Δουβλίνο: Εξουδετερώθηκε βόμβα κοντά στο σημείο που δείπνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Snapshot Ειδικοί πυροτεχνουργοί του ιρλανδικού στρατού απενεργοποίησαν λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό στην πλατεία Μέριον, κοντά σε σημείο όπου δείπνησαν Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο μηχανισμός ήταν πρόχειρης κατασκευής αλλά ικανός να προκαλέσει καταστροφική έκρηξη αν πυροδοτούνταν.

Η βόμβα εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα μετά το επίσημο δείπνο κορυφαίων ηγετών, παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί.

Η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας στην ιστορία της Ιρλανδίας για την προστασία της συνόδου.

Διωκτικές αρχές ερευνούν αν η τοποθέτηση της βόμβας σχετίζεται με τη διεθνή συνάντηση στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Δουβλίνου όταν οι ιρλανδικές αρχές εντόπισαν και εξουδετέρωσαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε κτίριο γραφείων. Το περιστατικό καταγράφηκε μια ανάσα από τον χώρο όπου μόλις την προηγούμενη ημέρα είχαν παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο δεκάδες Ευρωπαίοι και διεθνείς ηγέτες. Όλα συνέβησαν στο περιθώριο των εργασιών της κρίσιμης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, η άμεση κινητοποίηση ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, έπειτα από αναφορά για ένα εξαιρετικά ύποπτο αντικείμενο στην πολυσύχναστη πλατεία Μέριον.

Μετά την αρχική αξιολόγηση του χώρου από τους αστυνομικούς, ζητήθηκε κατεπειγόντως η συνδρομή της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (EOD) των ιρλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι πυροτεχνουργοί που κλήθηκαν στο σημείο κατάφεραν τελικά να αφοπλίσουν τον μηχανισμό. Όπως ανακοινώθηκε, η βόμβα ήταν μεν πρόχειρης κατασκευής, αλλά απολύτως λειτουργική και ικανή να προκαλέσει μια καταστροφική έκρηξη αν πυροδοτούνταν. «Με βάση την αρχική αξιολόγηση της Garda, ζητήθηκε από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβεί στο σημείο. Η ομάδα EOD εξουδετέρωσε έναν αυτοσχέδιο, αλλά λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση των αρχών. Την ίδια ώρα, μια εκτεταμένη έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ωστόσο το Reuters να μεταδίδει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ακριβή χρόνο τοποθέτησης του εκρηκτικού ή τα ειδικότερα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το συμβάν προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις εξαιτίας της παρουσίας των κορυφαίων ξένων ηγετών στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά της πλατείας Μέριον, μέσα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Πινακοθήκης της Ιρλανδίας, είχε πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης το επίσημο γεύμα. Εκεί έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος συμμετείχε ως προσκεκλημένος στη Σύνοδο.

Κι όμως, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε την αμέσως επόμενη ημέρα, διαπερνώντας ουσιαστικά τον κλοιό της μεγαλύτερης επιχείρησης ασφαλείας που έχει εκτελέσει ποτέ η αστυνομία στην ιστορία της χώρας. Για την προστασία των αντιπροσωπειών είχαν εφαρμοστεί δρακόντεια μέτρα, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη περίμετρο γύρω από την Πινακοθήκη με αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία και συνεχείς περιπολίες. Το εάν η τοποθέτηση της βόμβας συνδέεται άμεσα με τη διεθνή συνάντηση αποτελεί πλέον τον βασικό γρίφο που καλούνται να λύσουν οι διωκτικές αρχές στο Δουβλίνο.