«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε από πάμπλουτος... άστεγος

Snapshot Ο Άντερς Φερνστέντ, κάποτε γνωστός ως «Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας», ζει σήμερα άστεγος στη βεράντα μιας έπαυλης αξίας 281 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λονδίνο.

Η επαγγελματική του πορεία περιλάμβανε παροχή συμβουλών σε ανώτερα στελέχη της AT&T και εργασία ως ανεξάρτητος αρθρογράφος που επηρέαζε την τεχνολογία πληροφοριών.

Η οικονομική του κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω ζημιών σε ιστιοπλοϊκό σκάφος και μείωσης συνεργασιών κατά την πανδημία του κορονοϊού, οδηγώντας τον σε πλήρη οικονομικό αδιέξοδο.

Η έπαυλη όπου ζει είναι ιδιοκτησία πρώην συζύγου του ιδρυτή της Evergrande και παραμένει κλειδωμένη λόγω νομικών και οικονομικών προβλημάτων της εταιρείας.

Παρά την παλιά του φήμη και τις τεχνολογικές του γνώσεις, ο Φερνστέντ δεν έχει σήμερα εισόδημα ή πρόσβαση σε μόνιμη κατοικία και ζει σε αυτοσχέδια σκηνή στη βεράντα της έπαυλης. Snapshot powered by AI

Πιθανότατα δεν έχετε ακούσει ποτέ το όνομα Άντερς Φερνστέντ και, ακόμη κι αν το έχετε συναντήσει, δύσκολα θα αναγνωρίζατε τον 57χρονο λάτρη της τεχνολογίας.

Κάποτε είχε χαρακτηριστεί ως ο «Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας» σε δημοσίευμα σουηδικής εφημερίδας. Σήμερα, όμως, ο Φερνστέντ κοιμάται έξω από μία από τις πιο πολυτελείς κατοικίες του Λονδίνου, έχοντας μετατρέψει τη βεράντα μιας έπαυλης αξίας 281 εκατομμυρίων δολαρίων σε σπίτι του.

Όσο για τον Μπιλ Γκέιτς, η πορεία του ήταν εντελώς διαφορετική. Από τη συνίδρυση της Microsoft το 1975, παρακολούθησε την εταιρεία να εξελίσσεται σε μία από τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας στον κόσμο. Ο Γκέιτς έχει δεσμευτεί να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, ωστόσο αναδείχθηκε πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για 13 συνεχόμενα χρόνια, από το 1995 έως το 2007, κατέκτησε ξανά την κορυφή το 2009 και διατήρησε τον τίτλο από το 2014 έως το 2017.

Παρά τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, η περιουσία του Γκέιτς εξακολουθεί να υπολογίζεται σε εντυπωσιακά επίπεδα, φτάνοντας τα 122,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ βρίσκεται σήμερα στην 17η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων. Άραγε, θα σκεφτόταν να προσφέρει ένα ή δύο δολάρια στον Άντερς Φερνστέντ;

Ποιος είναι ο Άντερς Φερνστέντ

Η ιστορία του Άντερς παρουσιάστηκε πρόσφατα σε βίντεο του DW Cultures, το οποίο αποκαλύπτει ότι ζει εδώ και περίπου τριάμισι χρόνια στην πολυτελή κατοικία 2–8a Rutland Gate.

Γεννημένος το 1968, ο Φερνστέντ φέρεται να έχτισε την επαγγελματική του πορεία παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανώτερα στελέχη της AT&T. Στη συνέχεια εργάστηκε ως ανεξάρτητος αρθρογράφος για έντυπα όπως ο Economist, ενώ αργότερα απέκτησε στο Λονδίνο το παρατσούκλι «Ψιθυριστής των Κύκνων».

Παλαιότερα ζούσε σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος. Ωστόσο, μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σκάφος, ενώ παράλληλα οι συνεργασίες του ως ελεύθερου επαγγελματία άρχισαν να περιορίζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Φερνστέντ προσπάθησε αρχικά να επιβιώσει χρησιμοποιώντας τις αποταμιεύσεις του, τις οποίες είχε συγκεντρώσει από μετοχές εταιρειών τεχνολογίας. Σταδιακά, όμως, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το προηγούμενο επίπεδο ζωής του και να μετακομίσει σε μια σκηνή, προτού καταλήξει το 2023 στη βεράντα της έπαυλης 2–8a Rutland Gate.

Σε ένα απόσπασμα του βίντεο του DW Cultures εμφανίζεται δημοσίευμα της τοπικής σουηδικής εφημερίδας Borås Tidning, η οποία τον περιγράφει ως ειδικό στην πληροφορική από την πόλη Μπορός.

