Τουρκία: Ηθοποιός διαψεύδει τις φήμες ότι έλαβε 2,5 εκατ. για να δειπνήσει με σεΐχη

Snapshot Η ηθοποιός Ντεβρίμ Οζκάν διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να δειπνήσει με σεΐχη έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Οζκάν βρίσκεται στο Ντουμπάι για φωτογράφιση εξωφύλλου σε συνεργασία με διεθνές εμπορικό σήμα.

Η εταιρεία εκπροσώπησής της καταδικάζει τα δημοσιεύματα ως ανακριβή και χωρίς τεκμηρίωση.

Η ηθοποιός προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τις φήμες, έχοντας ήδη συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η Οζκάν δηλώνει ότι η δημοσιότητα των ψευδών ειδήσεων θα τη βοηθήσει να καλύψει χρέη φιλοζωικών οργανώσεων. Snapshot powered by AI

Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη απαντά η Ντεβρίμ Οζκάν στους ισχυρισμούς ότι ταξίδεψε στο Ντουμπάι για να δειπνήσει με Άραβα σεΐχη έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τουρκάλα ηθοποιός διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, διευκρινίζοντας μέσω της εταιρείας εκπροσώπησής της ότι βρίσκεται εκεί για φωτογράφιση εξωφύλλου στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνές εμπορικό σήμα.

https://www.instagram.com/p/DfXhD4iMSfC/

Η ηθοποιός αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ανακοίνωση της εταιρείας που την εκπροσωπεί, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.

Η διάψευση της εταιρείας εκπροσώπησής της

https://www.instagram.com/p/DffgthVDPZO/

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ηθοποιός μας, Ντεβρίμ Οζκάν, βρίσκεται στο Ντουμπάι για μια ειδική φωτογράφιση εξωφύλλου, στο πλαίσιο συνεργασίας με διεθνές εμπορικό σήμα. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά και καταδικάζουμε τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ίδια, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στερούνται οποιασδήποτε συγκεκριμένης τεκμηρίωσης.

Για την ορθή ενημέρωση του κοινού, παρακαλούμε να μη δίνεται βάση σε ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς και οι εκπρόσωποι του Τύπου να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή στα δημοσιεύματά τους».

«Θα λογαριαστούμε ενώπιον της Δικαιοσύνης»

Η Οζκάν πρόσθεσε το δικό της μήνυμα: