100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Σάλος για ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

Snapshot Μια Κενυάτισσα οικιακή βοηθός στη Σαουδική Αραβία καταδικάστηκε σε 100 μαστιγώματα για τη γέννηση παιδιού εκτός γάμου.

Η ποινή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγείρει αμφιβολίες για το δικαστικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα.

Η Σαουδική Αραβία έχει καταργήσει το μαστίγωμα για ορισμένα αδικήματα, αλλά διατηρεί αυτή την τιμωρία για αδικήματα hudud, όπως η μοιχεία.

Η περίπτωση αναδεικνύει τη δύσκολη θέση των γυναικών μεταναστριών που μένουν έγκυες εκτός γάμου στη Σαουδική Αραβία και τις ελλείψεις στην προστασία και τη νομική υποστήριξη τους. Snapshot powered by AI

Σε 100 μαστιγώματα καταδικάστηκε από δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας μία Κενυάτισσα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη χώρα και γέννησε ένα παιδί εκτός γάμου, σε μία απόφαση που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Esther Wanja Muthoni, η οποία εργαζόταν ως νταντά, έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης σχέσης με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ωστόσο την εγκατέλειψε, φεύγοντας από την χώρα, αφήνοντάς την να αντιμετωπίσει μόνη της τις συνέπειες.

Μιλώντας στους New York Times μετά την ετυμηγορία, η Muthoni είπε ότι φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει την τιμωρία. «Δεν το αξίζω αυτό», είπε.

Esther Wanja Muthoni, a 40-year-old Kenyan mother of five working as a domestic worker in Riyadh, has been sentenced by a Saudi court to 100 lashes and one year of banishment for having sex outside marriage. She gave birth to a son in August 2025 after a brief relationship with an Egyptian man who later left the country. The father was not charged. Muthoni, who had no lawyer and was represented only by a translator, did not appeal the October 2026 ruling by a three-judge panel. She said accepting the sentence was the fastest way to try to return to her other children in Kenya. More than a year after giving birth, she remains stranded in Saudi Arabia. Her exit documents have expired, and it is still unclear when or if the lashes will be carried out. “I am so afraid. I don’t think I can endure those lashes,” she told The New York Times. Her case reflects the precarious situation faced by thousands of East African women recruited as nannies and housekeepers in Saudi Arabia. When these workers become pregnant outside marriage, they often become trapped by weak legal protections, documentation barriers for children born out of wedlock, and limited practical consular support. — IVY (@ivymuthe) November 11, 2026

Οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται από τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι περιπτώσεις που αφορούν ανύπαντρες μητέρες δεν είναι ασυνήθιστες στο βασίλειο, πολλές δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές.

Η περίπτωση της Muthoni έγινε γνωστή επειδή γέννησε σε νοσοκομείο, όπου η αναφορά είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις ανυπαντρων γυναικών που αποκτούν παιδί.

«Οι περισσότερες από αυτές γεννούν στο σπίτι, γι' αυτό και δεν αναφέρονται», δήλωσε η Ekaterina Porras Sivolobova, ιδρύτρια της Do Bold, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εργάζεται για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στον Κόλπο.

Μια έρευνα του Guardian του 2024 είχε προηγουμένως επισημάνει πώς οι γυναίκες της Κένυας εγκαταλείπονταν από τους πατέρες των παιδιών τους, με ορισμένους άνδρες να εγκαταλείπουν τη χώρα για να αποφύγουν τη σύλληψη για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η ποινή έχει ανανεώσει τα ερωτήματα σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας και τους ισχυρισμούς της για μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Τον Απρίλιο του 2020, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το τέλος του μαστιγώματος ως δικαστική τιμωρία για αδικήματα ta'zir, όπου οι δικαστές έχουν διακριτική ευχέρεια για την επιβολή ποινών.

Ωστόσο, η αλλαγή δεν κάλυπτε τα αδικήματα hudud, συμπεριλαμβανομένης της μοιχείας, για τα οποία το μαστίγωμα παρέμεινε πιθανή τιμωρία.

Η Maryam Aldossari, αναπληρώτρια διευθύντρια της οργάνωσης δικαιωμάτων ALQST με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, περιέγραψε την απόφαση ως «πράξη βίας» και υποστήριξε πως η γυναίκα θα έπρεπε να είχε σταλεί πίσω στην Κένυα αντί να τιμωρηθεί.