Ποιοι είναι οι Ουκρανοί «Peaky Blinders» που δίνουν τη μάχη στη πρώτη γραμμή του πολέμου

Snapshot Η μονάδα drones «Ωμέγα» των ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων στη Σλοβιάνσκ φέρει το προσωνύμιο «Peaky Blinders» από τη σειρά του BBC και δρα στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τη Ρωσία.

Η πόλη Σλοβιάνσκ υφίσταται συνεχείς βομβαρδισμούς από ρωσικά drones, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα.

Η μονάδα «Ωμέγα» έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, με μόλις τέσσερα μέλη να παραμένουν από την αρχική ομάδα που πολέμησε στο Χάρκοβο πριν δύο χρόνια.

Ο επικεφαλής Ολεξάντρ τονίζει ότι ο πόλεμος βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση και απορρίπτει τις ρωσικές αξιώσεις για λήξη του πολέμου με κατάληψη του Ντονμπάς.

Παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ οι κάτοικοι της Σλοβιάνσκ εκκενώνονται προοδευτικά λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Έχουν πάρει την ονομασία «Peaky Blinders» από τη δημοφιλή σειρά του BBC. Φορούν τις κλασικές τραγιάσκες, τις οποίες είχαν τα μέλη της τηλεοπτικής συμμορίας και στολές παραλλαγής. Είναι τα μέλη της μονάδας drones του ουκρανικού στρατού στην πόλη Σλοβιάνσκ στην πρώτη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία.

Η επίσημη ονομασία τους μονάδα drones «Ωμέγα» των Ειδικών Δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς. Το συνεργείο του δικτύου BBC τους συνάντησε στην πόλη. Η 21χρονη Τετιάνα είναι μέλος τους και μαζί με τον συμπολεμιστή της Γιάσα συνοδεύουν το συνεργείο στην Σλοβιάνσκ. «Αν σας πω να τρέξετε, τρέχετε», λέει στο βρετανικό συνεργείο η Τετιάνα.

Η πόλη βρίσκεται υπό συνεχή βομβαρδισμό από ρωσικά drones, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης την ώρα της άφιξης των Βρετανών. «Βρέχει και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος καθώς μπαίνουμε στην πόλη, και οι στρατιωτικοί συνοδοί μας αποκαλούν αυτόν τον καιρό «καλό», εννοώντας ότι είναι δυσμενής για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρει το BBC.

Ωστόσο, η απειλή παραμένει, και ο Γιάσα έχει τα μάτια του καρφωμένα στον ουρανό, ενώ η 21χρονη Τετιάνα ψάχνει στο κινητό της τις τελευταίες στρατιωτικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές απειλές από τον αέρα.

Οι δρόμοι της μονάδας «Ωμέγα» και του BBC διασταυρώθηκαν πριν από δύο χρόνια όταν οι Ουκρανοί «Peaky Blinders» πολεμούσαν στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία.Σήμερα από εκείνη την ομάδα έχουν μείνει μόνο 4 στρατιώτες. Οι υπόλοιποι είτε έχουν μετατεθεί σε άλλες μονάδες, είτε έχουν τραυματιστεί και σκοτωθεί.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο αδελφός του επικεφαλής της μονάδας, του Ολεξάντρ, ο οποίος πλέον περιγράφει την «Ωμέγα» ως την οικογένειά του.Αστειεύεται λέγοντας ότι τα μέλη της μονάδας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στην τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders» «αλλά χωρίς το έγκλημα και τα ναρκωτικά». Όταν επιστρέφουν στη βάση τους, τρώνε μαζί το βραδινό τους.

Το σήμα με τον κύριο χαρακτήρα της σειράς των Peaky Blinders, Τόμας Σέλμπι, το οποίο φορούν στο μπράτσο οι στρατιώτες της μονάδας

Ο Ολεξάντρ διαβάζει μια ευχαριστήρια προσευχή για το ότι επέζησαν άλλη μια μέρα. Λέει ότι αυτό τους δίνει δύναμη. Το γεύμα συνοδεύεται από κλασική μουσική που παίζει από ένα ηχείο. Αυτό βοηθά να καλύψει τον θόρυβο των εκρήξεων που γίνονται κοντά τους.«Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», λέει ο Ολεξάντρ, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της γραμμής άμυνας.

«Πρέπει να είμαστε εδώ για να προκαλέσουμε τη μέγιστη δυνατή ζημιά στον εχθρό. Πολεμούμε εδώ επειδή εδώ διαδραματίζεται η πιο έντονη φάση του πολέμου. Ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι θα φτάσουν στα σύνορα του Ντονμπάς, θα το καταλάβουν και τότε ο πόλεμος θα τελειώσει είναι απολύτως ψευδής», επιμένει. Οι υπόλοιπες πόλεις στη ζώνη οχυρώσεων της Ουκρανίας, πλην της Σλοβιάνσκ, παρέχουν στις ουκρανικές δυνάμεις μια ισχυρή αμυντική γραμμή και αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ρωσική προέλαση.

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός drones στην περιοχή καθιστά επίσης σχεδόν αδύνατη την προέλαση οποιασδήποτε πλευράς. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να έχουν ξαναρχίσει, αλλά ο Ολεξάντρ σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα. «Θέλω πραγματικά να τελειώσει αυτός ο πόλεμος αλλά αν πιστεύω ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πετύχουν; Όχι, δεν πιστεύω πραγματικά ότι θα πετύχουν», ανέφερε.

Το επόμενο πρωί το συνεργείο του BBC ετοιμάστηκε για αναχώρηση. Μια ντουζίνα πολίτες έχουν φτάσει σε ένα σημείο εκκένωσης στο κέντρο της πόλης για να τους συνοδεύσουν εκτός της Σλοβιάνσκ. Κρατούν όσα από τα υπάρχοντά τους μπορούν να μεταφέρουν και οδηγούνται σε ένα καταφύγιο για την ασφάλειά τους.

Η τραγιάσκα στα χρώματα της παραλλαγής ενός στρατιώτη της μονάδας

Έξω ακούγεται άλλη μια ριπή πυρών από ελαφρά όπλα, που υποδηλώνει ότι περισσότερα drones βρίσκονται κοντά.Η Αλίνα Σίρκο, η οποία είναι και η ίδια κάτοικος του Σλοβιάνσκ, συντονίζει τη μετακίνηση των πολιτών έξω από την πόλη και λέει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Σε οικογένειες με παιδιά έχει ήδη δοθεί εντολή να φύγουν.

«Όλοι σκέφτονται να φύγουν και εγώ το σκέφτομαι», είπε η Αλίνα. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το Σλοβιάνσκ, αλλά η ψυχή της πόλης, οι κάτοικοί της, φεύγουν σταδιακά.