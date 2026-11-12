Τουρκία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Μαλάτεια - Βίντεο

Snapshot Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου S-70 συνετρίβη στη Μαλάτεια.

Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ξεκίνησαν άμεσα επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο σημείο της συντριβής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά, ασθενοφόρα και κλιμάκια της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD). Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία την Πέμπτη (12/11), όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Σαμάνκιοϊ, στη Μαλάτεια.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας τα εξής: «Ένα ελικόπτερό μας τύπου S-70 συνετρίβη στη Μαλάτεια από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Έχει εντοπιστεί το σημείο της συντριβής και έχουν ξεκινήσει αμέσως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κλιμάκια της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Από τη συντριβή προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην περιοχή, η οποία όμως κατασβέστηκε άμεσα από τα συνεργεία.

Παράλληλα, αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές διενεργούν αυτοψία και έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος.