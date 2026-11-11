Ιρλανδία: Απειλές για βόμβα σε σχολεία της χώρας

Σχολεία στο Κορκ και στα νότια προάστιά του Δουβλίνου έλαβαν απειλητικά emails 

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Ιρλανδία: Απειλές για βόμβα σε σχολεία της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σχολεία στο Κορκ και στα νότια προάστια του Δουβλίνου έλαβαν απειλητικά emails για τοποθέτηση βόμβας.
  • Η αστυνομία ερευνά από το πρωί της Τετάρτης τις απειλές σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας.
  • Η αστυνομία και το υπουργείο Παιδείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία.
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Απειλητικά email για τοποθέτηση βόμβας σε σχολεία σε διάφορες περιοχές της Ιρλανδίας ερευνά η αστυνομία από το πρωί της Τετάρτης (11/11).

Η αστυνομία και το υπουργείο Παιδείας βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα σχολεία, ενώ παραμένει ακόμη ασαφές εάν πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις στο σύνολο των σχολείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Irish Times, τα απειλητικά emails φαίνεται να έχουν σταλεί μαζικά, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα σχολείων.

Μεταξύ των σχολείων που επιβεβαίωσαν τη λήψη των απειλών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Κορκ και στα νότια προάστιά του Δουβλίνου.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι παρόμοια μηνύματα εστάλησαν και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

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