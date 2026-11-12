Περσικός Κόλπος: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο – Πολλοί τραυματίες

Snapshot Δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης.

Αρκετά μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Η ναυτιλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Η αναφορά στο περιστατικό έγινε εκ των υστέρων από τον οργανισμό UKMTO. Snapshot powered by AI

Πολλά μέλη του πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου, το οποίο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προέλευσης, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο οργανισμός UK Maritime Trade Operations (UKMTO) τόνισε ότι έλαβε εκ των υστέρων αναφορά σύμφωνα με την οποία ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου προέλευσης την ώρα που ταξίδευε προς τα ανατολικά στον Περσικό Κόλπο.

«Υπήρξαν πολλά θύματα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην ξηρά για ιατρική περίθαλψη», ανέφερε η ναυτιλιακή αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου. «Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταγραφεί», πρόσθεσε.