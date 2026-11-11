100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Σάλος για ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

Ο Αιγύπτιος πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε τη χώρα, αφήνοντας τη γυναίκα να αντιμετωπίσει μόνη της, τις συνέπειες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Σάλος για ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια Κενυάτισσα οικιακή βοηθός στη Σαουδική Αραβία καταδικάστηκε σε 100 μαστιγώματα για τη γέννηση παιδιού εκτός γάμου.
  • Η ποινή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγείρει αμφιβολίες για το δικαστικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα.
  • Η Σαουδική Αραβία έχει καταργήσει το μαστίγωμα για ορισμένα αδικήματα, αλλά διατηρεί αυτή την τιμωρία για αδικήματα hudud, όπως η μοιχεία.
  • Η περίπτωση αναδεικνύει τη δύσκολη θέση των γυναικών μεταναστριών που μένουν έγκυες εκτός γάμου στη Σαουδική Αραβία και τις ελλείψεις στην προστασία και τη νομική υποστήριξη τους.
Snapshot powered by AI

Σε 100 μαστιγώματα καταδικάστηκε από δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας μία Κενυάτισσα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη χώρα και γέννησε ένα παιδί εκτός γάμου, σε μία απόφαση που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Esther Wanja Muthoni, η οποία εργαζόταν ως νταντά, έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης σχέσης με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ωστόσο την εγκατέλειψε, φεύγοντας από την χώρα, αφήνοντάς την να αντιμετωπίσει μόνη της τις συνέπειες.

Μιλώντας στους New York Times μετά την ετυμηγορία, η Muthoni είπε ότι φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει την τιμωρία. «Δεν το αξίζω αυτό», είπε.

Οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται από τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι περιπτώσεις που αφορούν ανύπαντρες μητέρες δεν είναι ασυνήθιστες στο βασίλειο, πολλές δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές.

Η περίπτωση της Muthoni έγινε γνωστή επειδή γέννησε σε νοσοκομείο, όπου η αναφορά είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις ανυπαντρων γυναικών που αποκτούν παιδί.

«Οι περισσότερες από αυτές γεννούν στο σπίτι, γι' αυτό και δεν αναφέρονται», δήλωσε η Ekaterina Porras Sivolobova, ιδρύτρια της Do Bold, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εργάζεται για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στον Κόλπο.

Μια έρευνα του Guardian του 2024 είχε προηγουμένως επισημάνει πώς οι γυναίκες της Κένυας εγκαταλείπονταν από τους πατέρες των παιδιών τους, με ορισμένους άνδρες να εγκαταλείπουν τη χώρα για να αποφύγουν τη σύλληψη για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η ποινή έχει ανανεώσει τα ερωτήματα σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας και τους ισχυρισμούς της για μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Τον Απρίλιο του 2020, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το τέλος του μαστιγώματος ως δικαστική τιμωρία για αδικήματα ta'zir, όπου οι δικαστές έχουν διακριτική ευχέρεια για την επιβολή ποινών.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν κάλυπτε τα αδικήματα hudud, συμπεριλαμβανομένης της μοιχείας, για τα οποία το μαστίγωμα παρέμεινε πιθανή τιμωρία.

Η Maryam Aldossari, αναπληρώτρια διευθύντρια της οργάνωσης δικαιωμάτων ALQST με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, περιέγραψε την απόφαση ως «πράξη βίας» και υποστήριξε πως η γυναίκα θα έπρεπε να είχε σταλεί πίσω στην Κένυα αντί να τιμωρηθεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πού τον έχω ξαναδεί;» Στέισι Κιτς, το γνώριμο πρόσωπο του Χόλιγουντ που δύσκολα ξεχνάς

14:16ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Τουρίστας βούτηξε σε διάσημο ναυάγιο και πέθανε σε βάθος 30 μέτρων

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Έκθεση κατηγορεί τις αμερικανικές Αρχές ότι δεν προστάτευσαν επαρκώς τα θύματα

14:06ANNOUNCEMENTS

Σωτήρης Λέτσιος: Κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Ομπζέρβα»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Ο Μητσοτάκης θα θέσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην άτυπη Σύνοδο της Ε.Ε.

14:02ΥΓΕΙΑ

ΕΣΠΑ: 6 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας - Tρίτη ηλικία και σχολική νοσηλευτική στο επίκεντρο

13:59ANNOUNCEMENTS

Τιτανικός: Η immersive έκθεση στην Αθήνα παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμπού Ντάμπι: Η δεύτερη ημέρα διαλόγου ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας κράτησε λιγότερο από δύο ώρες

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο: «Μου είπαν ότι θα υπάρχουν καλές και κακές μέρες»

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Απειλές για βόμβα σε σχολεία της χώρας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μαρκλ: Επιστρέφει σε ομοσπονδιακό κρατητήριο αφού αφαίρεσε το «βραχιολάκι» του

13:27ΚΟΣΜΟΣ

100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Κατακραυγή για την ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι Ουκρανοί «Peaky Blinders» που δίνουν τη μάχη στη πρώτη γραμμή του πολέμου

13:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Η τρομπέτα της ψυχής» - Η συναυλία του Ιμπραήμ Μααλούφ που την συγκίνησε

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κουβάρι» το σκάνδαλο της Nvidia: Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε 300 σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κουβάρι» το σκάνδαλο της Nvidia: Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο: «Μου είπαν ότι θα υπάρχουν καλές και κακές μέρες»

11:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα προειδοποίηση προστίθεται στα φάρμακα GLP-1 - Σπάνια παρενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

12:47LIFESTYLE

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

06:54LIFESTYLE

Τέσσερις νέες σειρές παίρνουν θέση στην prime time το 2027

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

13:27ΚΟΣΜΟΣ

100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Κατακραυγή για την ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