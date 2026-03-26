Peaky Blinders: Σφαγές, βία και τρόμος - Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο της σειράς

Κάπου ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, η ιστορία των Peaky Blinders αντλεί έμπνευση από υπαρκτές συμμορίες του Μπέρμιγχαμ, χωρίς όμως να τις αναπαριστά πιστά

Δημήτρης Δρίζος

Peaky Blinders: Σφαγές, βία και τρόμος - Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο της σειράς
Η κυκλοφορία της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» στο Netflix έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα παλιό ερώτημα των θαυμαστών της σειράς: πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από την ιστορία του Τόμι Σέλμπι;

Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Κάπου ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, η ιστορία των Peaky Blinders αντλεί έμπνευση από υπαρκτές συμμορίες του Μπέρμιγχαμ, χωρίς όμως να τις αναπαριστά πιστά.

Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο

Η σκοτεινή, ατμοσφαιρική αφήγηση της σειράς εκτυλίσσεται στα στενά του Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1920, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι χαρακτήρες, αν και φανταστικοί, αντικατοπτρίζουν μια εποχή έντονης βίας, εγκληματικότητας και κοινωνικών αναταράξεων. Πίσω από την τηλεοπτική λάμψη και τη δραματοποίηση, υπήρξαν πραγματικές οικογένειες και συμμορίες που κινούνταν σε ένα θολό και επικίνδυνο υπόκοσμο.

Ο ιστορικός Καρλ Τσιν, που μελετά τις συμμορίες του Μπέρμιγχαμ ήδη από τη δεκαετία του 1980, επιχείρησε να φωτίσει την αληθινή πλευρά της ιστορίας. Όπως σημειώνει, η σειρά που προβλήθηκε το 2013 από το BBC κέρδισε κοινό και κριτικούς με την κινηματογραφική της αισθητική και τους χαρισματικούς πρωταγωνιστές, ωστόσο η πραγματικότητα ήταν διαφορετική σε αρκετά σημεία.

Οι Peaky Blinders και οι μύθοι τους

Σύμφωνα με τον Τσιν, οι περίφημοι Peaky Blinders δεν ανήκαν καν στη δεκαετία του 1920, αλλά δρούσαν κυρίως τη δεκαετία του 1890. Επιπλέον, δεν υπήρξε ποτέ ο Τόμι Σέλμπι ως ιστορικό πρόσωπο. Πρόκειται για έναν καθαρά μυθοπλαστικό χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της αφήγησης.

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους αφορά τα ξυραφάκια που, υποτίθεται, ήταν ραμμένα στα καπέλα τους και χρησιμοποιούνταν ως όπλα. Ο ιστορικός εξηγεί ότι αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο. Εκείνη την εποχή, τα ξυραφάκια ήταν ακριβά και όχι εύκολα προσβάσιμα για τέτοιες συμμορίες, ενώ πρακτικά θα ήταν δύσκολο να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα, το όνομα «Peaky Blinders» πιθανότατα προερχόταν απλώς από τα χαρακτηριστικά καπέλα που φορούσαν.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, ενισχύθηκε μέσα από τη λογοτεχνία και τελικά πέρασε στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, δημιουργώντας έναν πιο «ρομαντικό» και θεατρικό μύθο γύρω από τη συμμορία.

Οι πραγματικές συμμορίες του Μπέρμιγχαμ

Η έρευνα του Τσιν δείχνει ότι οι Peaky Blinders αποτέλεσαν μόνο ένα κομμάτι της εγκληματικής ιστορίας της πόλης. Πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφανίστηκε μια άλλη ομάδα, οι Brummagem Boys, ένα χαλαρό δίκτυο πορτοφολάδων και μικροεγκληματιών που σταδιακά απέκτησαν ισχύ.

Στη δεκαετία του 1920, την περίοδο που τοποθετείται η σειρά, κυριαρχούσε πλέον η λεγόμενη Birmingham Gang, η οποία προήλθε εν μέρει από τους Brummagem Boys και εξελίχθηκε στην πιο ισχυρή και επικίνδυνη συμμορία της Αγγλίας.

Επικεφαλής της ήταν ο διαβόητος Μπίλι Κίμπερ, ένας ιδιαίτερα ικανός και χαρισματικός εγκληματίας. Σε αντίθεση με τον Τόμι Σέλμπι της σειράς, ο οποίος παρουσιάζεται βαθιά τραυματισμένος από τον πόλεμο, ο Κίμπερ δεν φαίνεται να επηρεάστηκε με τον ίδιο τρόπο. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ιστορικό, είχε ήδη βίαιο παρελθόν πριν από τον πόλεμο, ενώ φέρεται να λιποτάκτησε κατά τη διάρκειά του.

Μια βίαιη πραγματικότητα χωρίς εξιδανίκευση

Παρά τη δημοφιλία της σειράς, ο Τσιν επισημαίνει ότι η πραγματική ιστορία αυτών των συμμοριών δεν πρέπει να εξιδανικεύεται. Η ζωή τους ήταν σκληρή, γεμάτη βία και εγκληματικότητα, χωρίς την «γοητεία» που συχνά αποδίδεται στη μυθοπλασία.

Όπως αναφέρει, πολλοί απόγονοι των μελών αυτών των συμμοριών γνωρίζουν ελάχιστα για το παρελθόν των οικογενειών τους, καθώς οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι απέφευγαν να μιλούν για τις πράξεις τους αργότερα στη ζωή τους, συχνά από ντροπή.

Παράλληλα, τονίζει ότι, αν και οι συμμορίες αυτές ήταν επικίνδυνες, δεν είχαν καμία σχέση με τη δομή και την επιρροή της αμερικανικής μαφίας, κάτι που συχνά συγχέεται στη δημόσια συζήτηση.

Η επιτυχία της σειράς και η συμβολή της στην πόλη

Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, η σειρά έχει συμβάλει σημαντικά στην προβολή του Μπέρμιγχαμ, αναδεικνύοντας τοπικά σημεία και βιομηχανικές αναφορές που ενισχύουν την αίσθηση αυθεντικότητας. Η απεικόνιση ισχυρών γυναικείων χαρακτήρων, επίσης, αντικατοπτρίζει σε έναν βαθμό την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, όπου πολλές εργατικές οικογένειες στηρίζονταν σε δυναμικές γυναικείες παρουσίες.

Ο ίδιος ο Τσιν ξεκαθαρίζει ότι το βιβλίο του δεν αφορά τη σειρά, αλλά τους πραγματικούς ανθρώπους πίσω από αυτήν. Και, όπως υποστηρίζει, η αληθινή τους ιστορία είναι εξίσου δραματική, σκληρή και συναρπαστική — ίσως και περισσότερο από όσα παρουσιάζονται στην οθόνη.

