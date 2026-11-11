100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Σάλος για ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα
Ο Αιγύπτιος πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε τη χώρα, αφήνοντας τη γυναίκα να αντιμετωπίσει μόνη της, τις συνέπειες
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- Μια Κενυάτισσα οικιακή βοηθός στη Σαουδική Αραβία καταδικάστηκε σε 100 μαστιγώματα για τη γέννηση παιδιού εκτός γάμου.
- Η ποινή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγείρει αμφιβολίες για το δικαστικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα.
- Η Σαουδική Αραβία έχει καταργήσει το μαστίγωμα για ορισμένα αδικήματα, αλλά διατηρεί αυτή την τιμωρία για αδικήματα hudud, όπως η μοιχεία.
- Η περίπτωση αναδεικνύει τη δύσκολη θέση των γυναικών μεταναστριών που μένουν έγκυες εκτός γάμου στη Σαουδική Αραβία και τις ελλείψεις στην προστασία και τη νομική υποστήριξη τους.
Σε 100 μαστιγώματα καταδικάστηκε από δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας μία Κενυάτισσα, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη χώρα και γέννησε ένα παιδί εκτός γάμου, σε μία απόφαση που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Esther Wanja Muthoni, η οποία εργαζόταν ως νταντά, έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης σχέσης με έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ωστόσο την εγκατέλειψε, φεύγοντας από την χώρα, αφήνοντάς την να αντιμετωπίσει μόνη της τις συνέπειες.
Μιλώντας στους New York Times μετά την ετυμηγορία, η Muthoni είπε ότι φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει την τιμωρία. «Δεν το αξίζω αυτό», είπε.
Οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου απαγορεύονται από τη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ οι περιπτώσεις που αφορούν ανύπαντρες μητέρες δεν είναι ασυνήθιστες στο βασίλειο, πολλές δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές.
Η περίπτωση της Muthoni έγινε γνωστή επειδή γέννησε σε νοσοκομείο, όπου η αναφορά είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις ανυπαντρων γυναικών που αποκτούν παιδί.
«Οι περισσότερες από αυτές γεννούν στο σπίτι, γι' αυτό και δεν αναφέρονται», δήλωσε η Ekaterina Porras Sivolobova, ιδρύτρια της Do Bold, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εργάζεται για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στον Κόλπο.
Μια έρευνα του Guardian του 2024 είχε προηγουμένως επισημάνει πώς οι γυναίκες της Κένυας εγκαταλείπονταν από τους πατέρες των παιδιών τους, με ορισμένους άνδρες να εγκαταλείπουν τη χώρα για να αποφύγουν τη σύλληψη για εξωσυζυγικές σχέσεις.
Η ποινή έχει ανανεώσει τα ερωτήματα σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας και τους ισχυρισμούς της για μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
Τον Απρίλιο του 2020, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το τέλος του μαστιγώματος ως δικαστική τιμωρία για αδικήματα ta'zir, όπου οι δικαστές έχουν διακριτική ευχέρεια για την επιβολή ποινών.
Ωστόσο, η αλλαγή δεν κάλυπτε τα αδικήματα hudud, συμπεριλαμβανομένης της μοιχείας, για τα οποία το μαστίγωμα παρέμεινε πιθανή τιμωρία.
Η Maryam Aldossari, αναπληρώτρια διευθύντρια της οργάνωσης δικαιωμάτων ALQST με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, περιέγραψε την απόφαση ως «πράξη βίας» και υποστήριξε πως η γυναίκα θα έπρεπε να είχε σταλεί πίσω στην Κένυα αντί να τιμωρηθεί.