Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Δουβλίνο με Αλίεφ, Σάντου και Κάρνεϊ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Δουβλίνο με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, συζητώντας την ενεργειακή συνεργασία και τις διεθνείς εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, επιβεβαιώθηκε η στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας και συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία.

Με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης των σχέσεων Ε.Ε.-Καναδά και οι ελληνοκαναδικές επενδύσεις.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και της Ε.Ε με το Αζερμπαϊτζάν.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia Sandu, συζητήθηκε η διμερής ενεργειακή συνεργασία και η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και συνεχάρη την κ.Sandu για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney συζητήθηκαν οι προοπτικές των σχέσεων Ε.Ε- Καναδά και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Συζητήθηκαν ακόμα οι ελληνοκαναδικές σχεσεις με επίκεντρο τις επενδύσεις. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

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