Σάλος με Σαμάνο στη Σιβηρία: Ετοιμάζεται να θυσιάσει 60 ζώα για να κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο

Snapshot Ο σαμάνος Αρτούρ Τσιμπίκοφ ανακοίνωσε σχέδιο να θυσιάσει 60 καμήλες μέσα σε έναν χρόνο για να υποστηρίξει τη ρωσική νίκη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρόταση του Τσιμπίκοφ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και άλλους σαμάνους που καταδικάζουν τις θυσίες ως αντίθετες με τις παραδοσιακές πνευματικές αξίες.

Η κοινότητα των αυτόχθονων θρησκευτικών ηγετών στη Σιβηρία θεωρεί το σχέδιο προσβολή των εθίμων και προειδοποιεί για σοβαρές πνευματικές συνέπειες.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι θυσίες, ενώ οι αρχές της Σιβηρίας δεν έχουν παρέμβει προς το παρόν.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο όπου περιθωριακές αποκρυφιστικές ομάδες στη Ρωσία υποστηρίζουν πολεμικές ενέργειες μέσω παραδοσιακών τελετουργιών. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, αλλά και από άλλους πνευματικούς ηγέτες στη Ρωσία, έχει προκαλέσει η ανακοίνωση ενός αυτοαποκαλούμενου σαμάνου ότι σχεδιάζει να θυσιάσει 60 καμήλες μέσα σε έναν χρόνο, προκειμένου να βοηθήσει τη Ρωσία να επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο 53χρονος Αρτούρ Τσιμπίκοφ, επικεφαλής της σαμανιστικής οργάνωσης «Αιώνιος Γαλάζιος Ουρανός» στην πόλη Ανγκάρσκ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, αποκάλυψε τα σχέδιά του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που δημοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε, σκοπεύει να ξεκινήσει τις τελετές θυσίας τον Νοέμβριο, σφαγιάζοντας πέντε καμήλες κάθε μήνα για διάστημα 12 μηνών. Στόχος του, όπως υποστηρίζει, είναι να απευθυνθεί στους σλαβικούς θεούς, ζητώντας συγχώρεση, βοήθεια και στρατιωτική επιτυχία για τη Ρωσία.

Σε συνέντευξή του στο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Lyudi Baykala, ο Τσιμπίκοφ υπερασπίστηκε την πρότασή του, υποστηρίζοντας ότι οι τελετές είναι απαραίτητες για να εξαγνιστεί η χώρα και να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωτική νίκη στο πεδίο των μαχών.

Το σκεπτικό πίσω από την ανατριχιαστική πρόταση

Ο Τσιμπίκοφ υποστηρίζει ότι οι τελετές θα εξαλείψουν τις αρνητικές ενέργειες σε ολόκληρη τη Ρωσία. Παράλληλα, δήλωσε ότι επιθυμεί ο πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, με μια αποφασιστική ρωσική νίκη.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι έχει θυσιαστεί κάποια από τις 60 καμήλες. Προς το παρόν, όλα περιορίζονται στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσιμπίκοφ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία με μαζικές θυσίες ζώων.

Το 2019 είχε οργανώσει τελετή στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, κατά την οποία σφαγιάστηκαν πέντε καμήλες, ενώ τμήματα των ζώων κάηκαν σε ειδική τελετουργική πυρά.

Το βίντεο της τελετής προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρη τη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι περιφερειακές εισαγγελικές αρχές να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα.

Μετά το περιστατικό, στον Τσιμπίκοφ επιβλήθηκε ένα συμβολικό πρόστιμο 3.000 ρουβλίων. Ωστόσο, η ποινή δεν αφορούσε τη σφαγή των ζώων, αλλά το γεγονός ότι οι καμήλες είχαν μεταφερθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τις κτηνιατρικές αρχές.