Αν και δεν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία του δημοσιεύματος, σημειώνεται ότι μέχρι την ηλικία των 30 ετών είχε εξελιχθεί σε μια σημαντική προσωπικότητα που επηρέαζε τη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογίας των πληροφοριών. Μάλιστα, ορισμένοι υποστήριζαν ότι η επιρροή του ήταν μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Μπιλ Γκέιτς.

Στο ευανάγνωστο τμήμα του δημοσιεύματος, ο Φερνστέντ μιλά με ενθουσιασμό για την αγάπη του για τους υπολογιστές από πολύ μικρή ηλικία, εξηγώντας ότι περνούσε όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε στο εργαστήριο πληροφορικής.

Ωστόσο, το σχολείο του έφτασε στο σημείο να του απαγορεύσει εντελώς την είσοδο στην αίθουσα υπολογιστών.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι εκείνη την περίοδο ο Φερνστέντ παρείχε συμβουλές σε ορισμένα από τα υψηλότερα στελέχη της AT&T.

Αν και δεν αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του, είναι γνωστό ότι μετακόμισε στη Βρετανία το 2016. Μάλιστα, ορισμένες από τις περιπέτειές του μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μέσα από τη σελίδα του στο Facebook.

Προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian, τον Ιούνιο του 2026, αναφέρει ότι το 2013 ζούσε στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Τζον Μάρκοφ, δημοσιογράφο τεχνολογίας των New York Times.

Αναπολώντας εκείνη την περίοδο, ο Φερνστέντ δήλωσε στο μέσο:

«Ήμουν ο στενός συνεργάτης του και, κατά την πιο έντονη περίοδο της συνεργασίας μας, εκείνος και η σύζυγός του με φιλοξένησαν στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί διοργάνωναν δείπνα για την τεχνολογική ελίτ, τους ανθρώπους του κυβερνοχώρου ή όπως αλλιώς θέλετε να τους αποκαλέσετε».

Όταν γνώρισε τον ανταποκριτή του Economist στη Σίλικον Βάλεϊ, ενημερώθηκε ότι το έντυπο αναζητούσε συνεργάτες στη Βρετανία. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο ίδιος την κατάστασή του, ήταν «ένας ελεύθερος επαγγελματίας του οποίου η ανάθεση εργασίας δεν ήρθε ποτέ».

Περιγράφοντας πώς οδηγήθηκε σταδιακά σε οικονομικό αδιέξοδο, πρόσθεσε:

«Είχα δημοσιογραφική ταυτότητα και έτσι πέρασα πιθανότατα δύο χρόνια πηγαίνοντας σε εκδηλώσεις. Ήμουν εξαιρετικά καλά ενημερωμένος, παρακολουθούσα εκατομμύρια πράγματα ταυτόχρονα, αλλά δεν είχα γραφείο, δεν είχα κάποια ανάθεση εργασίας και, κατά συνέπεια, δεν είχα εισόδημα».

Η έπαυλη των 281 εκατομμυρίων δολαρίων όπου βρήκε καταφύγιο

Παρότι ο Άντερς Φερνστέντ θεωρείται πλέον άστεγος, θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα κατώφλια για να περάσει κανείς τις νύχτες του από εκείνο της 2–8a Rutland Gate.

Η τεράστια έπαυλη βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου και πωλήθηκε το 2020 έναντι 210 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή περίπου 281 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε ιστορικό ρεκόρ.

Ωστόσο, από τότε που αγοράστηκε από τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Τσέουνγκ Τσουνγκ-Κιου, η κατοικία παραμένει ουσιαστικά σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πραγματική δικαιούχος της έπαυλης ήταν η πρώην σύζυγος του ιδρυτή της Evergrande, Χούι Κα Γιαν. Η κατάρρευση της κινεζικής εταιρείας, η οποία άφησε πίσω της χρέη που ξεπερνούσαν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε ως αποτέλεσμα το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος ο Χούι Κα Γιαν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η 2–8a Rutland Gate υπήρξε στο παρελθόν κατοικία του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Ραφίκ Χαρίρι. Εκτείνεται σε εντυπωσιακή έκταση περίπου 62.000 τετραγωνικών ποδιών, διαθέτει 45 δωμάτια, εσωτερική πισίνα και υπόγειο χώρο στάθμευσης, ενώ εκτιμάται ότι τα παράθυρά της είναι αλεξίσφαιρα.

Ο Άντερς Φερνστέντ, βέβαια, δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της πολυτελούς κατοικίας. Η αυτοσχέδια σκηνή που έχει στήσει στη βεράντα της είναι το σημείο που αποκαλεί πλέον σπίτι του.

Κάποτε ήταν γνωστός ως δημοσιογράφος τεχνολογίας και ειδικός στην επαλήθευση πληροφοριών. Σήμερα, ωστόσο, ο Άντερς Φερνστέντ έχει προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα για τον εντελώς διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ζει, έξω από μία από τις ακριβότερες κατοικίες του κόσμου.