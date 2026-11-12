Τουρκία: Σκληρός μαφιόζος, που διώκεται για δεκάδες επιθέσεις, εκδόθηκε από την Ελλάδα 

Ο Σερκάν Σαγιάλ, που είναι ο αρχηγός ενός τουρκικού συνδικάτου οργανωμένου επιστρέφει στην Τουρκία

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Σκληρός μαφιόζος, που διώκεται για δεκάδες επιθέσεις, εκδόθηκε από την Ελλάδα 
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σερτζάν Σαγιάλ, αρχηγός τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης με 116 εκκρεμείς εντάλματα σύλληψης, εκδόθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία.
  • Ο Σαγιάλ κατηγορείται για δεκάδες δολοφονίες, επιθέσεις, ένοπλες ληστείες και απειλές στη Σμύρνη.
  • Η έκδοση έγινε μέσω συντονισμένης επιχείρησης των τουρκικών και ελληνικών αρχών.
  • Από την αρχή του χρόνου, η Τουρκία έχει επαναπατρίσει 805 φυγάδες, μεταξύ των οποίων 189 μέλη μαφιόζικων οργανώσεων από 45 χώρες.
  • Το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει τη δέσμευσή του να περιορίζει τις διαφυγές εγκληματιών στο εξωτερικό και να τους παραδίδει στη δικαιοσύνη.
Snapshot powered by AI

Ο αρχηγός μίας εγκληματικής οργάνωσης, για τον οποίο υπήρχε «ερυθρά αγγελία» της Interpol για την σύλληψή του, εκδόθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ο Σερτζάν Σαγιάλ αντιμετωπίζει κατηγορίες για δεκάδες σχέδια δολοφονιών, επιθέσεων, ένοπλων ληστειών και απειλών και ανθρωποκτονία εκ προθέσως στη Σμύρνη.

Ο Σερτζάν Σαγιάλ, επαναπατρίζεται από την Ελλάδα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών και δικαστικών αρχών της Τουρκίας. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο φυγόδικος μαφιόζος έχει στο φάκελό του 116 εκκρεμή εντάλματα σύλληψης.

«Κανένας εγκληματίας δεν θα μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος διαφεύγοντας στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να περιορίζουμε την κυκλοφορία όσων απειλούν την ειρήνη του έθνους μας, να κλείνουμε τις οδούς διαφυγής τους και να επαναπατρίζουμε στη χώρα μας όσους καταζητούνται βάσει ερυθρών αγγελιών της Interpol», τόνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

tourkia-2.jpg

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε: «Το κράτος μας διαθέτει ισχυρή μνήμη και ακλόνητη βούληση. Ας γνωρίζουν όσοι απειλούν την ειρήνη, τις ζωές και την περιουσία του λαού μας ότι καμία γωνιά του κόσμου δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για αυτούς».

«Εξασφαλίσαμε την έκδοση από την Ελλάδα προς τη χώρα μας του αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος που καταζητείτο βάσει ερυθράς αγγελίας. Βάλαμε τέλος στη φυγή του και τον παραδώσαμε στη δικαιοσύνη», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός.

Σύμφωνα με τον Μουσταφά Τσιφτσί, οι τουρκικές αρχές έχουν επαναπατρίσει από τις αρχές του χρόνου 805 φυγάδες, εκ των οποίων οι 189 είναι αρχηγοί και μέλη μαφιόζικων οργανώσεων από 45 χώρες του κόσμου. «Θα βγάλουμε από τις κρυψώνες τους όσους πιστεύουν ότι η φυγή μετά τη διάπραξη εγκλημάτων είναι η μόνη τους διέξοδος, θα τους παραδώσουμε στη δικαιοσύνη και θα τους ταπεινώσουμε», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΚΟΣΜΟΣ

Το «κρυμμένο» μοτίβο των παράνομων σχέσεων του CEO της Nvidia - Τι ενώνει τις δύο ερωμένες

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο Ουκρανία και αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και αυτοκτόνησε -Τραγικός επίλογος για μητέρα 4 παιδιών

