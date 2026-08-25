Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα

Την περασμένη εβδομάδα, το Khabarovsk απέπλευσε αθόρυβα από το ναυπηγείο του στο Severodvinsk με προορισμό τη Λευκή Θάλασσα, όπου ξεκίνησε σειρά δοκιμών οπλικών συστημάτων

Δημήτρης Δρίζος

Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk πραγματοποιεί τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του, μεταφέροντας έως και έξι πυρηνοκίνητες τορπίλες Poseidon.
  • Οι τορπίλες Poseidon έχουν εμβέλεια άνω των 9.600 χιλιομέτρων και μπορούν να καταδυθούν σε βάθη κοντά στο ένα χιλιόμετρο.
  • Η Ρωσία προβάλλει τις τορπίλες ως όπλο μεγάλης καταστροφικής ισχύος, ικανό να προκαλέσει πυρηνικές εκρήξεις και τσουνάμι.
  • Η ανάπτυξη του Khabarovsk συμπίπτει με την επιβεβαίωση της βρετανικής υποστήριξης στην Ουκρανία και ακολουθεί ρωσικές απειλές προς τη Δύση.
  • Ειδικοί εκτιμούν ότι το Poseidon εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς αποτροπής και προπαγάνδας και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση γενικευμένου πυρηνικού πολέμου.
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Το ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk, σχεδιασμένο ειδικά για τη μεταφορά και εκτόξευση των πυρηνοκίνητων τορπιλών Poseidon, πραγματοποιεί τις πρώτες του δοκιμές στη θάλασσα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα από τη Μόσχα προς τη Δύση. Με εκτόπισμα περίπου 10.000 τόνων, το υποβρύχιο μπορεί να μεταφέρει έως και έξι από αυτά τα υπερσύγχρονα όπλα, τα οποία θεωρούνται από τη Ρωσία ως μέσο μεγάλης καταστροφικής ισχύος.

Την περασμένη εβδομάδα, το Khabarovsk απέπλευσε αθόρυβα από το ναυπηγείο του στο Severodvinsk με προορισμό τη Λευκή Θάλασσα, όπου ξεκίνησε σειρά δοκιμών οπλικών συστημάτων. Αυτή η κίνηση αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο των εργοστασιακών δοκιμών στη θάλασσα και σηματοδοτεί την πρόοδο στην ανάπτυξη ενός νέου πυρηνικού υποβρυχίου ειδικού σκοπού.

Οι τορπίλες Poseidon φημολογείται πως διαθέτουν εμβέλεια άνω των 9.600 χιλιομέτρων και μπορούν να καταδυθούν σε βάθη κοντά στο ένα χιλιόμετρο. Η Ρωσία προβάλλει τις δυνατότητές τους ως ικανές να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές σε παράκτιες περιοχές, μέσω ισχυρών πυρηνικών εκρήξεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κύματα τσουνάμι καιραδιενεργό μόλυνση σε θάλασσα και ξηρά.

Η ανακοίνωση της δοκιμής του Khabarovsk συμπίπτει με την επανεπιβεβαίωση από τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ της στήριξης της Βρετανίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής επιπλέον drones. Η ρωσική πλευρά απάντησε με απειλές, με τον παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης Βλαντίμιρ Σολοβιόφ να εκφράζει με σκληρό τρόπο τις προθέσεις της Μόσχας απέναντι στη Βρετανία.

Παράλληλα, ηρωσική πρεσβεία προειδοποίησε για αυξημένο «τίμημα» όσο μεγαλώνει η βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ ο Μπέρναμ τόνισε πως η Βρετανία δεν θα περιοριστεί σε εύκολες επιλογές.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει κατά την παρουσίαση του Khabarovsk ότι το σύστημα Poseidon είναι «μη αναχαιτίσιμο», αν και αυτός ο ισχυρισμός παραμένει ανεπιβεβαίωτος από ανεξάρτητες πηγές. Το όπλο, που φέρει το όνομα του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα, αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του2000 και έχει χαρακτηριστεί από Ρώσους αξιωματούχους ως «όπλο της Αποκάλυψης».

Από την πλευρά τους, ειδικοί όπως ο δρ Ρίτσαρντ Κόνολι, στρατιωτικός αναλυτής και συνεργάτης του Royal United Services Institute (RUSI), θεωρούν ότι η προβολή του Poseidon εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς πυρηνικής αποτροπής και προπαγάνδας, παρά πραγματικό σχέδιο επίθεσης. Επισημαίνει επίσης ότι οποιαδήποτε επιθετική χρήση θα προκαλούσε σοβαρά αντίποινα από τις πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου πυρηνικού συστήματος δημιουργεί προσδοκίες για σημαντικές και δαπανηρές επενδύσεις από το ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη αντίμετρων. Ο Κόνολι προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της τρέχουσας κατάστασης και την πιθανότητα κλιμάκωσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση, υπογραμμίζοντας ότι το Poseidon πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση γενικευμένου πυρηνικού πολέμου.

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