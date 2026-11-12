Τουρκία: Έσπρωξε την έγκυο σύζυγό του σε γκρεμό, καταδικάστηκε σε ισόβια και αποφυλακίζεται

Η φωτογραφία του ζευγαριού λίγο πριν από τον τραγικό θάνατο της γυναίκας

Snapshot Ο Χακάν Αϊσάλ καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της εγκύου συζύγου του, Σέμρα Αϊσάλ, την οποία έσπρωξε από γκρεμό στην Κοιλάδα των Πεταλούδων το 2018.

Το Ανωτάτο Δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε την αποφυλάκιση του Χακάν Αϊσάλ, ακυρώνοντας την ποινή ισόβιας κάθειρξης με επιβαρυντικές διατάξεις.

Ο κατηγορούμενος είχε συνάψει ασφάλεια ατυχήματος για τη σύζυγό του λίγο πριν το συμβάν, αξίας 400 χιλιάδων λιρών.

Ο Χακάν Αϊσάλ παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 6 χρόνια, εκ των οποίων 4 σε μονόκλινο κελί, πριν την αποφυλάκισή του.

Η Σέμρα Αϊσάλ και το έμβρυο 7 μηνών που κυοφορούσε έχασαν τη ζωή τους από την πτώση στα βράχια το 2018. Snapshot powered by AI

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία, η απόφαση αποφυλάκισης του Χακάν Αϊσάλ, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια, για τη δολοφονία της εγκύου συζύγου του, Σέμρα Αϊσάλ, σπρώχνοντάς την από τα βράχια στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, στην περιοχή Φετιγιέ της Μούγλα.

Το Γενικό Συμβούλιο Ποινικών Υποθέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε την αποφυλάκιση του Χακάν Αϊσάλ, με τον δικηγόρο του να δηλώνει πως η απόφαση είναι σαφής ένδειξης ότι η άδικη ποινή της ισόβιας κάθειρξης με επιβαρυντικές διατάξεις που επιβλήθηκε στον πελάτη του έχει ακυρωθεί.

Παράλληλα έκανε λόγο για άδικη κράτηση του Χακάν, διάρκειας 6 ετών, εκ των οποίων περίπου 4 - όπως είπε - τα πέρασε σε μονόκλινο κελί.

Ο Χακάν Αϊσάλ είχε καταδικαστεί από το 1ο Ποινικό Δικαστήριο της Φετιγιέ σε ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα της εκ προμελέτης δολοφονίας στενού συγγενή.

Η Σέμρα Αϊσάλ έχασε τη ζωή της στις 19 Ιουνίου 2018, όταν έπεσε από τα βράχια ενώ φωτογραφιζόταν στην Κοιλάδα των Πεταλούδων. Το έμβρυο 7 μηνών που κυοφορούσε επίσης έχασε τη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο Αϊσάλ είχε συνάψει για τη σύζυγό του, λίγο πριν το συμβάν, ατομική ασφάλεια ατυχημάτων αξίας 400 χιλιάδων λιρών (7.100 ευρώ με βάση την σημερινή ισοτιμία).

Ο Χακάν Αϊσάλ είχε συλληφθεί στις 21 Νοεμβρίου 2020.

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