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες στο γαμπρό λίγες ωρες πριν το γάμο

12:50ΕΥ ΖΗΝ

Εννιαμισι χιλιάδες διαβητικοί, 4 χρόνια και ένα ερώτημα: Πώς πρέπει να μειώνεται η αρτηριακή πίεση;

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αγκάλιασε τους γιους της για πρώτη φορά - Είχαν δοθεί για παράνομη υιοθεσία επί Πινοσέτ

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

12:36WHAT THE FACT

Στα όρια του Ηλιακού Συστήματος μια αρχέγονη δεξαμενή νερού πλούσια σε βαριά ισότοπα οξυγόνου

12:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει να μαθαίνουμε από το Ισραήλ...!

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αλλάζει το σχέδιο μοριοδότησης για ένταξη σε ΑΕΙ - Οι δύο πυλώνες που θα βασιστεί - LIVE

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Στις 24 Νοεμβρίου η φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα - Χάρης Δούκας: «Σας περιμένουμε όλες και όλους»

12:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Σκρέκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακοπή για τις 23 Νοεμβρίου - Έντονη αντιπαράθεση για την πρώτη παράσταση του Δημοσίου - Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στο Άμπου Ντάμπι: Άγριο ξύλο παλαιστών του UFC μετά το χαστούκι Ρώσου σε Γεωργιανό

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σκληρός μαφιόζος, που διώκεται για δεκάδες επιθέσεις, εκδόθηκε από την Ελλάδα 

12:03LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για Εριέττα Μαυρουδή: «Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της - Θα της έκανα μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο»

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καλπάζει» η ακρίβεια – Νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βασίλης Σπανάκης νέος υφυπουργός Ανάπτυξης στη θέση Τσαβδαρίδη

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη

11:35LIFESTYLE

Χρήστος Λούλης: «Σταμάτησα την παράσταση και είπα στον θεατή “σηκώστε το τηλέφωνο, θα περιμένουμε”»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

10:04ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Πούτιν πεθαίνει και η Ρωσία ξεκινάει πόλεμο με το ΝΑΤΟ»: Το σενάριο αναλυτών του Πενταγώνου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Κατέσχεσε 616 κιλά κρέατος από επιχείρηση στο Περιστέρι - Εντοπίστηκε χοιρινό που είχε λήξει το 2025

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε γειτονιά της Λάρισας: Ιερέας ήρθε στα... χέρια με κατοίκους

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

09:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη και ο θυμός του Μαξίμου

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βασίλης Σπανάκης νέος υφυπουργός Ανάπτυξης στη θέση Τσαβδαρίδη

09:11ΕΛΛΑΔΑ

«Καίνε» οι φωτογραφίες και τα φύλλα αγώνα στην υπόθεση Τσαβδαρίδη - Οι καταγγελίες των γονέων για την κόρη του: «Δεν έχει πιάσει ποτέ μπάλα, δεν ξέρει χάντμπολ το παιδί»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στο Άμπου Ντάμπι: Άγριο ξύλο παλαιστών του UFC μετά το χαστούκι Ρώσου σε Γεωργιανό

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αλλάζει το σχέδιο μοριοδότησης για ένταξη σε ΑΕΙ - Οι δύο πυλώνες που θα βασιστεί - LIVE

12:03LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για Εριέττα Μαυρουδή: «Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της - Θα της έκανα μήνυση, αλλά δεν έχω χρόνο»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν πρέπει να πετάτε ποτέ το νερό του αφυγραντήρα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η Άλις Χουάνγκ: H Κινέζα κατάσκοπος που βύθισε στο χάος τον CEO και τη Nvidia

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: Από το cheerleading και το τσιδαόμπα μέχρι τον αλεξιπτωτισμό και την αγωνιστική αλιεία - Τα άγνωστα αθλήματα που υπό προϋποθέσεις δίνουν μόρια

07:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Πέρασε στη Γαλλία μέσω της Ιταλίας ο 20χρονος στραγγαλιστής της Αραμάτα - Τον «έδωσε» ο συγκάτοικός του

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα Μερομήνια για τα φετινά Χριστούγεννα και για... χιόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