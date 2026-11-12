SS United States: Καρέ καρέ η βύθιση του ιστορικού υπερωκεάνιου που κράτησε μία ώρα

Snapshot Το υπερωκεάνιο SS United States βυθίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού για να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο παγκοσμίως.

Η βύθιση διήρκεσε περίπου μία ώρα και καθυστέρησε λόγω της γέμισης 128 δεξαμενών καυσίμων και λιπαντικών με νερό για ομοιόμορφη καθίζηση.

Η διαδικασία κόστισε 13,5 εκατομμύρια δολάρια και στοχεύει στην προσέλκυση δύτων και αλιέων, καθώς και στη δημιουργία καταφυγίου για θαλάσσια ζωή.

Απαγορεύτηκε η χρήση εκρηκτικών λόγω ομοσπονδιακών περιβαλλοντικών κανονισμών.

Προηγουμένως αφαιρέθηκαν δεξαμενές ψύξης, ανοίχτηκαν μεγάλες τρύπες στα καταστρώματα και αφαιρέθηκαν πάνω από 400 φινιστρίνια για να διευκολυνθεί η βύθιση. Snapshot powered by AI

Μία νέα σελίδα στην ιστορία του γράφει το υπερωκεάνιο SS United States, το οποίο βυθίστηκε προκειμένου να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο του πλανήτη.

Το διάσημο υπερωκεάνιο, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε μήκος από τον Τιτανικό και διέσχισε τον Ατλαντικό περισσότερες από 800 φορές, την Τετάρτη στον πυθμένα του Κόλπου του Μεξικού.

Είχε προβλεφθεί ότι η βύθιση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε μία ώρα. Τελικά το υπερωκεάνιο έγειρε από τη μία πλευρά και μπήκε γρήγορα κάτω από το νερό. «Είναι μια εκπληκτική κυρία που δεν θα παραδοθεί χωρίς να δώσει μάχη. Όπως ακριβώς και το εκπληκτικό έθνος από το οποίο πήρε το όνομά της», δήλωσε η Coleen O’Malley, πρόεδρος της Coleen Marine, η οποία ανέλαβε τη βύθιση.

Η ελεγχόμενη βύθιση κόστισε 13,5 εκατομμύρια δολάρια και έγινε στα ανοιχτά της Φλόριντα με στόχο να προσελκύσει περισσότερους δύτες και λάτρεις της αλιείας και να αποτελέσει καταφύγιο για τους τόνους και τους ξιφίες.

Η βύθιση, που ήταν πιο αργή από το αναμενόμενο, οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι τα πληρώματα γέμισαν με νερό 128 δεξαμενές καυσίμων και λιπαντικών που βρίσκονταν στο πλοίο, ώστε αυτό να ακουμπήσει ομοιόμορφα στον πυθμένα του ωκεανού, δήλωσε ο Νικ Τομέτσεκ, εκπρόσωπος της κομητείας Οκαλούσα, η οποία συνέβαλε στην οργάνωση της βύθισης. Ανέφερε ότι η διαδικασία «διάρκεσε περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε». «Είναι ένα μεγάλο πλοίο», είπε ο Τομέτσεκ.

Απαγορεύθηκε η χρήση εκρηκτικών υλών

Οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί για το περιβάλλον και τα εκρηκτικά εμποδίζουν την κομητεία Οκαλούσα της Φλόριντα και τον ανάδοχό της να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για να βυθίσουν το πλοίο, ανέφερε ο Τομέτσεκ.

Το SS United States διαθέτει σωληνώσεις που αντλούσαν θαλασσινό νερό σε δεξαμενές ως μέρος του συστήματος ψύξης των λεβήτων του. Αυτές οι δεξαμενές αφαιρέθηκαν και γι’ αυτό όταν άνοιξαν οι βαλβίδες το νερό πλημμύρισε το υπερωκεάνιο. Οι εργάτες είχαν ανοίξει τρύπες διαστάσεων 10 ποδιών επί 10 ποδιών στα καταστρώματα και είχαν αφαιρεθεί περισσότερα από 400 φινιστρίνια.