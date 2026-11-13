Ίλζε Άιγκνερ: Ποια είναι η μηχανολόγος ελικοπτέρων που θέλει να γίνει Πρόεδρος της Γερμανίας

Snapshot Η Ίλζε Άιγκνερ, μηχανολόγος με ειδίκευση στην κατασκευή ελικοπτέρων, είναι υποψήφια για να γίνει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γερμανία.

Η υποψηφιότητά της υποστηρίζεται από τους Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους, με ελάχιστα εμπόδια για την εκλογή της τον Ιανουάριο.

Η Άιγκνερ έχει κερδίσει δύο μάχες με τον καρκίνο, γεγονός που έχει αλλάξει την οπτική της στην πολιτική.

Ζει σε μια μικρή πόλη της Βαυαρίας και έχει μακρά πολιτική καριέρα, ξεκινώντας από την τοπική αυτοδιοίκηση πριν 30 χρόνια.

Η επιλογή της θεωρείται ότι προσφέρει μια πιο προσιτή και ζεστή εικόνα στην προεδρία, σε αντίθεση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Snapshot powered by AI

Γέννημα θρέμμα της Βαυαρίας, με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανολόγου με ειδίκευση στην κατασκευή ελικοπτέρων και όχι πτυχίο νομικής η Ίλζε Άιγκνερ βάζει υποψηφιότητα για να γίνει η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πολιτικούς σχολιαστές, η 61χρονη Άιγκνερ είναι απλή, προσιτή και εκπέμπει μία ζεστασιά που λείπουν από τον καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Έχει κερδίσει δύο μάχες με τον καρκίνο, που δήλωσε ότι άλλαξαν την οπτική της στην πολιτική. Η Γερμανία είχε 12 προέδρους από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όλοι ήταν άνδρες. Τώρα, για πρώτη φορά, η Γερμανία ετοιμάζεται να εκλέξει μία γυναίκα ως αρχηγό του κράτους.

Η Ίλζε Άιγκνερ είναι ασυνήθιστη από πολλές απόψεις. «Χωρίς πτυχίο νομικής, χωρίς γάμο και χωρίς ανδρικό μόριο», έγραψε σκωπτικά η αριστερή εφημερίδα TAZ για να δείξει πόσο μεγάλη είναι η στροφή με την επιλογή της Άιγκνερ.

Ο Φρίντριχ Μερτς πρότεινε την Άιγκνερ ως υποψήφιά του αυτή την εβδομάδα, μετά από μήνες εικασιών, λέγοντας ότι «ήταν καιρός» να αναλάβει τη θέση αυτή μια γυναίκα.Αν εκλεγεί τον ερχόμενο Ιανουάριο, η Άιγκνερ θα διαδεχθεί τον Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ σε έναν ρόλο που αν και είναι τελετουργικός δεν παύει να αποτελεί το υψηλότερο πολιτικό αξίωμα της Γερμανίας. Έχει την υποστήριξη όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών του Μερτς, αλλά και των Σοσιαλδημοκρατών εταίρων του και των Πρασίνων. Ελάχιστα εμπόδια στέκονται στο δρόμο της.

Kάποιοι είναι ενθουσιασμένοι με την επιλογή της. Ο Γιόργκ Τάντεους, ένας φιλελεύθερος συγγραφέας και δημοφιλής τηλεοπτικός παρουσιαστής με κλίση προς τη σάτιρα, έχει φτάσει στο σημείο να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την Άιγκνερ τόσο πολύ, ώστε να κάνει τατουάζ με το όνομα «Ίλζε» στο άνω αριστερό του χέρι. Φωτογραφίες του να αποκαλύπτει το τατουάζ στην τηλεόραση αυτή την εβδομάδα έγιναν πρωτοσέλιδο, καθώς τα ΜΜΕ μιλούσαν για το «Aigner-Welle» (κύμα Άιγκνερ) για να περιγράψουν τον απροσδόκητο ενθουσιασμό στο πολιτικό κατεστημένο για την καθολική από τη Βαυαρία.

Η Ίλζε Άιγκνερ και η Άνγκελα Μέρκελ σε έκθεση στο Μόναχο. 11 Ιουλίου 2017 ΑΡ

«Η Ίλζε Άιγκνερ είναι… μια υποψήφια που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε πραγματικά να ωφελήσει τη Γερμανία», δήλωσε ο Θαντέους. Σε αντίθεση με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές που πολώνουν το κλίμα στη χώρα με το σύνθημα «Πρώτα η Γερμανία»η Άιγκνερ υιοθέτησε μια έννοια της Heimat (πατρίδα) που «δεν ήταν ούτε λαογραφία ούτε πολιτικό σύνθημα», τόνισε ο Θαντέους. Δεν μοιράζονται όλοι τον ενθουσιασμό του.

