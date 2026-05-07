Το απόκοσμο βίντεο της Αποκάλυψης του Τεντ Τέρνερ για το CNN - Εντολή προβολής στο τέλος του κόσμου

Ο θάνατος του ιδρυτή του CNN, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, επανέφερε στο προσκήνιο ένα ανατριχιαστικό βίντεο, «της τελικής καταστροφής», το οποίο προοριζόταν να προβληθεί μόνο όταν θα ερχόταν το τέλος του κόσμου.

Ο Τέρνερ είχε αναθέσει τη μαγνητοσκόπηση λίγο μετά την έναρξη λειτουργίας του CNN το 1980, επιμένοντας ότι το νεοσύστατο καλωδιακό του δίκτυο θα παρέμενε στον αέρα μέχρι να καταρρεύσει ο ίδιος ο πολιτισμός.

«Εκτός αν προκύψουν προβλήματα με τον δορυφόρο, δεν θα σταματήσουμε να εκπέμπουμε μέχρι να έρθει το τέλος του κόσμου», δήλωσε τότε ο Τέρνερ.

«Θα είμαστε στον αέρα και θα το καλύψουμε [το τέλος του κόσμου] ζωντανά, και αυτό θα είναι το τελευταίο, το απόλυτα τελευταίο μας γεγονός.»

«Θα παίξουμε τον εθνικό ύμνο μόνο μία φορά, την 1η Ιουνίου [1980], και όταν έρθει το τέλος του κόσμου, θα παίξουμε το “Nearer, My God, To Thee” πριν κλείσουμε την εκπομπή» είχε πει.

Το απόκοσμο βίντεο, που για πολύ καιρό θεωρούνταν θρύλος μέσα στο CNN, έδειχνε στρατιωτικές μπάντες του Στρατού, του Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Πεζοναυτών των ΗΠΑ να ερμηνεύουν με σοβαρότητα τον χριστιανικό ύμνο «Nearer, My God, to Thee» έξω από τα αρχικά κεντρικά γραφεία του δικτύου στην Ατλάντα.

Παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες στα αρχεία του CNN με την ετικέτα «TURNER DOOMSDAY VIDEO» γραμμένη με κεφαλαία γράμματα και με οδηγίες που ανέφεραν: «HFR [κρατήστε για δημοσίευση] μέχρι να επιβεβαιωθεί το τέλος του κόσμου».

Δημοσιοποιήθηκε μόλις το 2015, όταν ο πρώην ασκούμενος του CNN Μάικλ Μπαλαμπάν διέρρευσε ένα αντίγραφο που είχε ανακαλύψει τυχαία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στο δίκτυο το 2009.

CNN prepared a doomsday end of the world video to be broadcast by the last surviving employee. It was leaked by a former intern in 2009. The video, created at the direction of CNN founder Ted Turner before the network's 1980 launch. pic.twitter.com/8YPtb3P9Nr — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) May 25, 2025

Η ηχογράφηση που επανήλθε στο προσκήνιο εμφανίστηκε ακριβώς την ώρα που έπεφταν βροχή οι αφιερώσεις μετά τον θάνατο του Τέρνερ την Τετάρτη.

Ο Τέρνερ, ιδρυτής του CNN και της Turner Broadcasting, έφερε επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις δημιουργώντας το πρώτο 24ωρο καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων το 1980.

Γνωστός ως «The Mouth of the South» και «Captain Outrageous», ο Τέρνερ έχτισε μια τεράστια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που τελικά περιλάμβανε τα CNN, TNT, TBS, Cartoon Network και Turner Classic Movies.