-4B διαθέτουν εξοπλισμό προστασίας από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού και μπορούν να παραμείνουν σε ετοιμότητα έως και 35,4 ώρες.
  • Ένα «Doomsday Plane» βρίσκεται πάντα σε λειτουργία στη βάση Offutt και συνοδεύει τον Πρόεδρο σε ταξίδια, λειτουργώντας ως προέκταση του Air Force One σε κρίσιμες καταστάσεις.
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Το Boeing E-4B «Nightwatch», γνωστό ως «Doomsday Plane» (Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης), το οποίο λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης, από το οποίο οι Αμερικανοί ηγέτες μπορούν να κατευθύνουν τις δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, κατά τη διάρκεια εθνικής έκτακτης ανάγκης, πραγματοποίησε μία μυστική πτήση πάνω από τις ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος έκτακτης ανάγκης του Αμερικανού Προέδρου εντοπίστηκε να πετά προς τα ανατολικά της χώρας την Πέμπτη, αφού απογειώθηκε από τη βάση του στη Νεμπράσκα για μια πτήση της οποίας η διαδρομή δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Offutt κοντά στην Ομάχα και διέσχισε τη Μεσοδυτική περιοχή.

Η στρατιωτική βάση φιλοξενεί επίσης τον στόλο των αεροσκαφών E-4B, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πτήση αποτελεί μια συνήθη άσκηση με σκοπό να διασφαλιστεί ότι το αεροσκάφος είναι έτοιμο για μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο σκοπός της πτήσης και η ταυτότητα των επιβαίνοντων δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια. Το αεροσκάφος διαθέτει εκτεταμένο εξοπλισμό επικοινωνιών, προστασία από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού.

Η πιο πρόσφατη αξιοσημείωτη χρήση ενός E-4B από αξιωματούχο ήταν από τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ταξίδεψε στις Φιλιππίνες στα τέλη Οκτωβρίου του 2026 για τις συναντήσεις άμυνας της ASEAN.

Η διαδρομή του αεροσκάφους, η οποία ήταν ορατή στο κοινό, ωστόσο οι εικόνες παρακολούθησης δεν ανέφεραν προορισμό, και η διαδρομή από μόνη της δεν αποκαλύπτει πού θα προσγειωθεί το αεροσκάφος ή για ποιο λόγο αποστάλθηκε.

Αν και το παρατσούκλι του «Αεροσκάφος της Ημέρας της Κρίσης» αντανακλά τον ρόλο του στη διατήρηση της στρατιωτικής διοίκησης κατά τη διάρκεια εθνικής έκτακτης ανάγκης, τα E-4B εκτελούν επίσης εκπαιδευτικές αποστολές. Ο σκοπός αυτής της συγκεκριμένης πτήσης δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια.

Τα αεροσκάφη, τα οποία αναμένεται να ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους έως το 2039, βρίσκονται σε λειτουργία από το 1980. Τα E-4B διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και δυνατότητα επικοινωνίας με οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, και υποστηρίζουν αναλυτές και στρατηγικούς.

Τα αεροσκάφη μπορούν επίσης να ανεφοδιαστούν εν πτήσει και έχουν παραμείνει στον αέρα και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για έως και 35,4 ώρες.

Όταν ο Πρόεδρος βρίσκεται στις ΗΠΑ, ένα αεροσκάφος «Doomsday» παραμένει συνεχώς σε λειτουργία και σε ετοιμότητα στη βάση Offutt 24 ώρες το 24ωρο. Αν ο Πρόεδρος ταξιδέψει στο εξωτερικό, τα E-4B τον ακολουθούν και είναι γνωστά στα πληρώματα ως «Air Force One When It Counts», σύμφωνα με το Politico.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ένα από τα τέσσερα αεροσκάφη είναι έτσι σε θέση να συναντηθεί με το Air Force One σχεδόν αμέσως.

Ο σχεδιασμός τους έχει ως στόχο να αντέξουν έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό με όλα τα συστήματα άθικτα, ακόμη και στο βαθμό που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακά αναλογικά όργανα πτήσης, επειδή είναι λιγότερο ευάλωτα.

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