Τουρκία: Σκληρός μαφιόζος, που διώκεται για δεκάδες επιθέσεις, εκδόθηκε από την Ελλάδα 

Snapshot Ο Σερτζάν Σαγιάλ, αρχηγός τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης με 116 εκκρεμείς εντάλματα σύλληψης, εκδόθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία.

Ο Σαγιάλ κατηγορείται για δεκάδες δολοφονίες, επιθέσεις, ένοπλες ληστείες και απειλές στη Σμύρνη.

Η έκδοση έγινε μέσω συντονισμένης επιχείρησης των τουρκικών και ελληνικών αρχών.

Από την αρχή του χρόνου, η Τουρκία έχει επαναπατρίσει 805 φυγάδες, μεταξύ των οποίων 189 μέλη μαφιόζικων οργανώσεων από 45 χώρες.

Το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει τη δέσμευσή του να περιορίζει τις διαφυγές εγκληματιών στο εξωτερικό και να τους παραδίδει στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Ο αρχηγός μίας εγκληματικής οργάνωσης, για τον οποίο υπήρχε «ερυθρά αγγελία» της Interpol για την σύλληψή του, εκδόθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο Σερτζάν Σαγιάλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για δεκάδες σχέδια δολοφονιών, επιθέσεων, ένοπλων ληστειών και απειλών και ανθρωποκτονία εκ προθέσως στη Σμύρνη.

Ο Σερτζάν Σαγιάλ, επαναπατρίζεται από την Ελλάδα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών και δικαστικών αρχών της Τουρκίας. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο φυγόδικος μαφιόζος έχει στο φάκελό του 116 εκκρεμή εντάλματα σύλληψης.

«Κανένας εγκληματίας δεν θα μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος διαφεύγοντας στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να περιορίζουμε την κυκλοφορία όσων απειλούν την ειρήνη του έθνους μας, να κλείνουμε τις οδούς διαφυγής τους και να επαναπατρίζουμε στη χώρα μας όσους καταζητούνται βάσει ερυθρών αγγελιών της Interpol», τόνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Το κράτος μας διαθέτει ισχυρή μνήμη και ακλόνητη βούληση. Ας γνωρίζουν όσοι απειλούν την ειρήνη, τις ζωές και την περιουσία του λαού μας ότι καμία γωνιά του κόσμου δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για αυτούς».

«Εξασφαλίσαμε την έκδοση από την Ελλάδα προς τη χώρα μας του αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος που καταζητείτο βάσει ερυθράς αγγελίας. Βάλαμε τέλος στη φυγή του και τον παραδώσαμε στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός.

Σύμφωνα με τον Μουσταφά Τσιφτσί, οι τουρκικές αρχές έχουν επαναπατρίσει από τις αρχές του χρόνου 805 φυγάδες, εκ των οποίων οι 189 είναι αρχηγοί και μέλη μαφιόζικων οργανώσεων από 45 χώρες του κόσμου. «Θα βγάλουμε από τις κρυψώνες τους όσους πιστεύουν ότι η φυγή μετά τη διάπραξη εγκλημάτων είναι η μόνη τους διέξοδος, θα τους παραδώσουμε στη δικαιοσύνη και θα τους ταπεινώσουμε», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.