Η σχέση της Άιγκνερ με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ξεκίνησε με δυσκολίες αυτή την εβδομάδα, αφού εκείνη απέρριψε το αίτημα του κόμματος να τους συναντήσει ως υποψήφια. Η Άλις Βάιντελ της AfD, κατηγόρησε την Άιγκνερ ότι δεν σέβεται «τη δημοκρατική κουλτούρα και τους τρόπους» καθώς και «τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων που εκπροσωπούμε».

Μένει σε μία μικρή πόλη της Βαυαρίας

Η Άιγκνερ κατείχε υπουργική θέση, ως υπουργός Γεωργίας από το 2008 έως το 2013 υπό την Άνγκελα Μέρκελ αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή. Ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση πριν από 30 χρόνια και εξελέγη μέλος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου το 1998.

Αντί για το πτυχίο πανεπιστημίου που συνήθως αποτελεί προαπαιτούμενο, διαθέτει επαγγελματικό πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού με ειδίκευση στην κατασκευή ελικοπτέρων, το επάγγελμα που ασκούσε πριν ασχοληθεί με την πολιτική.«Είναι η πρώτη αρχηγός κράτους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που μπορεί να επισκευάσει προσωπικά ένα κυβερνητικό ελικόπτερο», αστειεύτηκε ο Θαντέους.

Σε ομιλία της αυτή την εβδομάδα, η Άιγκνερ δήλωσε ότι ελπίζει να εμπνεύσει τους Γερμανούς που έχουν φιλοδοξίες: «Ως η πρώτη γυναίκα στο υψηλότερο κρατικό αξίωμα, θα αποτελέσω, με το πρόσωπό μου και το παρελθόν μου, σύμβολο της υπόσχεσης για κοινωνική κινητικότητα στη χώρα μας», ανέφερε η 61χρονη πολιτικός. Έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Την πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 17 ετών διαγνώστηκε με καρκίνο στον νωτιαίο μυελό και σε ηλικία 40 ετών αντιμετώπισε καρκίνο του θυρεοειδούς.

Η Ίλζε Άιγκνερ σε παρέλαση στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της κοινής κουλτούρας και της φιλίας ΗΠΑ - Γερμανίας. 17 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΡ

Τη δεκαετία του 1990 σε ηλικία 27 ετών προσπάθησε να εκλεγεί δήμαρχος στη γεννέτειρά της, το Φέλντκιρχεν-Βέστερχαμ, νοτιοανατολικά του Μονάχου. Απέτυχε επειδή ήταν ανύπαντρη και οι συντηρητικοί θεώρησαν ότι είναι πολύ ασαφής η προσωπική της ζωή και γι’ αυτό ήταν ακατάλληλη για το αξίωμα. Ζει ακόμα στο Φελντκίρχεν-Βέστερχαμ, μια πόλη της Βαυαρίας με 10.000 κατοίκους, όπου οι γονείς της διατηρούσαν κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Εκεί μοιράζεται ένα σπίτι σε οικισμό της δεκαετίας του ’70 με την οικογένειά της. Ζει κάτω από την ίδια στέγη με μέλη τριών γενεών της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων αδελφών της και των παιδιών τους. Οι ντόπιοι την αποκαλούν χαϊδευτικά «die Ilse», που σημαίνει «η Ίλζε» ή «η δική μας Ίλζε» και λένε ότι συμμετέχει τακτικά στις γιορτές της πόλης.

Συνήθως πηγαίνει με το ποδήλατο, «είτε στο κρεοπωλείο και στο φούρνο, είτε στα εγκαίνια ενός νέου αιολικού πάρκου», όπως είπε ένας κάτοικος.Για τον Μερτς, η ευκαιρία να υποστηρίξει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο αποτελεί μια ευκαιρία να αποτινάξει τη φήμη του ως «Frauenfeind» (μισογύνη), μια εικόνα που οφείλεται εν μέρει στην δεκαετή αντιπαλότητά του με τη Μέρκελ.

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει ενισχυθεί με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία του καγκελάριου. Ένα κύριο άρθρο αυτής της εβδομάδας, η εφημερίδα «Münchner Merkur» σημείωσε ότι τα προβαλλόμενα πλεονεκτήματα της Άιγκνερ συμπληρώνουν άψογα τις αδυναμίες του καγκελαρίου: «Η προσέγγισή της αντισταθμίζει ό,τι λείπει από τον Μερτς: προσιτότητα, δημοτικότητα, μια ζεστασιά που μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις της πόλωσης».

Η Μέρκελ θεωρούνταν μια ισχυρή πρωτοπόρος γυναίκα της πολιτικής όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα της την αποκαλούσαν «Mutti» (σ.σ. μητερούλα), ένας όρος που χρησιμοποιείται τόσο με στοργή όσο και με πατερναλιστικό τρόπο για να περιγράψει την υποτιθέμενη μητρική διακυβέρνησή της χώρας. Πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή της από την πολιτική σκηνή, οι φεμινίστριες ελπίζουν ότι η Άιγκνερ θα προωθήσει την εικόνα μίας γυναίκας πολιτικού σε ισχυρή θέση.