Οι αντιδράσεις από άλλους σαμάνους

Η τελευταία ανακοίνωση του Τσιμπίκοφ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προκαλέσει ρήγμα στην πνευματική κοινότητα της Ρωσίας, με σημαντικούς εκπροσώπους των αυτόχθονων πληθυσμών να καταδικάζουν ανοιχτά τις πρακτικές του.

Η Τουβανή σαμάνα Αλεφτίνα Σαγκάν-Οολ διαφώνησε έντονα με τις μεθόδους του, ξεκαθαρίζοντας ότι η θυσία καμήλων δεν έχει καμία σχέση με τις παραδόσεις του λαού της.

Από την πλευρά του, ο Καρά-Οολ Ντοπτσούν-Οολ, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ευρύτερης σαμανιστικής κοινότητας στη Ρωσία, είχε καταδικάσει και την αιματηρή τελετή του 2019, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους θυσίες είναι εντελώς ασύμβατες με τον παραδοσιακό σαμανισμό.

Φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ενώσει τη φωνή τους με τους πνευματικούς ηγέτες, ζητώντας από τις αρχές να παρέμβουν και να σταματήσουν τις προγραμματισμένες τελετές πριν ξεκινήσει η μηνιαία σφαγή των ζώων.

Μια αμφιλεγόμενη τελετή προκαλεί εσωτερική σύγκρουση

Οι καμήλες, αν και συνδέονται ιστορικά με προσφορές υψηλού κύρους σε ορισμένες νομαδικές τελετουργίες της Κεντρικής Ασίας, λόγω της μεγάλης αξίας και της αντοχής τους, θεωρούνται ιδιαίτερα ιερά ζώα στις παραδοσιακές πνευματικές παραδόσεις των Τουβανών, των Μπουριάτων και των Μογγόλων.

Η δήλωση του Ντοπτσούν-Οολ έχει προκαλέσει σοβαρή ρήξη μεταξύ των αυτόχθονων θρησκευτικών ηγετών της Σιβηρίας, οι οποίοι καταδικάζουν την πρόταση ως προσβολή των πνευματικών τους παραδόσεων.

Αντίπαλοι σαμάνοι και περιφερειακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η ισχυρή σαμανιστική κοινότητα «Τενγκέρι», με έδρα το Ουλάν-Ουντέ, καταδίκασαν ανοιχτά την πρωτοβουλία.

Όπως επισημαίνουν, οι πραγματικές αρχές του σαμανισμού βασίζονται στην αρμονική συνύπαρξη με τη φύση και όχι στις αιματηρές θυσίες με σκοπό την ενίσχυση πολεμικών και γεωπολιτικών επιδιώξεων.

Πρεσβύτερα μέλη των κοινοτήτων προειδοποίησαν ότι η σφαγή δεκάδων ιερών ζώων για σκοπούς πολεμικής προπαγάνδας δεν θα φέρει ευλογία, αλλά σοβαρές πνευματικές συνέπειες. Χαρακτήρισαν, μάλιστα, το σχέδιο ως προσβολή και βεβήλωση των αυτόχθονων εθίμων.

Η απόκρυφη πλευρά της πολεμικής μηχανής της Μόσχας

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, περιθωριακές αποκρυφιστικές ομάδες και υπερεθνικιστικές προσωπικότητες έχουν αρχίσει να ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τη ρητορική του Κρεμλίνου, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την τοπική λαογραφία και τις παραδοσιακές θρησκευτικές πεποιθήσεις για να δικαιολογήσουν την πολεμική εκστρατεία.

Παρότι η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει ο βασικός θρησκευτικός σύμμαχος του κράτους, ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς προβάλει σαμάνους που πραγματοποιούν τελετές ευλογίας για τους στρατεύσιμους και μοιράζουν φυλαχτά προστασίας σε στρατιώτες που αναχωρούν για το μέτωπο.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις στη Ρωσία ζητούν από τις περιφερειακές εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια μαζικής σφαγής των ζώων. Από την πλευρά τους, οι περιφερειακές αρχές της Σιβηρίας έχουν μέχρι στιγμής κρατήσει αποστάσεις από την πρόταση.