SS United States: Τεχνικά προβλήματα καθυστερούν τη βύθιση του θρυλικού υπερωκεάνιου – Δείτε live

Η επιχείρηση στη Φλόριντα εξελίσσεται πολύ πιο αργά από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς προέκυψαν δυσκολίες με τις δεξαμενές του πλοίου. Τι αναφέρουν οι υπεύθυνοι.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

SS United States: Τεχνικά προβλήματα καθυστερούν τη βύθιση του θρυλικού υπερωκεάνιου – Δείτε live
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ελεγχόμενη βύθιση του υπερωκεάνιου SS United States καθυστερεί λόγω τεχνικών προβλημάτων στις δεξαμενές του πλοίου.
  • Ορισμένες δεξαμενές δεν είχαν προετοιμαστεί όπως προβλεπόταν, αναγκάζοντας τα συνεργεία σε επιπλέον εργασίες ενώ το πλοίο βρισκόταν ήδη στη θάλασσα.
  • Η βύθιση γίνεται χωρίς εκρηκτικά, με ελεγχόμενη εισροή θαλασσινού νερού και ειδικά ανοίγματα, ώστε το πλοίο να καταλήξει όρθιο στον πυθμένα.
  • Το πλοίο, μήκους 302 μέτρων, προορίζεται να καταλήξει σε βάθος περίπου 55 μέτρων στον Κόλπο του Μεξικού και να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο.
  • Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου και διαρκεί πολύ περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις των 45 λεπτών έως 3 ωρών.
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Απρόβλεπτες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα συνεργεία που έχουν αναλάβει την ελεγχόμενη βύθιση του ιστορικού υπερωκεάνιου SS United States ανοιχτά της Φλόριντας, με την επιχείρηση να διαρκεί ήδη αρκετές ώρες περισσότερο από το αναμενόμενο.

Το πλοίο, που πρόκειται να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο, παρέμενε στην επιφάνεια ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου την Τετάρτη (11/11), παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η βύθισή του θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 45 λεπτά έως τρεις ώρες.

Σύμφωνα με τη Philadelphia Inquirer, η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την προετοιμασία των δεξαμενών του πλοίου. Ορισμένες από αυτές, που επρόκειτο να έχουν καθαριστεί και γεμίσει με νερό πριν από την επιχείρηση, δεν είχαν προετοιμαστεί όπως προβλεπόταν, αναγκάζοντας τα συνεργεία να προχωρήσουν σε πρόσθετες εργασίες ενώ το υπερωκεάνιο βρισκόταν ήδη στη θάλασσα.

«Κανείς δεν έχει βυθίσει ξανά ένα πλοίο μήκους 1.000 ποδιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κομητείας Οκαλούσα, Νικ Τομέτσεκ, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους δυσκολίες δεν είναι ασυνήθιστες στις επιχειρήσεις δημιουργίας τεχνητών υφάλων.

Πολύωρη καθυστέρηση παρά την έναρξη της πλημμύρισης

Η διαδικασία άρχισε περίπου στις 13:40 τοπική ώρα της Τετάρτης, με τα συνεργεία να διοχετεύουν νερό στο εσωτερικό του πλοίου. Λίγο πριν από τις 17:00 είχαν ανοίξει όλες οι βαλβίδες, ενώ στις 17:47 οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι το εσωτερικό του είχε πλέον πλημμυρίσει πλήρως.

Παρά την εξέλιξη αυτή, το SS United States δεν είχε ακόμη καταλήξει στον βυθό, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η βύθιση δεν θα γινόταν απαραίτητα αμέσως ορατή.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση εκρηκτικών, με ελεγχόμενη εισροή θαλασσινού νερού και ειδικά ανοίγματα στο κύτος και στα καταστρώματα, ώστε το πλοίο να καταλήξει όρθιο στον πυθμένα.

Η ημερομηνία της βύθισης είχε ήδη μεταφερθεί από τις 12 στις 11 Νοεμβρίου, λόγω της πρόγνωσης για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή, γεγονός που περιόρισε τον διαθέσιμο χρόνο για τις τελικές προετοιμασίες.

Το μήκους 302 μέτρων υπερωκεάνιο βρίσκεται περίπου 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Ντέστιν και προορίζεται να καταλήξει σε βάθος περίπου 55 μέτρων στον Κόλπο του Μεξικού.

Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, οι αρχές δεν είχαν ανακοινώσει νέα ώρα ολοκλήρωσης της επιχείρησης, η οποία παραμένει πρωτόγνωρη ως προς το μέγεθος του πλοίου.

Το SS United States, που το 1952 κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτερης υπερατλαντικής διάσχισης από επιβατηγό πλοίο, αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία το 1969. Έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης και αποτυχημένων προσπαθειών αξιοποίησής του, προετοιμάστηκε για τη μετατροπή του σε τεχνητό ύφαλο, σε ένα εγχείρημα κόστους περίπου 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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